Další obří úlovek: tentokrát si houbaři z krušnohorského lesa přinesli 1100 hub

ČSSD podle svého předsedy Jana Hamáčka vyjednala dobré podmínky pro vstup do vlády s ANO. Dohlédne na to, aby byly naplněny levicové prvky jejího programu. Hamáček to dnes řekl poslancům při obhajobě žádosti o vyslovení důvěry vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM.