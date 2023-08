Upečte si dort s názvem Čokoládová bodlinka. Nemyslete si, že jej ocení jenom děti. Dort s podobou ježka je tak milý, že úsměv na tváři vyvolá každému. A dobrý je samozřejmě taky. Recept nejen na tuto opulentní dobrotu najdete v nové opravdu povedené knize s názvem Kreativ - 90 dortů. Ukázku z knihy, recept na přípravu dortu - ježka, vám přinášíme na denik.cz už nyní.

Dort ježek, foodstyling Klára Zíková | Foto: Kreativ/Alena Hrbková

Na dort Čokoládová bodlinka se nanáší potahovací hmota. Pokud s tímto typem zdobení nemáte zkušenosti, připravte si hmoty radši víc. Aby se vám nelepila na vál, poprašte jej moučkovým cukrem, ne moukou. Na rozvalování potahovací hmoty je ideální nelepivý cukrářský váleček.

Dort ježek, foodstyling Klára ZíkováZdroj: Kreativ/Alena Hrbková

Budete potřebovat:

dortovou formu o průměru 20 cm

Na korpus:

250 ml vody

125 g másla

30 g prosátého kakaa

300 g hladké mouky

1 lžička jedlé sody

400 g krupicového cukru

2 vejce

125 ml podmáslí

1 lžička mandlového extraktu

Na krém:

250 ml smetany ke šlehání

500 g hořké čokolády

140 g másla

250 g sýru Philadelphia

Na ozdobení:

300 g marcipánu

růžová potravinářská barva

holandské kakao

Postup:

1. Předehřejte troubu na 160 °C. Do kastrolu nalijte vodu, přidejte máslo nakrájené na kostičky a kakao a zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí. Do velké mísy dejte mouku, sodu a cukr a nalijte do ní kakaovo-máslovou směs. Pomocí ručního šlehače vše důkladně promíchejte. Nakonec přidejte vejce, podmáslí a mandlový extrakt a opět všechno promíchejte.

Připravte si dvě formy (nebo v jedné pečte postupně), vymažte je máslem a vyložte pečicím papírem. Těsto do nich rovnoměrně rozdělte. Pečte 40 až 50 minut, dokud není špejle zapíchnutá do středu po vytažení čistá. Korpusy nechte asi 20 minut vychladnout, pak je vyndejte z forem a nechte vychladnout úplně.

2. Ve vodní lázni zahřívejte smetanu, na kousky nalámanou čokoládu a na kostky nakrájené máslo. Až se vše rozpustí a spojí, přelijte směs do mísy, dobře metlou promíchejte a nechte vychladnout. Dovnitř dortu použijte krém, jak je, ale na tvoření bodlinek do něj přimíchejte sýr Philadelphia.

3. Seřízněte oba korpusy do roviny. Jeden korpus položte na servírovací talíř a potřete ho shora krémem. Položte na něj druhý korpus, celý dort potřete krémem a dejte ho vychladit do lednice. Dejte si záležet na vrchní ploše, ať ji máte rovně.

Rozválejte marcipán do kruhu, pomocí válečku hmotu přeneste na dort a potáhněte jej. Napřed dort uhlaďte nahoře a pak postupně po stranách. Zbytek marcipánu odkrojte a dejte stranou.

4. Zbytek krému promíchaný se sýrem Philadelphia dejte do zdobicího sáčku s hvězdicovitou špičkou a odspodu kolem obvodu dortu začněte tvořit bodlinky po řadách směrem nahoru. Na obvodu vynechte jen část, kde budou ježčí nožičky. Stejně pokračujte nahoře, kde necháte místo na obličej.

Kousek marcipánu obarvěte kakaem, z něj bude čumáček ve tvaru malého srdíčka, tlamička a očka. Kousek obarvěte růžovou barvou tak, aby nebyl úplně probarvený a mohli jste z nich vytvořit a stočit ouška tónovaná uprostřed. Vytvořte ještě čtyři pacičky a všechno pomocí vody přilepte na dort. Pak nechte dort důkladně vychladit.

Potahovací rady

Pokud nemáte zkušenosti, připravte si hmoty radši víc. Budete ji moci vyválet na silnější plát, se kterým se snáz pracuje (profesionálové ho válí na tloušťku tři až pět milimetrů). Hmotu v rukách propracujte, měla by být měkká, poddajná a vláčná. Aby se nelepila na vál, poprašte ho moučkovým cukrem, ne moukou!

Ideální na válení je nelepivý cukrářský váleček. Plát pak uprostřed přeložte přes váleček, přeneste, jemně uhlaďte a pokračujte dolů. Levou rukou zespodu přizvedávejte hmotu a rukou ji jemně přitlačujte k dortu. Postupujte dokola, nikdy rovnou dolů, to by se tvořily varhánky. Nakonec hmotu uhlaďte hladítkem.

Dort Čokoládová bodlinka není jediným, který přináší kniha Kreativ – 90 dortů z vydavatelství Vltava Labe Media ideální tip. Jak název napovídá, je to unikátní kniha plná dortů. Tu musí mít každý z vás, kdo si chce zkusit upéct svůj první dort, ale na své si v ní přijdou i zkušení cukráři, kteří hledají nevšední inspiraci.

Uvnitř knihy totiž najdete recepty na nejslavnější dorty světa, ale také nápady, které vás budou nutit zkusit si upéct dort ze surovin, které vám doposud vůbec nepřišly na mysl.

Podívejte se, jak vypadá kniha Kreativ- 90 dortů:

Na téměř tří stovkách stran však najdete nejenom samotné recepty, ale také pěknou řádku ověřených cukrářských nápadů a zajímavých kulinářských příběhů. Kniha sama o sobě je díky pevné vazbě a moderní grafické úpravě také vhodným dárkem pro přátele či příbuzné.

„Samotných receptů na dorty najdete v naší knize rovných devadesát. A jak knihu můžete získat? Ta úplně nejjednodušší cesta vede přes e-shop časopisu Kreativ. Tam si ji objednáte a my zajistíme, že vám cukrářská kniha přijde až domů,“ vysvětluje Lenka Stejskalová z marketingového oddělení Vltava Labe Media.

