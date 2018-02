Grand Restaurant Festival přilákal do Lanterny již desítky zájemců

Desítky gurmánů si již při příležitosti právě probíhajícího Grand Restaurant Festivalu pochutnaly na speciálním menu zážitkové restaurace Vyhlídka Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Hotel se do festivalu, jenž probíhá od poloviny ledna do konce února, zapojil opět po tříleté pauze. A návštěvníci to podle prvních reakcí jen uvítali.

„Termín konání festivalu se perfektně trefil do hlavní zimní sezóny, kdy mohou návštěvníci nejen ochutnávat naše speciální menu, ale přímo u hotelu si také zalyžovat nebo vyrazit na procházku a užít si tak celý den na horském vzduchu. Mnozí to spojují i s návštěvou wellness,“ říká mluvčí Spa hotelu Lanterna Martina Žáčková. Hlavní myšlenkou Grand Restaurant Festivalu je přestavit gastronomii špičkových tuzemských restaurací široké veřejnosti, která se sem běžně nepřijde podívat. Přispět k tomu má speciální nabídka degustačních porcí „na zkoušku“ za zvýhodněné ceny. Lanterna je jedním z pouhých dvou podniků ze Zlínského kraje, kde mají gurmáni tuto příležitost. Celkem je letos do festivalu zapojeno devět desítek předních českých a moravských restaurací. ČTĚTE TAKÉ: 8 tipů, co podniknout (nejen) o jarních prázdninách „V restauraci Vyhlídka nabízíme běžně šestichodová menu s víny a to pouze ve večerních hodinách. Při příležitosti festivalu jsme pro zájemce připravili tříchodové obědové menu s předkrmem, hlavním chodem a dezertem, kterými chceme hostům přiblížit náš styl gastronomie i servisu, s krásným výhledem na zasněženou krajinu. Věříme, že je zaujmeme a třeba se i stanou našimi pravidelnými hosty,“ uvedla mluvčí Spa hotelu Lanterna Martina Žáčková. Pro ochutnání menu je nutné se předem objednat. Více se dozvíte na webu Spa hotelu Lanterna. Festivalová nabídka Spa hotelu Lanterna Předkrm: Valašský sýr v popelu z jehličí, goji, šalotka, houba z mladého ječmene Hlavní chod: Telecí váleček v sous vide úpravě v krustě z konopných semínek, batátové pyré Dezert: Acai panna cotta, mochyně, medová zmrzlina

