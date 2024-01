Snad i vlivem všudypřítomných reklam lidé někdy zapomínají, že opravdu není potřeba každý neduh řešit práškem z lékárny. Často je nejen levnější, ale také zdravější a účinnější spolehnout se na osvědčené tipy našich babiček. Jedním z nich je poctivá česnečka. Už tak lahodnou česnekovou polévku navíc můžete několika triky vyšperkovat k dokonalosti.

Vyzkoušejte krémovou variantu česnečky:

Nejgeniálnější nápady jsou často ve své podstatě úplně jednoduché. Koho kdysi dávno napadlo uvařit česnek, brambory a pečivo ve vodě s trochou soli, to už asi nezjistíme. Jisté však je, že tato geniálně snadná polévka se těší velké oblibě už celé dlouhé generace. A není divu. Je totiž nejen chutná, ale především umí ulevit při celé řadě obtíží.

Asi nejčastěji se česneková polévka doporučuje jako první pomoc po prohýřené noci. Kocovinu sice lusknutím prstu nezažene, ale výrazně uleví. Po požití většího množství alkoholu je totiž lidské tělo silně dehydratované a chybí mu vitaminy a minerály.

Jak vysvětluje web Asociace adiktologů, je to tím, že pití alkoholu aktivuje detoxikační proces. Ten je pro tělo velmi náročný a připravuje ho o cenné vitaminy a minerály. Proto je dobré jíst jídla, která tyto důležité látky rychle dodají zpátky, což česneková polévka splňuje dokonale.

Všestranný pomocník

Česnečka je vynikající také jako první pomoc při chřipce či nachlazení. Hlavní surovina – česnek – je totiž proslulá pro své silné antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky.



„Česnečka obsahuje velké množství vitaminů a minerálních látek, díky kterým posiluje obranyschopnost těla a zároveň pomáhá s léčbou celé řady zdravotních problémů. Na tom se významně podílí v něm obsažená látka zvaná alicin, který je velmi silným přírodním antibiotikem,“ připomíná autor Karel Frankl v článku pro iReceptář.

Česnek v průběhu vaření ztrácí svou sílu a tím i léčivé vlastnosti. Pokud tedy toužíte po výraznější polévce, přidejte česnek až v průběhu vaření.

Česnek, který je právem označován za superpotravinu, toho však dokáže ještě daleko víc. Jak je uvedeno na webu Národní lékařské knihovny, v poslední době se česnek těší zvláštní pozornosti díky jeho vynikajícím zdraví prospěšným i preventivním účinkům na mnoho lidských onemocnění, jako je rakovina, kardiovaskulární a metabolické poruchy, krevní tlak a cukrovka.

Základní postup

Receptů na česnekovou polévku existuje celá řada. Jeden na poctivou česnečku jako od babičky najdete i na konci tohoto článku. Pravdou však je, že stačí znát pár základních pravidel, a tuto polévku vždy uvaříte skvělou i bez konkrétního postupu.

Jana Florentýna Zatloukalová, spisovatelka a autorka blogu pro ženy Kuchařka pro dceru, doporučuje zapamatovat si následující pomůcku. Správná česnečka musí obsahovat:

něco sytého

něco mastného

něco česnekového

něco tekutého

něco krajového

Pojďme si tyto body rozebrat trochu podrobněji.

Dostatek tekutiny je podstatný pro zavodnění organismu. Tuk je obecně důležitým nositelem chuti, takže kousek másla či sádla je právě ta ingredience, která polévce dodá šmrnc. Česnek asi nemusíme ani zmiňovat, to je naprostý základ. Bez „něčeho sytého“ by byla polévka jen hladovou vodou; pokud však přidáte brambory či na kostičky nakrájený a dozlatova opražený chléb, z česnečky se stane poměrně vydatná večeře.

Česnek je v české kuchyni nezastupitelný.Zdroj: ShutterstockI s česnekem si můžete při vaření hezky pohrát. Jednou z možností je stroužky prolisovat do talíře a nechat syrové až do přelití horkou polévkou. Zachová si tak největší množství cenných látek. Někdo zase nedá dopustit na česnek nakrájený najemno a krátce orestovaný na pánvi. Především v zahraničí se zase těší oblibě česnek nejdříve upečený v troubě. Nic vám nebrání různé postupy také kombinovat a nechat tento přírodní zázrak rozehrát celou symfonii chutí. „Třeba je vašemu srdci a vzpomínkám milé, aby do česnečky přišla taky nakrájená a na sádle opečená cibulka. Nebo kmín či bobkový list. Nebo rozkloktané vajíčko. Nebo majoránka. Zelená petrželka, pažitka, syrové vejce. Vařené kroupy,“ napovídá pak Jana Florentýna Zatloukalová, jak polévce dodat osobitý šmrnc s „něčím krajovým“.

Čím česnečku vylepšit

Petra Kupská, autorka blogu Cook like Czechs, kde učí cizince vařit typicky česká jídla, pak radí pár zlepšováků. Tím první je brambory nakrájené na kostičky před přidáním tekutiny orestovat na sádle do světle zlatohnědé barvy. Trvá to přibližně pět minut.

Česnečka:

Následně přidejte česnek nakrájený na tenké plátky. Restujte ještě přibližně jednu minutu, déle ne. Pokud by totiž česnek zhnědl, zhořkl by. Suroviny poté zalijte, použít můžete obyčejnou vodu, ale rafinovanější chuť získá polévka s použitím kuřecího či zeleninového vývaru.

K dokonalosti pak už chybí jen opečené chlebové krutonky. Ty jsou nejlepší z žitného chleba, protože je tvrdší a zůstane déle křupavý než klasické bílé pečivo. I tak však krutony přidávejte do polévky těsně před konzumací, aby nasákly co nejméně vody.

No kdo by chtěl svůj recept vyšperkovat ještě trochu líp, ten se může inspirovat servírováním v restauracích. Tam můžete nejčastěji narazit tvrdý sýr (strouhaný či nakrájený na kostičky) či šunku (na kostičky), které se podávají samostatně v malé misce.