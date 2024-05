Šťavnatý a voňavý holandský řízek. Jen jeden je ten pravý, koření budí emoce

Figuruje v různých seznamech nejoblíbenějších jídel, bez protestů ho jedí i děti, objevuje se v nabídce školních jídelen i mezi majstrštyky šéfkuchařů. Holandský řízek, navzdory svému jménu ryze český vynález, vítězně kráčí zdejším gastronomickým polem více než padesát let. Co patří do originálního receptu a kvůli čemu se jeho milovníci v diskuzích do krve hádají?

