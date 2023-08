Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. U hub to rozhodně platí. Jsou zdravé, chutné, nízkokalorické, a přitom si jich pilní sběrači můžou z českých lesů odnést plné košíky. Prvotní nadšení však může doma vystřídat lehká panika, co z takového množství hub udělat. Každý má své oblíbené houbové recepty, ale nikdy není na škodu se inspirovat něčím novým. Navíc, jste si opravdu jistí, že víte, jak houby zpracovat správně?

Sušené houby se hodí například k masovým pokrmům. Jejich zemitou chuť umí perfektně podtrhnout třeba bobkový list | Foto: Shutterstock

Houby v sobě ukrývají řadu cenných vitaminů a minerálů. Najdete v nich třeba vitaminy A, B2 a B3 či D, ale také hořčík, fosfor, zinek, selen, vápník a železo. Díky antioxidantům mají protirakovinné účinky, posilují imunitu a dokonce snižují vysoký krevní tlak. Prospívat však umí ještě před tím, než je vůbec vložíte do úst. Díky takové procházce v lese dopřejete tělu prospěšný pohyb a mysli zase blahodárnou relaxaci.

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Zdravé smažení bez oleje

* Česnek a cibulka? Báječný nápad

* Kouzlo jménem koření

* Další tipy jak na vaření s houbami

* Vyzkoušejte skvělé recepty z hub

Důvodů, proč vyrazit na houby a posléze si na nich i pochutnat, je tak víc než dost. Problém však může nastat, jakmile doma svůj úlovek rozložíte. Čerstvé houby je totiž potřeba co nejrychleji zpracovat a klasická smaženice je sice lahodná, ale poměrně rychle se přejí.

Jak správně skladovat a zpracovat houby:

Když však člověk zná pár základních pravidel, může v kuchyni experimentovat a připravit nespočet různých variant houbových jídel. A kdo si na „vaření od oka“ netroufá, ten se může inspirovat recepty na konci článku.

Internetový magazín Prostě zdraví píšící o zdravotních tématech varuje před tím, že je třeba dbát na to, kde plody sbíráte: „ Houby se chovají zkrátka jako houba, a tak dokážou vstřebávat různé minerály, jejich složení je ale dost závislé na prostředí, ve kterém rostou. V tom se skrývá háček, protože absorbují i různé zdraví škodlivé látky, jako jsou například těžké kovy.“

Zdravé smažení bez oleje

Houby jsou přísada, která se hodí do většiny jídel. Ať už hrají hlavní roli, či je přidáváte jen jako jednu ze surovin například k masu, asi nejčastějším způsobem zpracování je smažení. Nejen příznivci zdravého životního stylu jistě ocení, že je možné houby smažit i bez oleje. Hned dva způsoby, jak na to, radí na svém blogu Baking Kneads kuchařka Sarah Bridenstine.

Tím prvním je metoda suchého restování. „Než houby přidáte do rozehřáté pánve, nakrájejte je na co nejtenčí kousky. Na pánvi pak začnou uvolňovat vlastní šťávy, které jim pomohou uvařit se,“ prozrazuje Sarah Bridenstine jednoduchý princip.

Máslo, sádlo, nebo olej? V teplé kuchyni je často všechno naopak

Plody je předtím samozřejmě potřeba opláchnout a osušit. Podle kuchařky se však nemusíte vůbec stresovat, když na nich trocha vody zbyde. Na pánvi se jednoduše odpaří. Sporák byste měli mít nastavený na středně vysokou teplotu a houby přidávat postupně, aby se nespojily.

„Nezapomeňte na ně dávat pozor. Občas je promíchejte, aby se nespálily a nepřilepily na pánev. Když jsou skoro hotové, můžete použít jakékoli koření podle chuti,“ radí Sarah s tím, že je potřeba použít nepřilnavou pánev, například litinovou.

Připravit tímto způsobem můžete jakýkoli druh hub, ale používejte jen čerstvé kusy, protože mají nejvíce šťávy. Starší plody jsou sušší a nemusely by uvolnit dostatek tekutiny nutné k uvaření.



