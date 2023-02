Čočka se v miskách a talířích objevovala od pradávna. Lidé si jí vážili, což je zřejmé i ze známé lidové písně, v níž autor vyčítá ovčákům čtverákům, že mu vypásli čočovičku. Jeho výtky by možná byly ještě ostřejší, kdyby věděl, co odhalily nejnovější vědecké výzkumy.

Čočka na kyselo

Podle odborníků čočka obsahuje množství vlákniny, která pomáhá proti zácpě a v boji s obezitou, a významný podíl kyseliny listové a hořčíku, takže je dobrá pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Vláknina, železo, hořčík

Podle odborníků kyselina listová napomáhá odbourat v krvi homocystein, což je nervový a cévní toxin zvyšující pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice.

Historie čočky

Spolu s hrachem patří čočka k nejstarším kulturním luštěninám. Člověk ji pěstoval v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce už někdy před 9 – 10 tisíci lety. Zde také bájný biblický Ezau prodal své prvorozenství za mísu čočovice… Odtud se čočka šířila dál, až dorazila i do střední Evropy, kam se spolu s obilím mohla dostat asi ve starším neolitu. Zdroj: Mojezdravi.cz

Hořčík zase patří k látkám, které blokují kalciové kanály, tedy snižují tok vápníku přes buněčnou membránu a pozitivně ovlivňují stažlivost hladkého svalstva.

„Čočka také pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a zároveň představuje dostatečnou, pomalu se uvolňující zásobu energie. Zároveň je vhodnou položkou jídelníčku pro všechny, kteří se potýkají s nedostatkem železa nebo potřebují zvýšit jeho příjem, jako třeba menstruující či těhotné a kojící ženy, dospívající a vůbec všichni, kdo jsou vystaveni zvýšené tělesné námaze,“ píše web Mojezdraví.

Čočka nemusí být jen na kyselo. Vyzkoušejte s Deníkem netradiční recepty

Důvodů, proč zařadit čočku na kyselo do jídelníčku, je tedy víc než dost. Stačí ji uvařit do měkka, zahustit jíškou a dochutit octem. Ale kdo touží po dokonalosti, může se soustředit na malé, ale podstatné vychytávky, které obyčejnou velkozrnnou čočku chuťově i vzhledově obohatí. Červená ani žlutá čočka se na přípravu tohoto jídla nehodí, protože se rychle rozvaří.

I čočka chce své

Nad vařením čočky se zamýšlí Jana Florentýna Zatloukalová na webu Kuchařka pro dceru. Kromě jiného doporučuje, aby se čočka dávala vždy do hrnce se studenou vodou, protože tak při vaření lépe a rychleji změkne.

Čočka a dieta

Fazole, hrách, zelený hrášek a čočka zvyšují pocit sytosti. Stačí zařadit je do diety a pomůže vám to snížit trochu váhu, aniž byste pak znovu nabrali shozené kilogramy. Uvádí se to v kanadské studii publikované v American Journal of Clinical Nutrition, podle níž konzumace 130 gramů luštěnin denně sníží váhu o 0,34 kilogramu denně. Zdroj: Corriere della Sera

Podle ní je také důležité vařit čočku v měkké vodě, čemuž pomůže špetka jedlé sody, a navíc doporučuje čočku blanšírovat, což znamená, že když se začne vařit, voda z čočky se sleje a nahradí vodou studenou. Co se stane, když to neuděláte?

„Jakmile se čočka začne vařit, voda se rychle zabarví tmavým barvivem ze slupek a bude mít hnědo-šedý nebo zeleno-šedý odstín. Tohle barvivo pak postupně proniká dovnitř do zrna a vezme mu svěží barvu. Mimo to se v horké vodě hned zpočátku vaření srazí i sirnaté sloučeniny, které mají ostrou pachuť,“ píše Zatloukalová na svém webu.

JÍDELNÍČEK: Čočku si můžete dát kdykoli, nejen na Nový rok

Aby se čočka nesvlékala ze slupek, je lépe ji během vaření nemíchat, stačí jen lehce protřásat. A i když se traduje, že čočku je lépe solit až po změknutí, malinko soli hned na začátku vaření jí prý prospěje.

Bylinky a zelenina

Čočka se dá vařit samotná, ale lepší je s bylinkami a někdo k ní přidává i zeleninu. Z bylinek se k čočce hodí tymián, majoránka, bobkový list, libeček, petržel, česnek a také saturejka, aby mírnila nadýmání, které luštěniny v lidském organismu vyvolávají.

Kdo si potrpí na kořenovou zeleninu, může si uvařit čočku s kusy mrkve, celeru a petržele.

Jíška není přežitek

Jíška, tedy mouka smažená na tuku, není v poslední době příliš v módě a některé nové recepty ji z jídel vynechávají. Do čočky na kyselo ji nedává například kuchař Zdeněk Pohlreich, naopak šéfkuchař Jaroslav Sapík do své čočky na kyselo přidává cibulovou jíšku smaženou na sádle a stejný názor zastává i Jana Florentýna Zatloukalová: „Chápu, že u jídla, které zavání luštěninami, zdravou stravou a omezením nezdravého, se to neposlouchá dobře, ale čočka na kyselo je svou povahou zadělávané jídlo a to se bez jíšky neobejde.“

Co častěji na talíř? Luštěniny!

