Duhový dort hezky vypadá a skvěle chutná. I když jeho obarvení několika barvami si vyžádá trochu času i práce navíc, výsledek vám určitě zlepší náladu. Recept na duhový dort a další opulentní dobroty najdete v nové opravdu povedené knize s názvem Kreativ - 90 dortů.

Duhový dort, foodstyling Klára Zíková | Foto: se svolením Aleny Hrbkové

Podívejte se, jak vypadá kniha Kreativ- 90 dortů:

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co budete na dort potřebovat

* Příprava dortu

* Jak na zdobení

Při přípravě Duhového dortu bude výběr barev a surovin na vás. Použijte na něj gelové potravinářské barvy, nebo zkuste obarvit krém pomocí džemů, sirupů či kakaa. Dá to práci, ale výsledek je přímo nebesky krásný.

Duhový dort, recept a foodstyling Klára ZíkováZdroj: se svolením Aleny Hrbkové

Budete potřebovat:

dortovou formu o průměru 18 cm

Na korpus:

5 vajec

cukr (hmotnost podle vajec)

hladká mouka (hmotnost podle vajec)

prášek do pečiva

Na čokoládový krém:

400 ml mléka

1 sáček čokoládového pudinku

70 g čokolády

200 g másla

100 g moučkového cukru

Na máslový krém

250 ml mléka

50 g hrubé mouky

250 g másla

150 g cukru

gelové potravinářské barvy

Postup

1. Vyklepněte do mísy vejce a zvažte je. Přidejte stejnou hmotnost cukru a ušlehejte spolu do bílé pěny. Pak do směsi prosejte mouku o stejné hmotnosti s půlkou sáčku prášku do pečiva. Těsto vlijte do vysypané a vymazané formy a pečte při teplotě 160 °C asi 50 minut. Vyzkoušejte špejlí, zda je těsto hotové.

2. Uvařte čokoládový pudink z mléka a rozpusťte v něm čokoládu. Máslo důkladně ušlehejte s moučkovým cukrem. Do ušlehané směsi postupně přidávejte zcela prochladlý pudink.

Zdroj: Deník

3. Máslový krém: mléko pomalu ohřívejte ve vodní lázni, přidejte hrubou mouku a metličkou míchejte, dokud nezhoustne do konzistence kaše. Stáhněte ji z plotny a nechte zcela vychladnout.

Kaši šlehejte se změklým máslem a cukrem asi deset minut, dokud nezískáte zcela hladký světlý krém. Asi čtvrtinu krému si nechte na pomazání stran a horní plochy dortu, zbytek rozdělte do šesti misek a obarvěte gelovými barvami. Obarvené krémy rozdělte do zdobicích sáčků s hladkou špičkou.

Dort, který všem vyvolá úsměv na tváři, zvládne s tímto receptem připravit každý

4. Jakmile korpus vychladne, podélně ho rozdělte natřikrát, tak získáte čtyři patra dortu. První pomažte čokoládovým krémem. Přiklopte druhou částí korpusu, pomažte ji a pokračujte, dokud dort nesestavíte.

Poté máslovým krémem pomažte boky dortu, stačí zlehka, nevadí, když budou prosvítat. Pak krém naneste na vršek. Tady naopak nešetřete, část krému může prosvítat pod zdobením.

Zdroj: se svolením Aleny Hrbkové

5. Z boku po celé výšce dortu naneste malé kopečky krémů různých barev, vezměte lžičku a kopečky lehce rozmázněte. Asi do poslední třetiny rozmazaného krému naneste další kopeček, tentokrát jiné barvy, a opět lžící rozmázněte.

Můžete barvy střídat libovolně, zcela nesystematicky, nebo je naopak nanášet tak, aby ve výsledku tvořily pruhy. Jakmile je dort z boku dokončený, ozdobte vršek: nanášejte větší kopečky a lžící je rozmazávejte do středu.

Na každý rozmazaný kopeček opět navažte krémem jiné barvy a pokračujte, dokud se nedostanete do středu. Tam naneste kopeček krému libovolné barvy, který už nerozmazávejte.

Zdroj: se svolením Aleny Hrbkové

Duhový dort není jediným, který přináší kniha Kreativ – 90 dortů z vydavatelství Vltava Labe Media. Jak název napovídá, je to unikátní kniha plná dortů. Tu musí mít každý z vás, kdo si chce zkusit upéct svůj první dort, ale na své si v ní přijdou i zkušení cukráři, kteří hledají nevšední inspiraci.

Uvnitř knihy totiž najdete recepty na nejslavnější dorty světa, ale také nápady, které vás budou nutit zkusit si upéct dort ze surovin, které vám doposud vůbec nepřišly na mysl.

Jak na lahodný Dort Citromáček: Poznáte z názvu, jaké spojuje chutě?

Na téměř tří stovkách stran však najdete nejenom samotné recepty, ale také pěknou řádku ověřených cukrářských nápadů a zajímavých kulinářských příběhů. Kniha sama o sobě je díky pevné vazbě a moderní grafické úpravě také vhodným dárkem pro přátele či příbuzné.

„Samotných receptů na dorty najdete v naší knize rovných devadesát. A jak knihu můžete získat? Ta úplně nejjednodušší cesta vede přes e-shop časopisu Kreativ. Tam si ji objednáte a my zajistíme, že vám cukrářská kniha přijde až domů,“ vysvětluje Lenka Stejskalová z marketingového oddělení Vltava Labe Media.

I cena samotné cukrářské publikace je velmi vstřícná. „Knihu pořídíte za 390 korun,“ dodala Lenka Stejskalová.

Nejlepší recept na Operní dort: luxusní dezert, který není těžké doma připravit

A jakéže dorty si můžete podle knihy z vydavatelství Vltava Labe Media upéct? Třeba zamilovaný s pusinkami, opulentní operní, nebo také švédskou korunní princeznu či dort s malinově puntíkovanou šlehačkou. Své cukrářské umění můžete zkoušet, když si knihu objednáte na www.kreativ.cz.

Stačí kliknout na modře podtržený odkaz www.kreativ.cz, který vás přesměruje do e-shopu časopisu Kreativ. Zde už jen v objednávce vyplníte potřebné údaje a knihu 90 receptů budete mít za bezkonkurenční cenu brzy doma.