Červená se červená. Jahodová sezona je tady!

Žádné další ovoce nekřičí tolik létem jako právě jahody. Ty nás provázejí prvními slunečnými dny už od nepaměti. Milují je dospělí i děti, protože jsou sladké a dobré samy o sobě i v moučnících. Nachystali jsme pro vás recepty, kterým letos neodoláte.

Jahodová sezona netrvá dlouho, tak si pospěšte, ať ji nezmeškáte. Pokud nemáte vlastní zahrádku, kupujte jahody na trzích, nebo si udělejte výlet do samosběrných farem – odtud totiž jahody chutnají mnohem lépe, než kdybyste koupili balení napůl zelených kousků v supermarketu. I tam ovšem můžete dohlédnout na určitou kvalitu.

Na pulty obchodů se jahody dostávají se třemi druhy označení. Tzv. výběr má stanovený nejmenší průměr plodu na 25 milimetrů a nesmí mít bílé špičky ani otlačeniny. Pro I. jakostní třídu se připouštějí lehké vady tvaru i bělavé zbarvení. U II. jakostní třídy se dokonce povolují větší vady či otlaky a bělavé zabarvení může dosahovat až na jednu pětinu povrchu. Po příchodu z města jahody prohlédněte a těch nepěkných, které začínají rychle hnít, se zbavte. Zbytek skladujte v lednici a konzumujte nejpozději do pěti dnů.

Čerstvé chutnají nejen nasladko, ale i v kombinaci se salátem, pepřem a balzamikem. Připravit z nich můžete různé krémy, pomazánky do sladkého pečiva, upéct je s korpusem nebo je smísit jen tak s oříšky a kořením a pak směs smíchat s vanilkovou zmrzlinou. Báječně se jahody kombinují i s alkoholem, nebojte se tedy kousky přidat do sangrie nebo je rozmixovat s ledem a ginem či s růžovým vínem.

Pokud je nestíháte sníst, vyplatí se jahody zmrazit. Pevné jahody omyjte a osušte, obalte cukrem (nemusí být) a dejte do mrazáku. Chcete-li z nich dřeň, po hodině je vyndejte, rozmixujte s cukrem a pár kapkami citronové šťávy a dejte znovu mrazit. Jahody lze konzervovat také zavařením. Rozvařte je na džem, dejte je do kompotu, nebo z nich připravte sirup či mošt.

Jahodové zdraví

Věděli jste, že jsou bohatým zdrojem vitaminu C, srovnatelným dokonce s citrusy? Kromě toho v jahodách najdete spoustu dalších zdraví prospěšných látek od vitaminů A, E, B, až po minerální látky jako hořčík, vápník, draslík či zinek. Díky těmto látkám dokáží zabránit infekčním chorobám, aby pronikly do těla, a tím posilují imunitní systém. Tyto voňavé plody jsou plné antioxidantů, které brání vzniku i rozvoji civilizačních chorob a pomáhají proti stárnutí tím, že udržují pleť pružnou a bez vrásek. Chrání rovněž naše oči, dodávají unavenému tělu energii a působí proti těhotenským obtížím. Říká se, že mají i afrodiziakální účinky. Možná teď nebudete mít výčitky, když jich sníte plný koš…



Recepty

Jahodový dort

Na 1 dort, 1 hodina + chladnutí

Suroviny: 100 g polohrubé mouky, 4 vejce, 80 krupicového cukru, moučkový cukr dle chuti; NA NÁPLŇ: 400 g jahod, 200 ml mléka, 1 sáček jahodového pudinkového prášku, 250 g másla, 80 g moučkového cukru, snítky meduňky či máty

Postup: Oddělte žloutky od bílků a s větší částí cukru je ušlehejte do světlé pěny. Postupně vmíchejte prosátou mouku, případně další ingredience (máte-li k dispozici vanilkovou dřeň nebo kakao k barvení těsta). Ve vedlejší míse ušlehejte bílky se zbylým cukrem dotuha. Obě vaječné směsi opatrně spojte a vše pak vlijete do tří čtvrtin formy na dort, kterou jste předem vyložili pečicím papírem. Pečte při 200 °C v rozehřáté troubě asi 20 minut. Poté těsto ihned obraťte pomocí utěrky, posypejte moučkovým cukrem a odstraňte papír. Nechte vychladnout a poté korpus rozdělte na tři stejně silné pláty. Mezitím si připravte krém. Omyté a osušené jahody rozdělte na třetiny a jednu část rozmixujte. Ohřejte část mléka. Ve zbylém rozmíchejte práškový pudink a cukr, přilijte do horkého mléka a za stálého míchání svařte na hustý pudink. Před koncem přidejte rozmixované jahody. Změklý tuk utřete s prosátým moučkovým cukrem a postupně vmíchejte prochladlý pudink a našlehejte. Pláty korpusu potřete krémem a složte na sebe. Krémem potřete dort na stěnách i na povrchu. Dozdobte zbylými jahodami a opláchnutými a osušenými bylinkami.

