Někde se mu říká smažená kosmatice, jinde bezový řízek. Může se připravit ve slané i sladké podobě, na obě postačí květy černého bezu a pár ingrediencí, které má každý doma. Bezové květy jsou nejen voňavé, ale také zdravé. A právě na začátku června je jich všude plno. Pár jich utrhněte a zkuste si spolu s námi připravit toto staročeské jídlo. Rozpomenete se na pochoutku z dětství a navíc uděláte něco pro své zdraví.

Z květů černého bezu si můžete připravit chutné řízky. | Foto: se svolením Václava Šolty

Pro někoho je bezový keř bezvýznamná rostlina, která roste všude, kam se člověk podívá. Pravdou však je, že jeho listy, květy, plody i kořeny jsou plné zdraví prospěšných látek a lidé to věděli už od pradávna. Bezu dokonce přikládali napřirozené schopnosti.

V minulosti lidé černý bez vysazovali kolem hospodářských budov, aby byl dobytek zdravý a chráněný před zlými duchy. A nejen to. „Tam, kde černý bez rostl u stavení, měl hospodář jistotu, že i zlo je pod kontrolou. Ďábel, který sedával pod keřem, byl jeho kouzelnou mocí zbaven síly,“ píše o starodávné tradici web Naše zahrada.

Květy černého bezu trhejte daleko od silnic

Voňavé bezové květy jsou plné různých silic, a k tomu obsahují i významné slizy, vitamin C, důležité třísloviny, glykosidy a organické kyseliny. Květ černého bezu mimo jiné zbavuje tělo toxinů, hlavně kyseliny močové, a také umí pročistit pleť a zbavit ji akné. V horku osvěží a v zimě zbaví zahlenění.

I když je právě nyní kvetoucího bezu všude plno, vyhněte se sběru květů z keřů, které stojí u rušných silnic, průmyslových zón nebo na dalších místech, kde jim hrozí znečištění nebo kontaminace škodlivými látkami.

Vybírejte polorozvinutá až téměř rozvinutá bezová květenství a trhejte je tak, aby na nich zůstala asi pěticentimetrová stopka. Ne, jíst ji nebudeme, protože je trochu toxická, ale poslouží k lepší manipulaci s řízky při obalování a smažení. Hlídejte si, aby stopky nebyly posety malými černými broučky, kterých byste se zbavovali jen velmi těžko.

Květy ukládejte nejlépe do košíku či papírové tašky a doma je na chvíli rozložte na papír nebo noviny, aby z nich vylezli brouci a další hmyz. Pak květy ještě pro jistotu protřepejte.

Smažený květ za pár minut

Základní recept na smaženou kosmatici je velmi jednoduchý a příprava rychlá.

Voňavé bezové květy jsou plné různých silic.Zdroj: Deník/Jana KotalováNa pět květenství potřebujete:

jedno vejce

trochu hladké mouky

sůl

decilitr mléka

olej na smažení.

Postup:

rozšleháme vejce

přidáme mléko, mouku a sůl

zamícháme a vytvoříme těstíčko, jehož konzistence bude připomínat palačinkové těsto

v menší pánvi nebo rendlíku necháme rozpálit vyšší vrstvu oleje

kosmatice uchopíme za stonek, namočíme je v těstíčku, lehce oklepneme

vložíme do rozpáleného oleje

stonky nůžkami odstřihneme a po usmažení jedné strany kosmatici obrátíme a smažíme z druhé strany

když vložíte květ do oleje, trochu ho povytáhněte a pak zase ponořte, aby se pěkně rozprostřel.

smažte zprudka, usmažení jedné strany bezového květu v těstíčku trvá asi půl minuty. Hotový květový řízek by měl být křupavý a načechraný

osmaženou kosmatici položíme na papírovou utěrku, aby se zbavila přebytečného tuku.

S čím smaženou kosmatici podávat? Nejlepší jsou nové brambory s máslem a pažitkou, případně bramborová kaše a hlávkový či okurkový salát. Někdo k ní přikusuje pečivo, jiný si přidává hořčici, tatarskou omáčku nebo kečup, nakládané okurky či jogurtový dip.

Kdo upřednostňuje sladkou variantu, zvolí cukr, skořici nebo med, výborná je také s kopečkem šlehačky nebo zmrzliny.

Základní recept lze mnoha způsoby obměňovat. Někteří kuchaři do těsta přidávají i trochu prášku do pečiva, někdo mléko nahrazuje bílým vínem nebo pivem. Kuchařka Koko nedává do těstíčka celé vejce: žloutek rozmíchá s mlékem a moukou, a pak opatrně vmíchá sníh ušlehaný z bílku. „Potřebujeme hodně nadýchané těstíčko,“ vysvětluje.



Jana Florentýna Zatloukalová ve své Kuchařce pro dceru zase nahrazuje mléko ušlehanou smetanou a do těstíčka přidává rum. Někdo zase do těstíčka dává máslo.

Chuťově se dá směs na kosmatici obohatit například jemně nastrouhaným tvrdým sýrem, kmínem nebo paprikou, Můžete vyzkoušet i své oblíbené koření či bylinky. „Nejlepší je čerstvý kopr,“ tvrdí web Senior.cz.

Bezové řízky jako vyhlášenou lahůdku znají v Anglii pod názvem Flowers of elder, ve Švédsku jako pokrm Fläderblommor. V Itálii je podávají s tvarohem či jogurtem. V Bavorsku připravují bezinkové řízky s černým pivem, jejich variantu si smaží lidé v jižních Čechách.