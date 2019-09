Potřebujete:

150 g čerstvých hub (praváci, suchohřiby, lišky)

2 lžíce másla

2 lžíce hladké mouky

1 l slepičího vývaru

4 brambory

250 ml smetany ke šlehání (33%)

5 lžic octa

cukr, sůl, pepř, mletá paprika, kmín

svazek čerstvého kopru

4 vejce

Postup:

Na pánvičce si nejdříve rozpusťte lžíci másla, přisypte hladkou mouku a udělejte zlatavou jíšku. Přidejte vývar, nakrájené brambory, osolte, opepřete, případně přidejte špetku mleté papriky a kmínu. Houby nakrájejte na plátky a opečte je na jedné lžíci másla. Jakmile zezlátnou, dejte je do polévky. Vařte ji zhruba půl hodiny, brambory i houby za tu dobu dostatečně změknou. Pak do polévky přidejte 5 lžic octa a 250 ml smetany. Nechte přejít varem. Pokud se vám pak polévka bude zdát kyselá, můžete přidat trochu cukru. Nakonec posekejte kopr a přidejte jej do hotové polévky.

Bramborák s mladými hříbky

Potřebujete:

4 nové brambory

3 lžíce hladké mouky

4 lžíce másla

sůl, pepř, mletá paprika, celý kmín

2 vejce

3 stroužky česneku

150 g mladých tvrdých hřibů (suchohříbky, kozáci, křemenáče)

50 g tvrdého sýra

Postup:

Nové brambory očistěte, slupky neodkrajujte. Nastrouhejte je nahrubo a smíchejte s kořením, moukou, vejci a rozdrceným česnekem. Přimíchejte 2 lžíce rozpuštěného másla. Houby nakrájejte na plátky a do zlatova je opečte na pánvi na 2 lžících másla. Vyjměte je a dejte stranou. Na pánvi z obou stran osmažte bramboráky, dejte na talíř, povrch posypte strouhaným sýrem a nahoru rozprostřete zlatavé houby.

Špagety s houbami a se sýrem

Potřebujete:

500 g špaget

75 g anglické slaniny

100 g mladých hříbků (suchohříbky, praváci, kozáci, křemenáče)

2 lžíce másla

50 g tvrdého sýra

sůl, kmín (drcený)

Postup:

Nejprve si nakrájejte slaninu na malé kousky a opečte ji na pánvi. Mladé, nepříliš vzrostlé houby pokrájejte na plátky, dejte ke slanině a opékejte zhruba deset minut. Osolte, přidejte kmín a promíchejte. Špagety povařte v osolené vodě „na skus“. Pak jednoduše smíchejte houby se špagetami a před podáváním posypte najemno nastrouhaným sýrem.

Smažené bedly

Potřebujete:

6 kloboučků bedly jedlé nebo vysoké

3 lžíce sádla

2 vejce

strouhanka

sůl, kmín

Postup:

Každý klobouček rozřízněte na 4 díly a obalte postupně v rozšlehaném vejci a strouhance. Na pánvi rozehřejte sádlo. Obalené kloboučky posolte, zasypte trochou celého kmínu a pak je opékejte zhruba čtyři minuty z každé strany, až zezlátnou. Nechte okapat olej a teplé hned podávejte.