Mini Pavlova s jahodami

Na 10 dortíků, 1 hodina a 15 minut

Suroviny: 4 velké bílky, 200 g moučkového cukru, 2 lžíce bramborového škrobu, 2 lžíce vinného bílého octa, ½ vanilkového lusku, špetka soli; K DOZDOBENÍ: 500 ml smetany ke šlehání, 200 g jahod

Postup: Troubu předehřejte na 150 °C. Na pečicí papír na plechu narýsujte deset koleček o průměru 7 cm, obraťte jej na plech kresbou dolů, aby se tuš nedostala do těsta. Bílky vyšlehejte spolu se špetkou soli do tuhého sněhu a v průběhu procesu přidávejte postupně prosátý moučkový cukr, následně dřeň z poloviny lusku, moučku a ocet. Takto připravené těsto navršte na kolečka na papíře tak, aby okraje byly vyšší než střed těsta. Vložte do trouby a po minutě snižte stupeň pečení na 120 °C a nechte péct ještě asi 45 minut, aby minidortíky byly křupavé na povrchu a vláčné uvnitř. Poté vypněte troubu a dortíky nechte dojít uvnitř. Mezitím ušlehejte šlehačku. Až Pavlova vystydne, dozdobte ji domácí šlehačkou a pokrájenými jahodami.

Jahodovo-rebarborová bublaninaNa 1 plech, 45 minut

Suroviny: 500–600 g jahod (nebo kombinace s rebarborou), 1 sáček vanilkového cukru, olej či máslo na vymazání plechu, hrubá mouka na vysypání, moučkový cukr dle chuti; NA TĚSTO: 300 g polohrubé mouky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, 4 vejce, 100 ml vroucí vody, 100 ml oleje, 150 g krupicového cukru

Postup: Rozehřejte troubu na 190 °C. Rebarboru omyjte, oloupejte a nakrájejte na kousky velké jako jahody (budete-li bublaninu připravovat z kombinace jahod a rebarbor. Omyté a osušené jahody obalte i s rebarborou ve vanilkovém cukru. Oddělte žloutky od bílků a rozšlehejte je s vroucí vodou. Přidejte polovinu cukru, olej a našlehejte do pěny. Nyní těsto rozmíchejte s moukou. Z bílků a zbylého cukru ušlehejte tuhý sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta. Rozetřete na plech a poklaďte jahodami a rebarborou. Vložte do trouby a pečte zhruba 25 minut. Před podáváním pocukrujte prosátým moučkovým cukrem.

Jahodový triflePro 6 osob, 45 minut

Suroviny: NA TĚSTO: 3 vejce, 80 g krupicového cukru, 100 g hladké mouky; K DOKONČENÍ: 500 g hotového vanilkového pudinku, 400 g jahod, 300 ml smetany ke šlehání, 125 ml sherry, portského či marsaly, bílá čokoláda dle chuti, pár snítek máty

Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Vejce pokojové teploty vyšlehejte s cukrem do pěny. Opatrně do ní zapracujte prosátou mouku. Těsto vlijte na plech vyložený pečicím papírem a pečte asi 8–10 minut tak, aby chytil zlatavý nádech. Po vytažení z trouby korpus překlopte na čistou utěrku a nechte vychladnout. Poté z něj opatrně sloupněte papír, pomažte džemem a zarolujte do rolády. Na dokončení omyjte a osušte jahody s bylinkami a korpus nakrájejte na 1 cm silné plátky. Šlehačku ušlehejte do tuha. Do každého poháru dejte lžíci marmelády, pak jedno kolečko korpusu, které jste pokapali likérem. Navrstvěte krémem, několika pokrájenými jahodami, pak přidejte šlehačku a nakonec jahody se snítky bylinek. Hotový trifle dozdobte strouhanou čokoládou.