Komu tuk jako takový nevadí, ten může vyzkoušet druhý způsob – smažení na másle. I v tomto případě je samozřejmě nutné houby očistit. Někteří lidé je otírají pouze navlhčenou utěrkou, aby neabsorbovaly příliš mnoho vody, ale podle Sarah se je nemusíte bát ani opláchnout: „Trik je v tom, vařit je hned po umytí. Čím déle je totiž necháte ve vodě ‚sedět‘, tím budou mokřejší.“

Při smažení na másle můžete houby krájet jak na tenké plátky, tak na silnější kousky. Je to jen na vás. Máslo nejprve trochu rozehřejte na pánvi, přidejte do něj houby, trochu soli a čas od času je promíchejte. Jakmile jsou všechny obalené máslem, už je příliš nemíchejte, aby se na sebe nelepily a nevytvořily rozteklou hmotu. Spíše je jen rovnoměrně rozložte na pánev.

Když se odpaří veškerá vlhkost a houby jsou hnědé, je hotovo. Na dochucení do nich můžete přihodit třeba větvičku tymiánu či rozmarýnu.

Česnek a cibulka? Báječný nápad

Jednou ze skvělých vlastností hub je jejich schopnost přijímat další chutě. Když víte, co k nim přidat, můžete pokrm povznést ještě na vyšší úroveň. Asi málokoho překvapí, že takovou základní surovinou, která se perfektně snoubí s houbovou chutí, je česnek.

Rizoto zachránilo Itálii v těžkých dobách. Dnes se podává i v nóbl restauracích

„Zvýrazňuje zemitou štiplavost, která zvyšuje umami charakter (umami je vedle sladkosti, slanosti, kyselosti a hořkosti pátou chutí. Název pochází z japonštiny a popisuje se nejčastěji jako masitá, komplexní či delikátní – pozn. red.) masových a zeleninových pokrmů, například právě těch, které obsahují houby. Ať už děláte těstovinou omáčku, smaženici či obalované řízečky, česnek je základ,“ píše například web SPICEography, který se věnuje tematice koření.

K houbám se výborně hodí i cibule. Jejich chuť umí podtrhnout jak v polévkách, tak v pečených i smažených jídlech. Kdo rád experimentuje, ten může vyzkoušet různé druhy cibule, které se liší chutí, strukturou i barvou.

Například bílá cibule je ostřejší a štiplavější než klasická žlutá, červená zase posouvá chuť mírně do kysela.

Kouzlo jménem koření

Kde jsou houby, tam by neměl chybět pepř. Ať už ve formě kuliček v nakládaných houbách či mletý v těstíčku na řízečky, pepř dokáže dodat nádech citrusové chuti. Petr Stupka v článku pro iReceptář radí nezůstat jen u klasického černého. „Do jemných nákypů nebo houbových pomazánek přidávám rád jemnější bílý pepř, k nakládaným houbám můžete vyzkoušet zelený,“ prozrazuje svůj fígl, jak na dokonalé dochucení.

Milujete čočku na kyselo? Zkuste také indický dhal, hravě ho zvládne každý

Server SPICEography doporučuje přidat k nakládaným houbám nové koření a bobkový list. Dřevitá až kafrová chuť bobkového listu se hodí i do receptů s masem, u sušených hub umí zase krásně zvýraznit jejich zemitou chuť.

Dalším kořením, se kterým rozhodně nešlápnete vedle, je kmín. Jedinečná chuť kmínového semínka funguje s houbami perfektně. „A jako bonus dělá kmín jídlo velmi snadno stravitelným,“ podotýká kulinářský web Happy Muncher.

Méně obvyklá, ale přitom skvělá, je kombinace hub se zázvorem. V českých končinách je mletý zázvor obecně poněkud opomíjený, ale například Asiaté moc dobře vědí, proč tento štiplavý prášek do jídla přisypávají. Mimochodem, tušili jste, že zázvor má podobně jako kmín velmi pozitivní vliv na zažívání?

