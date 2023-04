Mazanec je tradiční kynutý bochánek, který se každoročně peče ve všech domácnostech. Je to velmi oblíbené velikonoční pečivo. Jak upéct krásně nadýchaný, měkký a vláčný mazanec? Jde to snadno a bez problémů. Stačí se jen držet ověřeného receptu a pár základních pravidel. Mezi ně patří použití poctivých surovin, péče a potřebný čas, který věnujete přípravě i samotnému pečení. Zkuste recept foodblogerky Lindy Pazderové, známé díky webu Food Stories.

Mazanec je velmi oblíbené velikonoční pečivo. | Foto: Deník/Linda Pazderová

Mazanec a jeho příběh

„Nejstarší dochované recepty na sladké bochánky pochází již z 16. století, kdy se jedly i během roku,“ připomíná na svém webu Food Stories foodblogerka Linda Pazderová. Později se tradiční mazanec pekl na Bílou sobotu, aby byl připraven na Velikonoční neděli.

Během ní začíná radostná oslava Velikonoc a končí postní doba. Každý věřící ho přinesl v neděli ráno do kostela na posvěcení, od kterého se jeho název odvíjí. „Říkalo se mu pomazanec, později vznikl náš mazanec,“ dodává Linda Pazderová.

Použité ingredience se vždy odvíjely od postavení ve společnosti. „Zatímco chudí lidé ho znali jen jako kynuté těsto spíše bez cukru, bohatí si dopřávali mazance z poctivého těsta s tvarohem, rozinkami, mandlemi a ořechy, jak ho známe dnes,“ vysvětluje foodblogerka Pazderová.

Co je potřeba na jeden mazanec

Recept foodblogerky Lindy Pazderové:

Na těsto:

300 g hladké mouky

3 g soli

50 g cukru krystal/krupice

60 g másla (lze použít i bezlaktózové)

1 vejce

60 ml mléka (lze použít i bezlaktózové)

8 g vanilkového cukru

30 g rozinek

půl lžičky citronové kůry

2 lžičky rumu

20 g mandlových plátků na posyp

1 vejce na potření

Na kvásek:

10 g hladké mouky

10 g cukru krystal/krupice

40 ml mléka (lze použít i bezlaktózové)

20 g čerstvého droždí (polovina kostky)

Postup:

Připravte a navažte všechny potřebné suroviny. Mouku prosejte přes síto do větší mísy. V rendlíku ohřejte mléko tak, abyste v něm udrželi prst a nepálilo vás to. Vytvořte kvásek – 40 ml teplého mléka vlijte do menší misky, rozdrobte čerstvé droždí a pomocí vidličky ho rozmíchejte. Do vzniklé směsi vmíchejte 10 g prosáté hladké mouky a zasypte 10 g cukru. Překryjte utěrkou a nechte odpočívat. Mezitím do mouky ve velké míse vmíchejte špetku soli, nastrouhanou citronovou kůru, cukr a vanilkový cukr. V sypkých ingrediencích udělejte důlek, do kterého vlijte teplé mléko, rozpuštěné máslo, vajíčko a 2 lžičky rumu. Rozinky vložte do cedníku a zalijte vařící vodou, aby se spařily. Společně s nakynutým kváskem je přidejte k ostatním ingrediencím. Vše promíchejte vařečkou a vyndejte na pomoučněný vál. Vypracujte hladké a pružné těsto, které drží tvar. Přendejte ho do mísy, lehce poprašte hladkou moukou a překryjte utěrkou. Dejte kynout na teplé místo na 1 hodinu. Poté opět propracujte a dejte kynout na další hodinu. Po uplynutí doby vyndejte těsto na vál a vytvarujte bochánek. Položte ho na plech vyložený pečicím papírem, zakryjte utěrkou a nechte cca 20 minut odpočívat. Mezitím rozpalte troubu na 180 stupňů. Bochánek potřete rozšlehaným vajíčkem, posypte plátky mandlí a pečte 20 minut. Poté přikryjte alobalem a pečte dalších 15 minut. Upečený mazanec nechte vychladnout v otevřené troubě s lehce povytaženým plechem.

Tipy:



- mouku před přípravou prosejte, těsto bude díky tomu nakypřenější a nebudou v něm hrudky

- než se pustíte do pečení, vyndejte všechny ingredience na kuchyňskou linku a nechte je alespoň 30 minut při pokojové teplotě

- ohřáté mléko, které použijete na kvásek, musí mít takovou teplotu, abyste v něm udrželi prst a nepálilo vás to – při vyšší teplotě by jinak kvásek nevzešel

- mazanec uchovávejte pod utěrkou, vydrží pak déle a neokorá

- díky horké vodě rozinky změknou a o trochu se zvětší

