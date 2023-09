Když se řekne jablečná přesnídávka, hodně lidí si představí malé skleničky z obchodu obsahující výživu pro děti. Daleko jednodušší, než zkoumat v obchodě etiketu s údaji o složení, je však vyrobit si přesnídávku ze zdravých surovin doma. Jak se dělá jablečná přesnídávka? Příprava je rychlá a levná, výsledek zaručený a skvělé jablečné pyré ocení nejen děti, ale i dospělí.

Jablečná přesnídávka je způsob, jak obstarat svačinku pro malé děti i pro velké mlsouny | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Jak využít jablečnou přesnídávku

* Proč je jablečná přesnídávka tak zdravá

* Jaká jablka na jablečnou přesnídávku použít

* Jak jablečnou přesnídávku uchovat

* Jablečná přesnídávka krok za krokem

Na palačinky i k vepřovému

Jablečnou přesnídávku vyrábějí maminky i babičky v mnoha zemích světa. Je to způsob, jak obstarat svačinku pro malé děti i pro velké mlsouny, ale lahodné jablečné pyré má navíc mnoho dalších možností využití. Dá se přidávat do jogurtu i do kaší, může být součástí smoothies, ale také omáček k masu, obzvláště k vepřovému, a příjemně dochutí palačinky, vafle i zmrzlinu.

Jablečná přesnídávka:

Zdroj: Youtube

Pokud se ohlédneme za nedávnou drahotou v obchodech, pak nás určitě zaujme i další možnost využití přesnídávky.

„Jablečné pyré lze při pečení použít jako náhradu tuku nebo vajec,“ upozorňuje fotografka a autorka receptů Amy Whitefordová na svém webu Healthy Little Foodies, který se zaměřuje na dětskou výživu.

Příprava jablečné přesnídávky vyžaduje pouze minimální úsilí a postačí k ní i nepatrné kuchařské zkušenosti. Jablka jsou snadno dostupná a v obchodech obvykle bývá nějaký druh ve slevě, takže člověk finančně nevykrvácí.



Nahrává se anketa …

A pokud máte velkou úrodu z vlastního sadu, jde o snadný způsob jak část výborných domácích jablíček zpracovat.

Proč si dopřát jablečnou přesnídávku?

Je to dobrý zdroj vlákniny, která prospívá zdraví srdce a trávení.

Pektin obsažený v jablkách je prebiotický, takže je prospěšný pro střeva.

Rozpustná vláknina z jablek pomáhá tělu s hladinou cholesterolu.

Vysoký obsah vody hydratuje organismus

Antioxidanty v jablkách pomáhají při prevenci rakoviny.

Přesnídávku vařte ze sladších jablek

Jaká jablka jsou nejvhodnější pro přesnídávku? Záleží na vaší chuti. „Každá odrůda jablek má jinou barvu, texturu a chuť a jinak reaguje na teplo. Na pyré jsou nejlepší sladká jablka s dužinou, která se snadno rozpadá,“ radí Amy Whitefordová.

Jablečné pyré si můžete vyrobit pečením, pomalým vařením, ale jablka můžete i podusit nebo uvařit v páře.

Sama k přípravě přesnídávek doporučuje odrůdy Pink Lady, Golden Delicious, Jazz, Royal Gala a Jonathan. Jsou výhodnější i proto, že už není potřeba je doslazovat.

Jak na švestková povidla v troubě: Jsou výborná, připálení se nemusíte bát

Pro malé děti se jablečné pyré nedochucuje, ale pro větší strávníky je do něj možné přidat koření. „Nejčastěji lidé volí skořici, ale dobře fungují i zázvor, muškátový oříšek, badyán a vanilka,“ uvádí Amy Whitefordová.

Kdo má rád sladší přesnídávku, může si ji přisladit medem, cukrem či různými domácími sirupy. Med však vařením ztrácí část svých živin.

Jak přesnídávku uchovat

Po uvaření přesnídávku nalijte do uzavíratelných skleniček nebo misek. V ledničce by měla vydržet týden, pokud ji však máte pro malé děti, je nutné ji spotřebovat nejpozději druhý den. Jablka mají sklon k plesnivění, takže při uchování přesnídávky musíte být pečliví.

Její trvanlivost se prodlouží, pokud ještě horkou přesnídávku přes trychtýř nalijeme do malých zavařovacích skleniček, které jsme předtím vypařili, zavíčkujeme a postavíme dnem vzhůru. Takové přesnídávky vydrží několik týdnů. Jestliže potřebujete jejich trvanlivost prodloužit na několik měsíců až rok, je potřeba je sterilovat.

Přesnídávku můžete i zamrazit, vydrží asi tři měsíce.

Jablečná přesnídávka krok za krokem

Co budete potřebovat:

2 kg sladkých zralých jablek

½ hrnku vody

„Vyberte jablka, která jsou pevná, zralá a nemají žádné otevřené skvrny nebo modřiny,“ nabádá portál Baby Foode zaměřený na dětskou výživu. Jablka omyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte na kousky.

Řešíte dilema, zda jablka loupat či neloupat? Záleží na vašich potřebách a chuti. Pro malé a citlivější děti slupku raději odstraňte, pro větší strávníky ji nechejte, protože pektin, který slupka obsahuje, pyré lehce zahustí.

Jablka vložte do hrnce nebo větší pánve, podlijte vodou, případně přidejte oblíbené koření, přikryjte a nechte asi 15 minut dusit. Pak by měla být jablka měkká tak, že už se budou trochu rozpadat. Vaření ukončíme a pomocí mixéru z nich vyrobíme pyré.

„Pokud dáváte přednost hrubší omáčce, můžete jablka rozmačkat vidličkou nebo šťouchadlem na brambory,“ doporučuje Amy Whitefordová.

Osvědčená kombinace je jablíčko a mrkev. Také z nich můžete připravit výbornou přesnídávku.

Co budete potřebovat:

1 kg mrkve

3 kg jablek

3/4 hrnku vody

Jablka připravte stejně jako v předchozím receptu. „Mrkev oloupejte, nakrájejte na kolečka a vařte do změknutí ve vodě. Množství vody nemusíte hlídat, přebytečná voda z mrkve se slije,“ uvádí iReceptář. Mrkev bez vody přidejte k jablečné směsi a rozmixujte.

Jablečné pyré si můžete vyrobit pečením, pomalým vařením, jablka můžete i dusit nebo vařit v pářeZdroj: Shutterstock

Někdo má rád přesnídávku vydatnější. Proto do ní v řadě domácností při vaření přidávají i pudink v prášku.

Co budete potřebovat:

2,5 kg jablek

vanilkový pudink 1/2 sáčku

cukr (podle chuti)

mletá skořice (podle chuti)

trochu vody

Jablka oloupejte, zbavte jadřinců a nakrájejte na malé kostičky. Nasypte je do hrnce a podlijte asi dvěma centimetry vody. Přiklopte a na mírném stupni duste, dokud jablka nezměknou.

Tapiokový puding je ideální snídaní. Skvěle zasytí a různé diety si s ním tykají

„Hotová jablka rozmixujte mixérem a podle vlastní chuti můžete přidat cukr a špetku skořice. Do rozmixované směsi vmíchejte pudink, postavte zpět na sporák a vařte do zhoustnutí,“ píše Akademie kvality.

Přesnídávkou plňte vyvařené sklenice, uzavřete je a nechte chladnout dnem vzhůru.