Těstoviny, houby, bazalka, sýr a trocha soli? Dokonalá kombinaceZdroj: Shutterstrock

Server Happy Muncher doporučuje přidávat k houbám i bylinky. Ať už máte doma čerstvé či sušené, jejich přisypáním můžete i z jednoduchého receptu vykouzlit dokonalý pokrm. Nezaměnitelnou silnou a štiplavou chuť propůjčí rozmarýn, petrželka zase dodá nejen aroma, ale i cenné vitamíny a minerály včetně železa. Kdo nemá rád až příliš výrazné chutě, ten může použít bazalku. „Přidá vašemu pokrmu nádhernou hloubku aniž by byla příliš silná,“ podotýká.

Stejně tak se s houbami perfektně snoubí i estragon, šalvěj, majoránka, tymián, koriandr, kopr, oregano či máta. Každá kombinace je trochu jiná, ale delikátní. Stačí se jen nebát zkoušet a s kořením si trošku zaexperimentovat.

Další tipy jak na vaření s houbami

- Houby nikdy nedávejte do plastikových sáčků. Při sběru použijte raději košík nebo tašku s plochým dnem vyloženým kusem kartonu. Do ledničky je dávejte v papírových sáčcích.

- V lednici skladujte houby 1 až 2 dny, a to – jak jsme si řekli v předchozím bodě – v papírových sáčcích. Houby potřebují dýchat, v plastikových by se v nich hromadila vlhkost. Další možností je vzduchotěsná krabička vyložená papírovým ubrouskem.

- Při smažení pánev nikdy nepřeplňujte. Houby by se k sobě lepily, jejich zpracování by trvalo déle a byly by zbytečně mokré.

Čočka na kyselo není kaviár. Pár vychytávek ji ale povýší na pochoutku

- Sůl přidávejte až poté, co jste houby dovařili. Nejde ani tak o chuť, ale o schopnost soli vytahovat vlhkost. Na začátku přípravy je toto kontraproduktivní, protože vlhkost potřebujete k tomu, aby se houby začaly vařit.

- Houby připravujte na střední až středně vysokou teplotu. Při příliš nízké teplotě by se totiž spíše napařovaly a výsledkem by byly nepříjemně mokré houby.

- Používejte jen čerstvé plody. Vyschlé a staré kusy raději nechte v lese zvířátkům.

- Nejlepší houby jsou takové, které jsou krásně pevné. Mokré a měkké vám při vaření vytvoří kašovitou hmotu, která je všechno, jen ne lahodná.

Zdroje: Baking Kneads a WikiHow

Vyzkoušejte skvělé recepty z hub

Knedlíky s houbami

Co budete potřebovat?

Na těsto:

800 gramů vařených brambor (bez slupky, studené)

200 gramů hrubé pšeničné mouky

100 gramů krupice

1 vejce

1 lžíce octu

sůl

Na náplň:

400 gramů hub (menší a méně šťavnaté)

100 gramů másla

2 menší cibule

1 stroužek česneku

1 lžička mletého kmínu

majoránka

mletý pepř

sůl

Jak na to?

V kastrolu rozehřejte máslo. Jakmile začne vřít, přidejte jemně nakrájenou cibuli. Po chvíli přijdejte oprané a nakrájené houby, promíchejte a duste 15 minut pod pokličkou. Poté přidejte podle chuti prolisovaný česnek, kmín, pepř, majoránku a sůl a směs nechte zchladnout.

Mezitím si najemno nastrouhejte brambory, osolte je a přidejte prosátou mouku, krupici, ocet a vejce. Promíchejte vařečkou, aby vzniklo hladké pevné těsto. Ihned rozválejte na pomoučeném válu na asi 5 milimetrů silný plát. Ten rozkrájejte na čtverečky velké 4 x 4 centimetry. Na každý položte malou hromádku náplně, těsto uzavřete a v dlaních zakulaťte. Postupujte opatrně, aby se v těstě nevytvořily trhliny.

