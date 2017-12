Jaký je rozdíl mezi sektem a šampaňským? Přečtěte si vše o „bublinkách“

Letos by celkové prodeje sektu v ČR mohly přesáhnout 18 milionů lahví, čím by byl dosažen či pokořen historický rekord z roku 1999, kdy se mohutně zapíjel příchod nového tisíciletí. Pokud jde o chuť, jsou Češi jiní než zbytek Evropy. Pijí především „demíčko“, tedy polosuchý sekt. A jsme patrioti: čtyři pětiny sektů jsou domácí produkce. Deník pro vás připravil malý průvodce světem bublinek.

Sekt, šampaňské či frizante. Jaký je v tom rozdíl?

Sekt

Je šumivé víno, jehož bublinky (CO2) vznikají druhotným kvašením. To může probíhat buď v lahvi (pak mluvíme o metodě traditionnelle), nebo druhotné kvašení probíhá v nerezových ocelových tancích (tzv. metoda charmat). V různých zemích se sektu říká jinak (viz perličky o sektech).

Zajímavost: Podle českého zákona musí sekt zrát minimálně 6 měsíců, než je uveden na trh. Ze šumivého vína (na rozdíl od „normálních“ tichých vín) se u nás musí platit spotřební daň. Z litru šumivého vína náš producent státu odvede 23,40 Kč.

Šampaňské

Toto označení mohou nést pouze šumivá vína vyráběná ve francouzské oblasti Champagne--Ardenne. Výroba je povolena ze tří odrůd: Rulandské modré, Chardonay a Pinot Meunier (česky Mlynářka).

Frizante

Jemně perlivé víno, s nižším obsahem alkoholu, původem z Itálie. Pod nižším tlakem se plní do lahví. V poslední době si ho oblíbili i čeští vinaři, protože se v tomto případě – na rozdíl od sektu – z tohoto vína spotřební daň neplatí.

OZNAČENÍ SEKTU PODLE OBSAHU CUKRU

brut nature – pod 3 gramy cukru na litr

brut – do 15 gramů cukru na litr

extra dry – 12 až 20 gramů cukru na litr

sec – 17 až 35 gramů cukru na litr

demi-sec – 33 až 50 gramů cukru na litr

doux – nad 50 gramů cukru na litr

10 perliček o sektu

Lahev musí něco vydržet

Lahve pro sekt mají obvykle tlustší sklo kvůli tlaku uvnitř, který musí bez problému vydržet. „Uvnitř lahví je tlak až pět atmosfér, což je přibližně dvojnásobek tlaku v pneumatikách osobních vozů,“ upozorňuje David Král, hlavní someliér značky Bohemia Sekt. I proto nemohou být lahve pro sekt z recyklovaného skla, pak by mohly mít malé praskliny.

Tajemný původ bublinek

Bublinky se ve sklence sektu netvoří jen tak, vznikají zejména na drobných nedokonalostech na povrchu sklenky. Někteří výrobci sektových sklenek proto záměrně vytvářejí drobné zářezy, nebo body pro trvalé a rovnoměrné perlení. Méně kvalitní šumivá vína poznáte podle velkých bublinek, které rychle mizí, vysoce kvalitní sekty mají naopak bublinky velmi malé a perlí velmi dlouho.

Bílý nebo červený?

I z modrých hroznů může vzniknout bílý sekt. „Barvu základnímu vínu dodávají totiž slupky. Pokud není šťáva z hroznů se slupkami v kontaktu, vznikne tak zvaný „klaret“, který si uchová světlou barvu. Takovým sektům se říká „Blanc de Noirs“, tedy „bílý z modrých“, říká someliér David Král.

Česká stálice, česká tradice

Na Silvestra si dle loňského průzkumu společnosti IPSOS otevře lahev šumivého vína 9 z 10 Čechů. Tradiční českou „bohemku“ pak volí hned 84 % těch, kteří se rozhodnou pro bublinky.

Miliony bublinek v každé lahvi

Francouzský vědec Gérard Liger-Belair z univerzity de Reims Champagne-Ardenne díky složitým výpočtům zjistil, že v jedné sklence sektu vznikne přibližně jeden milion bublinek.

Není šumivé jako perlivé

Sekty nejsou syceny CO 2 tak jako například některé sladké nápoje nebo minerálky. U šumivých vín vznikají bublinky díky druhotnému kvašení – do základního vína jsou přidány kvasinky a takzvaný tirážní likér, což je směs vína a cukru. „Kvasinky cukr rozkládají na alkohol a oxid uhličitý, právě díky němu nám sekt krásně perlí. Pokud je víno označeno jako „perlivé“, pak CO 2 pochází sice také z druhotného kvašení, ale oproti šumivému vínu má nižší tlak a jiný uzávěr, pokud by se bublinky do vína dostali jinak nežli druhotným kvašením, poznáte ho dle označení "perlivé víno sycené CO 2 ,“, vysvětluje David Král.

Dáte si pezsgő?

Označení sekt je pro šumivá vína tradičně používáno v České republice, na Slovensku a v Německu. Řada zemí má svá specifická označení pro své vlastní druhy, Francouzi například crémant či mousseux, Španělé cavu, Portgualci espumante, Italové prosecco či asti, Maďaři pezsgő.

Metoda tvoří charakter

Sekty mohou být vyráběny různými metodami. Tou náročnější je tradiční metoda, při které sekt kvasí přímo v lahvi. Pro výrobu lehčích a svěžejších sektů se využívá Charmatova metoda, tedy kvašení v nerezových tancích. „Délka ležení na kvasinkách má vliv na ušlechtilost a plnost sektů – čím déle, tím lépe,“ říká David Král.

Začíná to hroznem

V jedné 750ml lahvi je šťáva přibližně z 1–1,5 kg hroznů, podle metody lisování. Odborníci pak odhadují, že průměrně je na každou lahev třeba 600 až 800 jednotlivých bobulí v závislosti na jejich velikosti.

Sekty frčí na celém světě

Největšími konzumenty šumivých vín na světě jsou Němci, dále pak Rusové a Američané. Naopak největšími výrobci jsou Italové, následovaní Francouzi a Němci. „V České republice se aktuálně vypije přes osmnáct milionů lahví sektů,“ uvádí David Král.