Milujete čočku na kyselo? Zkuste indický dhal, každý Čech ho hravě zvládne

Luštěniny jsou učiněný zázrak. Přestože pytlík čočky, cizrny či hrachu vyjde na pár korun, jsou tyto potraviny doslova nabité cennými látkami. Do jídelníčku by měly být zařazeny minimálně jednou, v lepším případě však klidně několikrát do týdne. Ne všichni však toto nepsané výživové pravidlo dodržují. Luštěniny ale nejsou jen čočka na kyselo či párek s fazolí. Lze z nich uvařit jednoduché exotické jídlo, jde o indický dhal a budete ho milovat. A co je na tom nejlepší? Indický dhal lze připravit ze snadno dostupných surovin, jeho příprava nezabere ani moc času a dá se uvařit na bezpočet způsobů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Indický dhal můžete na závěr ozdobit jogurtem. | Foto: Shutterstock