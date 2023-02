Flexitariánů v Česku přibývá. Maso na talíři omezují kvůli etice i novým chutím

Nenarodila se do rodiny vegetariánů ani mezi nimi nevyrostla, přesto už několik let svůj jídelníček dobrovolně redukuje o maso. „Maso mi chutná. Ale téměř ho nekupuji, stravuji se převážně vegetariánsky. Maso jím na návštěvách, případně pokud ho dostanu darem nebo jako zbytky po obědě do krabičky,“ popisuje Lucie Reinišová.

Místo masa používají flexitariáni třeba tofu | Foto: Shutterstock