Knedlíky poprašte polohrubou moukou, vložte do vroucí osolené vody a povařte asi 7 minut. Poté nechte okapat. Hotové knedlíky můžete podávat jako lehké jídlo se zbylou náplní povařenou se smetanou (poté rozmixujte – pozn. red.) nebo jako přílohu k masu.

Zdroj: iGurmet

Rizoto s houbami

Co budete potřebovat?

400 gramů čerstvých žampionů nebo hřibů

300 gramů kulatozrnné rýže (Arborio, Carnaroli či Vialone)

1 litr drůbežího vývaru

50 gramů nastrouhaného parmezánu

1 menší cibule

1 decilitr bílého vína

4 lžíce olivového oleje

3 lžíce másla

mletý bílí pepř

sůl

Jak na to?

V hrnci rozehřejte olej a zpěňte na něm polovinu na drobno nakrájené cibule. Přidejte očištěné a nakrájené houby, osolte, opepřete a duste deset minut pod pokličkou. Mezitím propláchněte rýži horkou vodou a nechte v sítu dobře okapat.

Tip: Když do rizota vmícháte těsně před podáváním trochu našlehané šlehačky, bude jemnější.

Ve větším čistém kastrolu rozehřejte lžíci másla a nechte na něm zesklovatět zbylou nakrájenou cibuli. Přidejte syrovou rýži a za stálého míchání ji opečte, až zrnka zbělají. Pak rýži zalijte vínem, promíchejte a nechce víno vybařit. Přilijte část vroucího vývaru a vyvařte za občasného míchání, až se vstřebá do rýže. Postupně přilévejte zbylý vývar až do doby, kde je rýže měkká, ale pevná.

Do hotové rýže vmíchejte větší část podušených hub, polovinu parmezánu a zbylé máslo. Nehcte chvíli odstát, rizoto rozdělte do talířů a každou porci posypejte zbylým sýrem a opečenými houbami.

Zdroj: iGurmet

Houby v pivním těstíčku

Co budete potřebovat?

500 gramů hub

2 vejce

100 mililitrů piva

6 lžic hladké nebo polohrubé mouky

strouhanka na obalení

olej

sůl

Jak na to?

Houby očistěte a oddělte jim hlavičky. Malé hlavičky obalujte celé, větší nakrájejte na zhruba dvoucentimetrové plátky. Nožky lze použít třeba do polévky nebo je nakrájet na silnější plátky a také osmažit.

V misce rozšlehejte mírně osolená vejce, pivo a mouku až vznikne hustší hladké těstíčko. Do mělkého talíře vsypte strouhanku. Houby osolte a obalujte v těstíčku a strouhance. Smažte v rozpáleném oleji dozlatova. Podávejte se brambory posypanými petrželkou.

Zdroj: iReceptář

Houbové hranolky

Co budete potřebovat?

400 gramů masitějších hub

400 gramů tuku

2 lžíce strouhanky

1 vejce

sůl

Jak na to?

Houby nakrájené na hranolky povařte deset minut v osolené vodě. Poté je sceďte, obalte v rozšlehaném osoleném vejci a strouhance. Osmažte ze všech stran na rozpáleném tuku či ve fritovacím hrnci.

Zdroj: iReceptář

Těstoviny s houbami

Co budete potřebovat?

400 gramů dlouhých a širokých nudlí (tagliatelle)

200 gramů šunky (můžete vynechat)

100 gramů sušených hub

40 gramů slaniny

20 gramů másla

1 hrst pažitky či petrželky

kmín

sůl

Jak na to?

Houby namočte aspoň na půl hodiny do studené vody. Poté je v troše vody uvařte doměkka. Když se všechna voda vydusí, přidejte k houbám máslo. Podle chuti je osolte, okmínujte a promíchejte s nakrájenou pažitkou.

Mezitím uvařte v osolené vodě těstoviny a slijte je. Nakrájejte na malé kostky slaninu a vyškvařte ji v hrnci. Ke slanině přidejte uvařené těstoviny, podušené houby a případně i šunku pokrájenou na nudličky. Promíchejte, nechte krátce osmahnout a ihned podávejte.

Zdroj: iGurmet