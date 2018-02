Cestou přes knedlíčky až na Bali

Žen a rýže není nikdy dost, praví jedno japonské přísloví. A pokud máte chuť zrovna na to druhé, rezervujte si stůl v nové restauraci QQ Asian Kitchen, kde vám nabídnou chuťovou okružní jízdu po Asii a kopeček skvělé rýže k tomu.

Během několika posledních let se počet asijských bister v Praze výrazně zvýšil. Oblíbenost této kuchyně je nejen za zrodem dalších míst, ale také za změnou jejich konceptů. Kromě tradičních čínských restaurací s nudlemi a ovocem v těstíčku dnes snadno objevíte i luxusní fine dining podniky nebo originální bistra, která mají šmrnc a vtip. A právě k nim patří QQ Asian Kitchen v Praze 2, za jejímž zrodem stojí dvojice přátel Lee Chang a Nyoman Purnata.

Pokud patříte k milovníkům asijské kuchyně, pravděpodobně jste se s nimi nebo s jejich „tvorbou“ už setkali. Oba šéfkuchaři spolu poprvé pracovali už před pěti lety v slavné Sansho v centru města a pak se na čas rozdělili. Osud je znovu svedl dohromady minulý rok, kdy spolu vedli kuchařské večery na půdě brněnské stálice Pavillon. Možná právě tehdy se z pouhého snu mít vlastní podnik stal víc než jen nápad. Jak sami majitelé tvrdí, úmyslem při tvorbě konceptu i menu bylo zprostředkovat hostům kompletní „celoasijský“ zážitek.

Lee Chang, pocházející z americké komunity Tchajwanců, do QQ Asian Kitchen přináší tradiční tchajwanské pokrmy a také vzpomínky na dětství, a to skrze recepty své maminky. Jeho kolega Nyoman Purnata zanechává na talíři odkaz na své kořeny z Bali. Výsledkem jsou jednoduché a různorodé pokrmy, které se zaměřují na typické asijské chutě ovlivněné mnoha regiony a příběhy z minulosti obou šéfkuchařů. Svéráznost a charisma šéfkuchařů se odráží nejen na talíři, ale i v atmosféře místa. Přátelské prostředí jen podtrhuje milá obsluha a interiér. Budete se divit, ale nestojí za ním žádný renomovaný designér, ale sami šéfkuchaři. Kromě závěsných světel v podobě malovaných porcelánových talířů odkazuje na asijskou tradici a kulturu i série filmových plakátů s asijskými herci a herečkami.

Každý hlas se počítá

K tomu, aby došlo k zařazení nového receptu, je prý potřeba souhlasu obou. Na každém pokrmu se pracuje dlouho, šéfkuchaři ho zkoušejí obměňovat, variovat. A aby docílili perfektního výsledku, musejí mít i dostatečně kvalitní suroviny. Například ryby odebírají ze severoitalského města Udine, bylinky a koření – jak jinak – z pražské Sapy. Na otázku, zda byli hosté s jídlem vždy spokojení, odpovídají jednoznačné ano. Zpětná vazba je pro ně natolik důležitá, že se snaží osobně setkat s každým ze svých hostů. „V průběhu večeře je pozdravíme a zeptáme se, jestli jim chutnalo a co by případně změnili.“ Znamená to, že hosté se v podstatě podílejí na vývoji menu a že každý hlas může něco změnit.

V žebříčku nejčastěji objednávaných jídel vítězí wrap s pečeným kachním masem, který byl i mým favoritem. Hned po něm mají hosté nejraději ústřicový minisendvič po’ boy. Pokud se vám při pohledu na menu sbíhají sliny, doporučujeme QQ Asin Kitchen navštívit co nejdříve. Šéfkuchaři mění obědové menu každé dva týdny, večerní co tři, čtyři měsíce. Kromě večeře s vaší rodinou či přáteli je bistro vhodné i pro pracovní setkání nebo firemní večírky. Prostor, který vidíte na fotkách, sice čítá 25 až 30 míst, vzadu za kuchyní se ale skrývá ještě jedna místnost – soukromý salonek pro až 15 dalších osob.

Resumé očima autora

Při mé večerní návštěvě jsem měla možnost ochutnat knedlíčky shu mai s mořskými plody (165 Kč) jako předkrm, wrapy s pečenou kachnou mu shu (360 Kč) a dušenou pražmu s ananasovým chilli džemem (380 Kč) jako hlavní chod. U předkrmu mi k dokonalosti – a možná jen ze zvyku – chyběla sójová omáčka, jinak se mi dostalo opravdu nadstandardního gastronomického zážitku. S cenami 80 Kč za polévku, kolem 150 Kč za předkrm a 230 až 380 Kč za hlavní jídlo se bistro řadí k dražším podnikům. Ke každému hlavnímu jídlu dostanete rýži a opečenou ochucenou zeleninu, takže společně s přílohami je velikost porcí tak akorát.

Pokud bych restauraci měla ohodnotit body a myslet při bodování na všechny aspekty od chutí, přes obsluhu, až po kompletní dojem, získá od mě plných pět z pěti. Přestože je QQ Asian Kitchen (www.facebook.com/qqasiankitchen) otevřené teprve několik měsíců, už teď je patrné, že se stane jedním z hrstky osvědčených míst, kam jde host za neměnnou, vysokou kvalitou. Potenciální hosté, kteří nebudou mít čas zajít si do QQ na večeři či oběd, mohou umění šéfkuchařů brzy otestovat na farmářském tržišti na Náplavce.

RECEPT OD ŠÉFKUCHAŘE

Grilovaná makrela v banánovém listě pro 2 osoby

Suroviny: 2 filety makrely (jedna o váze 30–40 g), 2 banánové listy, 1 citron, hrst máty; na tomatovou omáčku sambal: 400 g šalotky, 80 g česneku, 300 g rajčat, 120 g červené chilli papričky, sůl a cukr dle chuti; na okurky: 5 malých okurek bez jader, 3 mrkve julienne, 200 g fazolek, 200 ml rýžového octa, 70 g bílého cukru, 10 g soli, 10 g drceného kořenu kurkumy

Postup: Nejprve připravte tomatovou omáčku. Všechny ingredience rozmixujte a opečte v pánvi na oleji. Vykostěnou a očištěnou makrelu, kterou jste si předem nakrájeli na filety, nechte alespoň 2 hodiny marinovat v omáčce sambal. Mezitím můžete připravit zeleninu. Smíchejte kurkumu s octem, cukrem a solí. Vlijte na pánev a zahřívejte do rozpuštění. Ztlumte plamen a přidejte pokrájenou zeleninu. Nyní se pusťte do ryby. Zabalte ji do banánového listu a v něm opečte na grilu. Rybu servírujte v listu společně se zeleninou, klínky citronu, lístky máty, a chcete-li i omáčkou sambal navíc.