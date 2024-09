Hřebíček je v našich myslích spojen především s vůní Vánoc a svařeného vína. Je to trochu škoda, protože jeho všestranné léčebné účinky i nezaměnitelné aroma můžeme využívat po celý rok. Dříve patřil hřebíček mezi nejvzácnější koření. Jeho pěstování není jednoduché ani dnes a vyžaduje péči. V tomto období přichází čas jeho sklizně. Kde vlastně hřebíček roste a jak se pěstuje?

První písemná zmínka o hřebíčku je z Číny z 3. století před naším letopočtem. „Jedna z prvních zmínek říká, že Číňané se mohli přiblížit k císaři, jen pokud drželi v ústech několik hřebíčků, aby měli svěží dech,“ píše encyklopedie koření Spice Advice.

Do Středomoří se toto koření prokazatelně dostalo ještě před naším letopočtem. Ve středověku hřebíček dováželi do Evropy zejména arabští obchodníci a pro své nenahraditelné účinky byl dokonce považován za ekvivalent zlata.

Kvůli velké oblibě a vysoké ceně sehrálo toto koření významnou roli v dějinách zámořských objevů. Zkrácení cesty na Moluky, ostrovy odkud pochází hřebíček a muškátový ořech, bylo roku 1519 hlavním cílem velké výpravy slavného mořeplavce Fernãa Magalhãese.

Hřebíček a jeho účinky:

Hřebíčkovec roste pomalu, ale žije dlouho

Hřebíček je plodem stromu hřebíčkovce vonného. Tyto stromy patří do čeledi myrtovitých a pocházejí z ostrovů Maluko ve východní Indonésii. „Tomuto souostroví se kdysi říkalo Ostrovy koření,“ připomíná portál Plantura Magazine, který se věnuje zahradám a zahradničení.

Název hřebíčkovce je pravděpodobně odvozen buď z latinského slova „clavus“, tedy hřebík. Dnes se hřebíček komerčně pěstuje v Indii, na Jamajce, v Západní Indii, Brazílii, na Sumatře a v dalších zemích s tropickým podnebím.



Hřebíčkovec je pomalu rostoucí, ale dlouhověký strom – snadno se dožije i sta let. Ve správných podmínkách může dorůst až do výšky deseti metrů. Je stálezelený. „Hřebíčkový strom začne kvést během šesti až deseti let po výsadbě. Plné zralosti dosáhne a nejlepší sklizeň přinese ve věku 15 až 20 let,“ uvádí web Dům a zahrada.

Listy hřebíčku jsou zelené, kožovité, vejčitého tvaru a mají olejové žlázy, které uvolňují hřebíčkový esenciální olej. Když hřebíček rozkvete, objeví se na latách množství malých květů.

„Každý květ hřebíčku má čtyři krátké masité okvětní lístky. Hřebíčkovec produkuje samčí i samičí květy na stejné rostlině, takže je hermafroditní. Bílé tyčinky, typické pro rostliny myrty, kontrastují s červenými okvětními lístky květů,“ popisuje Plantura Magazine.

Hřebíčkovec roste velmi pomalu a navíc je i poměrně choulostivý. Může jej sužovat několik chorob a škůdců. Snad nejzávažnější je choroba Sumatra, bakteriální infekce, která způsobuje, že stromy začínají odumírat shora dolů. Hřebíček může také trpět rakovinou eukalyptu, nebo mu mohou škodit ploštice kokosové.

Sklizeň je choulostivý proces

Plody dorůstají velikosti asi dvou centimetrů a dozráváním se zbarvují do tmavě fialové až tmavě červené barvy. Každý plod obsahuje jedno semeno hřebíčku, které lze použít k jeho rozmnožování.

„Chcete-li však získat slavné koření, je třeba poupata sklidit, ještě než vykvetou,“ upozorňuje Plantura Magazine. Jakmile hřebíček rozkvete, ztratí svou cenu.

Sklízení úrody koření z pupenů trvá asi čtyři až šest měsíců. Poupata se sklízejí ručně. Optimální doba sklizně je, když se barva pupenů změní ze zelené na lehce růžovou barvu a korunní lístky ještě nejsou rozvinuté, ale na vrcholku již tvoří charakteristickou kuličku.

„Sklizeň je velmi choulostivý proces, protože kvalita výnosu může být zničena, pokud jsou větve ohnuté nebo zlomené,“ konstatuje portál The Spruce, který se zaměřuje na rady pro zahradu a domácnost.

Po sběru se poupata přibližně jeden týden suší na rohožích nebo sítech na slunci. Výtěžnost z jednoho stromu tvoří zhruba čtyři kilogramy koření, za ideálních podmínek to může být ale i dvakrát tolik.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Po sběru se poupata přibližně jeden týden suší na rohožích nebo sítech na slunci.

Domácí pěstování

Hřebíček si můžete pěstovat i doma, ale pouze v květináčích nebo kontejnerech. Povětšinu roku musí být ve vytápěném skleníku nebo světlém pokoji.

„Během teplých letních měsíců, od května nebo června až do konce srpna nebo začátku září, je lze přemístit ven. Hřebíčkovec bohužel nesnáší větší výkyvy teplot, proto při jeho venkovním umístění volte chráněné místo,“ radí Plantura Magazine.

Hřebíčkovec potřebuje i častý přísun vody, nesnáší však přemokření. Jeho jemný kořenový systém se může rychle poškodit, pokud je půda příliš mokrá nebo příliš suchá. Má rád vzdušnou vlhkost, proto odborníci doporučují denně provádět mlžení trochou vody.

„Hřebíček v květináči může dorůst až do výšky dvou metrů, ale kvete jen zřídka,“ upozorňuje Plantura Magazine.

Hřebíček proti komárům:

Hřebíček pro zdraví

Hřebíček obsahuje velké množství silice, pryskyřici, třísloviny, flavonoidy a také olej a sliz. Je významným zdrojem antioxidantů, které tělo chrání před škodlivými volnými radikály, a tím před předčasným stárnutím a vznikem vážných chronických onemocnění.

Kvalitní hřebíček poznáte podle světlé hnědé hlavičky a tmavě hnědého těla. Ve vodě by se měl zcela ponořit nebo plavat svisle. Starší a méně kvalitní plave na hladině.

Ve dvou gramech, tedy asi jedné čajové lžičce, se ukrývá také 55 procent denní dávky hořčíku, minerálu nezbytného pro správnou funkci mozku a pro růst a udržení pevných kostí.

„Dýchání páry z hřebíčku vařeného ve vodě může otevřít ucpané nosní cesty při nachlazení nebo jiném onemocnění dýchacích cest. A lidé, kteří dodržují tradiční čínskou medicínu, často žvýkají hřebíček, aby zmírnili bolest v krku a kašel,“ píše zdravotnický portál Cleveland Clinic.

Důležitou látkou obsaženou v hřebíčku je eugenol, který má antibakteriální, antimykotické i protinádorové vlastnosti a potenciálně může chránit i před vznikem rakoviny.

Oblíbený je také v péči o ústní dutinu. Díky svým antibakteriálním vlastnostem pomáhá ničit bakterie v ústech a zabraňuje jejich růstu. Zbavuje tak dech nepříjemného zápachu a současně předchází vzniku zubního plaku a zánětlivým onemocněním dásní.

