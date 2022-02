OBRAZEM: Cukráři soutěžili ve Frýdku-Místku. Jejich díla vás dostanou

/FOTOGALERIE/ Slavnostní dort, jedno i víceposchoďový, libovolného tvaru na jakékoliv téma s hmotností do čtyř kilogramů a čas přípravy do pěti hodin. To byly hlavní propozice cukrářské soutěže pro střední školy Podbeskydský Ještěr 2022, která se konala ve Frýdku-Místku.

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb uspořádala ve Frýdku-Místku 7. ročník celorepublikové soutěže cukrářů Podbeskydský ještěr. | Foto: Deník/Vladimír Pryček