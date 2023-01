Poslední dobou se o rostoucí ceně vajíček hodně mluví. Ještě minulý rok si někteří z nás byli ochotni připlatit za vejce od farmářů pro jejich lepší chuť, barvu i wellfare samotných slepic, dnes si za tuto částku sotva koupíme ty nejobyčejnější vejce v obchodě. Před měsícem udělal obchodní řetězec v Čechách na vajíčka akci, fronta byla přes celý obchod (cca 30 lidí v každé z 8 řad) a zásoba celého obchodu byla dle prodavačky vyprodána za 17 minut. Jsou ale skutečně právě vejce tou jedinou ingrediencí, která je potřeba? Vždy to tak úplně nemusí být. Našli jsme totiž hned osm náhražek vajec, které můžete ve svých receptech vyzkoušet a ušetřit tak nemalé množství peněz.

Proč vajíčka zdražují

V březnu roku 2021 stálo vajíčko v obchodě průměrně 2,55 koruny. Kvůli válce na Ukrajině a rostoucím nákladům všeho druhu následně stoupla začátkem roku 2022 cena na 2,94 koruny, jak jsme informovali v Deníku. Na konci roku 2022 byla cena jednoho vejce těsně pod 5 korunami a další zdražování se nejspíš blíží. Důvodem má být utracení téměř tři čtvrtě milionu slepic ve velkochovu na Tachovsku z důvodu šíření ptačí chřipky.

Cena vajec se zvýší, v chovu na Tachovsku musí utratit všech 750 tisíc slepic

Do našich obchodů se tak denně nedostane zhruba půl milionu vajec, což je asi 15 procent produkce vajec u nás. Bohužel není tachovský chov jediný, kde se ptačí chřipka vyskytla.

Drůbež se prý bude likvidovat i jinde. A to i mimo republiku. Podle Potravinářské komory však celou situaci může zhoršit předzásobování populace, a tak by bylo lepší naučit se, jak lze vejce nahradit, než si jimi zaplnit celou lednici ve strachu z jejich nedostatku a ještě vyšší ceny.

Mleté lněné semínko

Náhražku vajec ze lněného semínka vytvoříte dle minimalistbaker.com tak, že smícháte 1 lžíci mletých lněných semínek a 2,5 lžíce vody. Toto množství nahradí jedno velké vejce. Směs smíchejte a nechte 5 minut stát – zhoustne jako vejce.

Zdroj: Youtube

Podobně funguje i chia semínko ve stejném poměru jako lněné semínko. Do pečení však přinese makovou texturu, což někomu vadí, jiný si toho ani nevšimne. Mleté lněné semínko je vhodné k použití do palačinek, sušenek, muffinů i chlebů.

Rozmačkaný banán

Jeden menší rozmačkaný banán věrně nahradí jedno velké vejce. Je velice snadnou náhradou vajíčka ve většině receptů především na sladké moučníky. Očekávejte ovšem určitou míru banánové chuti. Výsledný koláč je pak také trochu lepivé konzistence. Ale o to je vláčnější.

Bizarní experiment: Vědec se pokusil hodit vejce z vesmíru, aniž by se rozbilo

Podobně funguje i jablečné pyré, které rovněž dodá moučníku na vlhkosti. Pyré i banán však moučník trochu osladí, tak na to myslete při přidávání cukru.

Aquafaba

Tuto náhražku vajec používají nejen vegani, a to především pro její schopnost v pokrmu nahradit vejce nejen nutričními vlastnostmi, ale také schopností emulgovat, pěnit, vázat, zahušťovat i vytvářet želatinovou konzistenci. Proto až příště koupíte plechovku cizrny, nálev nevylévejte a použijte ho místo vajíčka. Tři polévkové lžíce nahradí jedno vejce. Dle godairyfree.org funguje skvěle ve všech pečených receptech. Našlehaná aquafaba funguje podobně jako sníh z bílků. Míchané vejce či vaječný salát z ní ovšem bohužel nepřipravíte.

Voda, olej a prášek do pečiva

Podle známého kulinářského webu thekitchn.com výborně funguje i směs ze 2 lžic vody, 2 lžiček prášku do pečiva a 1 lžičky rostlinného oleje, která nahradí 1 velké vejce. Navíc jsou to suroviny, které máte běžně doma. Stačí jen smíchat a přidat do receptu v poměru, který je dle počtu vajec v receptu vyžadován.

Perlivá voda

Na plné čáře však dle průzkumu na thekitchn.com vyhrála obyčejná perlivá voda. 60 ml sycené vody nahradí v receptu na oblíbený moučník 1 velké vejce. Nutričně samozřejmě moučníku voda nic nepřidá, ale správnou strukturu, vláčnost a křupavý vršek moučníku čekat můžete.

Míchaná vajíčka

A ač se to zdá neuvěřitelné, nahradit lze vejce i v oblíbených míchaných vajíčkách. Dle receptu na mydarlingvegan.com to zvládnete za pět minut.

Místo vajec v receptu použijete tofu a dokonalé je uděláte díky přidání bílé cibule, česneku, nutričního droždí, citronu a soli. Na olivovém oleji orestujte česnek a cibuli. Tofu sceďte a rozdrobte mezi prsty, přidejte nutriční droždí, citronovou šťávu, sůl a promíchejte. Přidejte k cibuli a česneku a tři minuty restujte. Voila! Míchaná vajíčka bez vajec jsou na světě.

Otázka k zamyšlení

Pokud se vajíček nehodláte alespoň občas vzdát, popřemýšlejte nad tím, zda je nutné chodit do supermarketů, kde stojí vajíčko kolem pěti korun, když můžete mít vajíčko za stejnou, nebo dokonce i nižší cenu od chovatele slepic. O rozdílnosti kvality vejce i života slepic se snad nemusíme dlouze rozepisovat. Chovatel ze středočeského kraje, se kterým jsme mluvili, byl nucen vajíčka letos zdražit, ale i tak je má za pouhé 4 koruny. Chovatelka z Pelhřimovska nabízí vajíčka za 5 korun. Cena stejná jako v obchodě, kvalita nesrovnatelná. A ještě podpoříte České zemědělce.