Právě konec léta a podzim jsou ideálním časem pro výrobu domácích likérů. Šípky, trnky i černý jeřáb vás překvapí vysokým obsahem vitamínu C a působí jako přírodní antioxidanty, trnky v sobě mají třísloviny a černý jeřáb mimojiné podporuje zdraví srdce a cév. Podomácku vyrobené likéry mají i pozitivní vliv na trávení, mohou pomoci při nachlazení a zánětech a přispět k celkové vitalitě.

Na šípky a trnky snadno narazíte na svých procházkách a výletech. S dostupností aronie lidově zvané černý jeřáb to může být horší, ale o to je pak likér z jeho plodů vzácnější a skvěle se vám může hodit i jako vánoční dárek.

close info Zdroj: Wikimedia Commonc, Laval University, CC BY-SA 4.0 zoom_in Už jste někdy ochutnali aronii - černý jeřáb? Plody se dají konzumovat i čerstvé.

Likér z černého jeřábu podle tety bylinkářky

Skvělý a léty osvědčený recept na přípravu domácího likéru z plodů aronie představuje na svém blogu například Lucie Petržílková.

„Dostala jsem recept na likér od své tety - velké to bylinkářky. A musím konstatovat, že výroba likéru z černého jeřábu podle tohoto receptu bude mou každoroční jistotou. Výhodou je, že recept nabízí zpracování černého jeřábu zastudena a nedochází tak k žádnému znehodnocení plodů působením tepla a chuť likéru je opravdu velmi dobrá,“ vysvětluje Lucie Petržílková.

Podle ní je hotový likér výbornou zásobárnou vitamínů, hlavně vitamínu C a obsahuje i rutin pro zdravé cévy, železo, jód, fluor a mangan.

Postup, jak si likér z černého jeřábu Lucie Peržílková připravuje:

Jeden litr plodů aronie trochu pomačkejte a zalijte jedním litrem jemné lihoviny (například kvalitní vodky, ale můžete zkusit i rum).

Nechte vše 14 dní naložené a denně promíchávejte.

Po 14 dnech svařte jeden litr vody a jeden kilogram cukru.

Směs nalijte k aronii a znovu nechte 14 dní naložené a každý den promíchávejte.

Po uplynutí požadované doby sceďte do čistých lahví a uložte.

Tip pro ještě lepší chuť likéru - promíchávání je velmi důležité, je to jediná starost při výrobě a stojí za to denně chvilku času té budoucí dobrotě věnovat.

Rada, která se může při výrobě likéru z černého jeřábu hodit Právě vyrábím likér z aronie podle předchozího receptu. Jsem ve fázi prvního louhování. Doporučuju ostatním, aby si dali pozor při mačkání plodů černého jeřábu a i následném promíchávání, a prováděli tuto činnost například ve dřezu. Černý jeřáb opravdu hodně barví a skvrny se z kuchyňské linky dají zlikvidovat jen se zvýšeným úsilím. (pozn. autora)

Šípkový likér podle ekoložky Petry

Šípky obecně obsahují velké množství vitamínů, především vitamínů C a A a jsou součástí lidového léčitelství už tisíce let.

„Zároveň působí jako silný antioxidant, pomáhají předcházet kardiovaskulárním onemocněním, snižují cholesterol, účinkují při paradentóze a podílí se na detoxikaci organismu,“ uvádí web Bylinkovo.cz.

Domácí šípkový likér skvěle chutná na Vánoce:

Vynikající likér z šípků už léta připravuje pro přátele k Vánocům Petra Floderová z prostějovského Ekocentra Iris.

Ingredience pro přípravu:

kilo šípků

pomerančová kůru ze středně velkého plodu

3 deci vody

2 litry vodky

35 dkg cukru

skořice

Postup:

„Rozdrcené šípky s kůrou se naloží na čtrnáct dní do vodky a nechají se vyluhovat. Pak se scedí, svaří se cukr s vodou a po vychladnutí se dolije k výluhu. Vše řádně promícháme a rozlijeme do lahví. Likér by měl mít zlatožlutou, nezkalenou barvu,“ prozradila již před časem pro Deník v článku Šípkový likér jako lék, omáčka coby delikatesa postup přípravy likéru Petra Floderová a dodala, že nápoj je dobré nechat ještě jeden až dva měsíce v lahvích odstát, než ho začnete pít.

Rada, které se může při výrobě šípkové likéru hodit Šípkový likér podle Petřina receptu se mi velmi osvědčil. Jako nadstavbu jej lze opravdu využít coby skvělý dárek na Vánoce, k narozeninám, svátku či jen tak. Přelitý do okrasné průhledné láhve či lahvičky má likér nádherně zlatožlutou barvu. Přilepte na láhev vlastnoručně vyrobenou etiketu a jistě sklidíte s dárkem úspěch. (pozn. autora)

Trnkový likér podle Michaely:

Trnkový likér podle Vítka u plotny

Tak, přípravu likérů z černého jeřábu a šípků bychom měli za sebou. Zbývají nám trnky, které jsou skvělé na podporu imunitního systému, pomáhají organismu zbavit se škodlivých zbytků látkové výměny a podporují hubnutí.

„Plody trnek obsahují velké množství tříslovin, kyselin ovocných, minerálních látek a vitamínu C. Posilují vyčerpaný organismus při rekonvalescenci a v době nachlazení,“ uvádí web Bylinky pro všechny.



Recept na osvědčený trnkový likér nabízí na svém webu i Vít Dvořák coby Vítek u plotny.

„Temně modrofialové trnky jsou pro mne jakousi pomyslnou tečkou za každoročním sběrem všeho možného, uzavřením maratonu nakládání, zavařování, zamrazování, sušení a fermentace. Chuť trnek je totiž nejlepší, až když přejdou první mrazy, plody tím zesládnou a nejsou tolik trpké. I to jsem se, co se trnek týče, už naučil,“ vysvětluje Vít Dvořák. Tady je jeho recept na trnkový likér.

Doba přípravy

asi 15 minut + asi 3 až 4 měsíce louhování

Obtížnost

velmi snadné

Ingredience:

270 g trnek

150 g třtinového cukru

300 g vodky

150 g vody

2 hřebíčky

špetka mleté skořice

Postup:

Trnky nasypte do uzavíratelné, asi litrové sklenice a trochu je rozmačkejte. Přisypte třtinový cukr a přilijte alkohol i vodu, přihoďte hřebíčky a skořici. Vše dobře promíchejte a cukr nechte rozpustit. Sklenici uzavřete a obsah nechte louhovat 3 až 4 měsíce v chladnu a temnu, občas sklenicí zatřeste. Na konci louhování likér sceďte do čisté uzavíratelné lahve, kterou uložte do lednice. Místo třtinového cukru můžete pro přípravu likéru použít i cukr bílý. Vodku lze zaměnit i za jiný, chuťově a vůní méně výrazný alkohol, například líh.

Rada, která se může při výrobě trnkového likéru hodit Trnkový likér jsem v minulých letech vyráběl podle podobného receptu jaký nabízí Vítek u plotny už několikrát. Osvědčilo se mi, pokud nejsou plody přemrzlé zvenčí působením ranních podzimních mrazíků, umístit je nasbírané na 2 dny doma v sáčku do mrazáku a až pak po jejich rozmrznutí začít s přípravou likéru. Potvrzuji tím Vítkovo tvrzení, že plody trnek po projití mrazem zesládnou a nejsou tolik trpké. (pozn. autora)

