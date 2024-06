Černý bez není dobrý jen na sirup. Zkuste voňavou limonádu, nadchne i návštěvy

Prozradí ho na metry daleko omamný závan vůně: černý bez bohatě kvete právě teď. Bílé a něžně nažloutlé květy zdobí bezové keře zpravidla od konce května až do července. Byl by hřích nezaklít jejich chuť a vůni do domácích limonád - jsou chladivé, osvěžující, stojí jenom trochu námahy a tvoří skvělý základ jak pro kombinace s bylinkami a ovocem, tak pro letní drinky s kapkou alkoholu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte