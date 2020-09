Kdyně na Domažlicku se na pár hodin ponořila do vůní a chutí exotické Srí Lanky. To bylo možné díky srílanskému kuchaři Ranganu Wimalasooriyovi (na snímku), který kuchyni typickou pro jeho domovinu představil v místní kavárně Esence. Letos tam vařil podruhé.

Kuchař Rangan Wimalasooriya. | Foto: facebook.com, archiv Rangana

Jak dlouho už v Čechách vaříte?

Od mého příjezdu do České republiky, což je pět let. Vařil jsem už na Srí Lance, a to od ukončení hotelové školyv Galle.