V zimním období, kdy tělo potřebuje více živin a energie, nám mohou pomoci luštěniny. Jsou výživné a obsahují spoustu vitaminů, minerálů a vlákniny, které prospívají našemu tělu. V našich končinách je z luštěnin zřejmě nejoblíbenější čočka. Navzdory jejím přínosům pro zdraví však řadě lidí vadí nepříjemné vedlejší efekty její konzumace - nadýmání. Proč je čočka tak zdravá? Jak ji připravit, aby nenadýmala? Jak se vaří nejlepší čočka na kyselo? A je pravda, že čočka pomáhá s hubnutím?

Studie ukazují, že pravidelná konzumace čočky snižuje riziko chronických onemocnění, jako je cukrovka, obezita, rakovina a srdeční choroby | Foto: Shutterstock

Čočka vám pomůže se zdravím

I když je čočka na Nový rok symbolem peněz, její skutečné bohatství spočívá v něčem jiném. „Studie ukazují, že pravidelná konzumace čočky snižuje riziko chronických onemocnění, jako je cukrovka, obezita, rakovina a srdeční choroby,“ informuje web BBC Goodfood zaměřený na zdravé stravování.

Tuto schopnost má čočka díky tomu, že obsahuje velké množství ochranných rostlinných sloučenin zvaných fenoly. Je v tom přeborníkem i mezi ostatními luštěninami. Díky tomu se může pochlubit antibakteriálními, antivirovými a protizánětlivými účinky, a vzhledem ke svému obsahu antioxidantů navíc pomáhá v boji proti stárnutí.

Čočka na kyselo:

Zdroj: Youtube

„Čočka je obzvláště bohatá na prebiotickou vlákninu, která podporuje trávicí funkce a ,pohání‘ prospěšné střevní bakterie, které jsou důležité pro naše zdraví,“ vysvětluje pro BBC Goodfood výživová poradkyně Kerry Torrensová.

100 gramů vařené čočky obsahuje: 105 kcal/446 kJ

8,8 g bílkovin

0,7 g tuku

16,9 g sacharidů

5,1 g vlákniny

3,5 mg železa

40 mcg selenu

30 mcg folátu

Strava bohatá na vlákninu je spojena s řadou zdravotních výhod včetně sníženého rizika kolorektálního karcinomu. Čočka má dostatek folátu, železa a vitamínu B1, které podporují zdraví srdce. Nenápadná kulatá zrnka snižují špatný cholesterol i krevní tlak. Folát navíc podporuje tvorbu červených krvinek.

„Půl šálku vařené čočky může organismu poskytnout 15 procent doporučené denní potřeby železa,“ zdůrazňuje zdravotnický portál Cleveland Clinic.

Železo vytváří hemoglobin, látku v červených krvinkách, která jim umožňuje přenášet kyslík do těla.

Čočka pomáhá s hubnutím

Čočka je pozoruhodná i tím, že má vysoký obsah bílkovin, které pomáhají budovat a udržovat svaly, kosti a kůži.

Co umí čočka? Zlepšuje zdraví srdce

Podporuje trávicí systém

Snižuje krevní tlak

Zvyšuje energii

Snižuje riziko některých chronických onemocnění

Je zdrojem rostlinných bílkovin

„Proteiny vám také mohou pomoci zvládnout chuť k jídlu a podpořit hubnutí, protože se díky nim cítíte sytější,“ upozorňuje zdravotnický web Cleveland Clinic. Podle odborníků čočka pomáhá s odbouráváním podkožního tuku.

Čočka konzumovaná s celozrnnými výrobky funguje jako proteinový ekvivalent masa, což je zvláště užitečné pro vegetariány a vegany. Navíc je čočka bezlepková, takže je skvělou volbou pro lidí, kteří trpí celiakií.