A existuje i další způsob. Zvolili jej Kluci v akci, kteří svou čočku zahustili nastrouhanou bramborou, takže se hodila i pro strávníky s bezlepkovou dietou.

Na jaký ocet vsadit

Aby čočka na kyselo dostála svému názvu, je potřeba doladit chuť octem. Většina receptů sází na obyčejný ocet kvasný lihový, ale kdo má rád chuť jemnější, sáhne po octu vinném.

Chuti se však meze nekladou, takže v některých receptech se objevuje citron nebo ocet balsamico a jsou i takoví, kteří se nebojí použít ocet jablečný.

A nesmíme zapomenout, že korunou čočky na kyselo bývá dozlatova osmažená cibule.

Klasická čočka na kyselo

Čočka 250 g, cibule 1 ks, mouka 1 lžíce, olej 1 lžíce, ocet 3 lžíce, cukr podle chuti, sůl, pepř, nové koření (3 kusy), bobkový list (3 listy).

Čočku namočte asi na 2 hodiny, slijte z ní vodu a uvařte spolu s bobkovým listem a novým kořením doměkka podle návodu na obalu (obvykle okolo 30 minut). Slijte vodu, čočku sceďte a nechte jednu mističku vývaru z čočky stranou. Na oleji si opečte cibulku, zasypte jednou lžící mouky, dobře orestujte, zalijte 1 dcl zeleninového vývaru, dobře provařte. Přisypte čočku, dobře osolte, opepřete a okyselte octem. Pokud se čočka zdá být příliš suchá, podlijte ještě vývarem z čočky a provařte. Pokud je čočka příliš kyselá, stačí ji trochu dosladit cukrem. Zdroj: Deník.cz

Čočka s kysaným zelím

Přebranou čočku zalijeme vodou jen tak, aby byla těsně potopená. Kysané zelí propereme a překrájíme. Zelí zasypeme cukrem, mírně podlijeme a dusíme asi 10 minut. Mezitím připravíme jíšku z 1 lžičky sádla a 1 lžíce polohrubé mouky. Jíšku přidáme do zelí, 5 minut povaříme a potom necháme ještě dojít pod pokličkou. Uvařenou čočku smícháme s dušeným zelím. Na talíři ozdobíme kapií, rajčetem a okurkou. Netradiční čočku nakyselo podáváme s chlebem. Zdroj: vareni.cz

Netradiční čočka na kyselo se špenátem

Bez laktózy

350 g čočky (hnědé nebo zelené), 4 hrsti listového špenátu, 2 menší lžíce sádla, 20 g slaniny v celku, 20 g cibule, 25 g hladké mouky, asi 175 ml zeleninového vývaru, 1 malý bobkový list, špetka tymiánu, sůl a čerstvě mletý pepř, jemný ocet nebo citronová šťáva k dochucení; kvalitní párky nebo klobásy, opečená cibulka (nemusí být)

Čočku, kterou jste předem namočili do studené vody alespoň na tři až čtyři hodiny, slijte a zalijte v hrnci novou, vlažnou vodou tak, aby byla zcela ponořená. Zakryjte pokličkou a vařte doměkka, to potrvá asi 45 minut až hodinu. Cibuli nakrájejte nadrobno, slaninu na malé kostičky. Cibuli spolu se slaninou vsypejte na pánev s rozpáleným tukem, chvíli opékejte, pak zaprašte moukou, abyste získali jíšku světlé barvy.

Za stálého míchání zalijte vývarem, rozmíchejte a přiveďte k varu. Přidejte koření a bylinky, ještě 10 minut vařte, pak vyjměte bobkový list a vsypejte hotovou čočku. Po chvíli ochutnejte, případně dochuťte octem či citronovou šťávou, solí a pepřem. Mezitím v malém rendlíku s vroucí vodou spařte omytý špenát a po chvíli jej přeceďte. Osolte a opepřete. Čočku podávejte s párky či klobásami, špenátem a chcete-li, i opečenou cibulkou. Zdroj: Deník.cz

Dietní zeleninová čočka na kyselo s vejcem

Množství je na 6 porcí. Čočku (500 g v suchém stavu) si předem namočíme. Cibuli (300 g) nakrájíme na větší kousky, orestujeme do zlatova na oleji, přidáme drcený kmín, mletou papriku, bobkový list a ještě krátce orestujeme. Přidáme na větší kousky nakrájenou mrkev (500 g) a celer (400 g), propláchnutou čočku, zalijeme vodou (nebo vývarem) a vaříme, dokud není čočka měkká. Před koncem vaření přidáme rozemleté ovesné vločky (25 g), které čočku zahustí. Na závěr dochutíme solí a octem. Necháme odležet a podáváme s volským okem nebo vařeným vejcem. Zdroj: Deník.cz