Dave B. – Test Five: Světová kuchyně na jednom místě

Typických českých restaurací najdete po Praze mnoho. Pokud jste ale vegetariáni nebo máte prostě chuť na něco exotičtějšího, na výběr toho příliš nezbývá. Proto mě zpráva o nové mezinárodní restauraci na Andělu potěšila a později ještě víc, když jsem sama její menu ochutnala.

Znáte ten pocit, když se blíží poledne, vy máte hlad a nevíte, kam jít na oběd, protože jste tradiční českou kuchyní už přesycení? Já ano a spousta mých přátel bohužel také. V širším centru Prahy je naštěstí čím dál více restaurací, které se zaměřují na mezinárodní kuchyni. K nim patří i nový podnik Dave B. - Taste Five, který zhruba před dvěma a půl měsíci otevřeli v industriálním prostoru Five na Smíchově. Pocházíte-li z „pětky“, asi jste o něm už slyšeli – jde o budovu, která byla kdysi tramvajovou vozovnou a nyní patří soukromým sektorům.

Právě spojení její zbylé historické části vedoucí do ulice s tou moderní prosklenou jí dokonce vyneslo nominaci na Stavbu roku 2017. Za jejím vznikem stojí ateliér Qarta architektura, který má na kontě i interiér restaurace Dave B. - Taste Five. Jakmile do ní vejdete, ucítíte záměr sjednotit všechny prostory do jednoho stylu. „Železné“ konstrukce představující úložný prostor se v restauračních podnicích s industriální historií používají často a najdete je také tady. K nim ladí kožené lavice, designové lustry a žárovky nebo malé konferenční stolky. Veselost jinak surovému prostoru dodávají barevné přiznané kabely k osvětlení a nápadná hra s různě velkými číslicemi, označujícími jednotlivé stoly. Pokud jste někdy byli v Berlíně, možná se tu budete cítit právě jako v tamějším velkém hipsterském bistru. Ostatně majitelé se touto inspirací netají…

Španělská paella i japonské soba nudle

Čím se Dave B. zcela odlišuje od ostatních restaurací, je zajímavý koncept objednávky. Sedat si během oběda ke stolu se nevyplácí – čekali byste dlouho a asi by si vás v tak velkém prostoru nikdo nevšiml. Tady to chodí jinak. Po příchodu si zvolíte svůj stůl, zapamatujete jeho číslo a stoupnete si do řady ke kase. V mezičase si na velké černé tabuli vyberete, na co máte zrovna chuť a čím tu dobrotu chcete „spláchnout“ nebo sladce završit. Zaplatíte a půjdete si sednout zpět ke svému stolu.

Situaci, kdy vám jiný host stůl zabere, jsem doposud neřešila, takže nevím, co by se dělo dál. V Dave B. je naštěstí opravdu velký počet míst k sezení, takže se vám to možná ani nemůže stát. Talíře s jídlem vám začnou nosit do několika minut, což je výhoda, když máte velký hlad nebo krátkou polední pauzu. Velké mínus zde vidím v tom, že žádný z chodů, obědváte-li s dalšími kolegy, vám nenosí ve stejný čas. Nám se opakovaně stalo, že zatímco moji přátelé jedli druhý chod, mně teprve přinesli polévku. Volný čas mi nicméně dovolil prohlédnout si a ochutnat další nabídku.

Dave. B. se pyšní mezinárodní kuchyní, kterou zvládá celkem obstojně, ať si objednáte něco asijského nebo evropského. Denní nabídka se mění každý týden, večerní ob měsíc. Můžete se spolehnout, že u nich vždycky najdete pokrmy zaměřené na Asii či Itálii, street food, steaky, burgery, čerstvé ryby a mořské plody.

Resumé

Prostředí Dave B. – Taste Five zaujme na první pohled. Zajímavý interiér nepřestane bavit ani po několikáté návštěvě. Obsluha je milá, ale během oběda nehraje významnou roli a slouží výhradně k odklízení nádobí. Hlavním kladem je důraz na mezinárodní kuchyni, pestrý výběr a velice příjemné ceny. V době uzávěrky jste si tu k obědu mohli dát květákovou polévku (45 Kč), plněné batáty s quinoou (119 Kč) nebo krůtí ragů s rajčaty a olivami (125 Kč). Ani večer ceny příliš nestoupnou. Například za restované krevety na česneku, místní nejvíce objednávané jídlo, zaplatíte 159 Kč, chilli con carne stojí 139 Kč. Steak vás pochopitelně vyjde na víc, za rib eye steak s přílohou a salsou zaplatíte 299 Kč. Zda jejich cenová politika zůstane stejná, je podle manažera restaurace ve hvězdách. „Máme otevřeno pouze krátce, do budoucna se určitě budeme vyvíjet, prozatím si definujeme trh,“ vysvětluje. Restaurace má otevřeno každé pondělí až pátek od 8 do 22 hodin.

RECEPT OD ŠÉFKUCHAŘE PAVLA KYZRA



Vegetariánská thajská polévka

Suroviny: 1 l kokosového mléka, 1 stonek citronové trávy, 1 chilli paprička, 4 limetové listy, 0,04 l rybí omáčky, šťáva ze 2 limet, 0,1kg třtinového cukru, 1 lžička kari pasty, 0,1kg zázvoru, pár lístků koriandru, 2 červené papriky, olivový olej dle potřeby, bazalka, jarní cibulka a sůl dle chuti

Postup: Zázvor oloupejte a nastrouhejte, červenou papriku nakrájejte na menší kostičky. Kari pastu rozmíchejte metličkou s trochou vody. Zázvor s paprikou restujte na rozpáleném oleji asi 2 minuty, potom přidejte kari pastu a zalijte 0,5 litrem vody a kokosovým mlékem. Přidejte citronovou trávu, nasekanou chilli papričku, limetové listy, rybí omáčku a cukr. Vše vařte společně na mírném plameni asi 20 minut. Nakonec dochuťte solí, cukrem a limetovou šťávou. Servírujte s čerstvou nasekanou bazalkou, koriandrem a jarní cibulkou.