Čočka může mít také příznivý vliv na psychiku, protože vysoce aktivní látky a minerály, zejména zinek, které v sobě skrývá, posilují činnost nervů, mozku a ledvin, zajišťují vitalitu a duševní rovnováhu. Čočka pomáhá zahnat únavu a zvýšit výkonnost.



Problémy s nadýmáním rozpusťte ve vodě

Čočka je sice velmi zdravá, přesto se jí někteří lidé vyhýbají. Není to proto, že by jim nechutnala, důvodem jsou zažívací potíže, které u nich vyvolává. Je to zejména nadýmání a plynatost. Proč je čočka tak zákeřná?

Luštěniny obsahují nestravitelné oligosacharidy, které je tělo schopné rozložit až v tlustém střevě. Tam se do nich pustí střevní mikroflóra, ale jejich rozklad provází vznik plynů: vodíku, oxidu uhličitého a metanu. Právě proto můžeme po konzumaci čočky pociťovat trávicí potíže a nepříjemnou plynatost.

Češi by měli jíst víc luštěnin. Nadýmavé účinky lze omezit, ujišťuje expertka

„Oligosacharidy, odpovědné za nadýmání, jsou látky termostabilní, nelze se jich tedy zbavit vařením ani jinou tepelnou úpravou luštěnin. Jedná se však o látky rozpustné ve vodě,“ uvádí portál společnosti STOB pro zdravé hubnutí.

Proto je vhodné luštěniny před konzumací namáčet, pak vodu, ve které jsme je namáčeli, slít a uvařit luštěniny v nové vodě. „Při tomto postupu dochází k odstranění až čtyřiceti procent přítomných oligosacharidů a z nich plynoucích problémů,“ podotýká web STOB.

Další možností je nechat luštěniny naklíčit. Během procesu klíčení totiž klesá obsah problematických oligosacharidů až o 80 procent.

Čočka na kyselo:

Pomůže také přidat při vaření k čočce bylinky, jako je třeba saturejka, oregano, tymián, kmín, bazalka, zázvor, máta, koriandr, majoránka šalvěj či bazalka. Záleží na jejich účinnosti i chuti, protože každému vyhovuje něco jiného.

K odstranění nadýmání a plynatosti, kterou čočka působí citlivým lidem, je prý účinné i přidání mořských řas. Někomu zase pomáhá dát si po čočce trochu jogurtu s živými kulturami.

Jak uvařit čočku na kyselo

V posledních letech se při úsilí o co nejzdravější výživu často objevuje názor, že zahušťovat čočku připravovanou takzvaně na kyselo je zbytečné a že se toto jídlo bez cibule a mouky osmažené na tuku docela dobře obejde.

Řada známých kuchařů s tím však nesouhlasí a na cibulové jíšce trvá. V některých zdravých receptech jsou navíc kyselé okurky nahrazeny okurkami čerstvými. Můžete to vyzkoušet a posoudit, protože kolik lidí, tolik chutí.

Čočka na kyselo není kaviár. Pár vychytávek ji ale povýší na pochoutku

Čočku na kyselo připravovala i oblíbená kuchařka Václava Havla Irena Košíková. Také ona se držela tradičního pojetí. Zkuste její recept z knihy Vaření s Čirinou.

Co budete potřebovat:

500 g hnědé čočky

2 cibule

4 bobkové listy

4 stroužky česneku

3 lžíce sádla

2 lžíce hladké mouky

sůl, cukr a ocet podle chuti.

Postup:

Den předem namočenou čočku slijte, vložte do studené vody s bobkovými listy a prolisovaným česnekem a povařte 20 minut. Mezitím si z poloviny sádla a jedné cibule vytvořte cibulovou jíšku, kterou přidejte k čočce a vařte ještě asi 10 až 15 minut doměkka. Dochuťte solí, cukrem a octem.

Zbylým rozehřátým sádlem potírejte vrchní vrstvu čočky, aby se na ní nevytvořil škraloup. Podávejte s dokřupava osmaženou druhou cibulí, kyselou okurkou a uzeným masem nebo opečenou klobáskou.