Při nákupu másla si dejte pozor na:

obsah mléčného tuku – ten by měl být minimálně 80 %, avšak méně než 90 %, maximální hodnota obsahu vody je 16 %.

složení – v něm by se neměl vyskytovat rostlinný tuk, škrob či zahušťovadlo.

označení – pokud na obalu najdete slovo margarín či směsný tuk, tak v takovém případě se o máslo nejedná a je to směs rostlinných a živočišných tuků.

máslo – jen pravé máslo má na obalu uvedené své označení (výrobci to mají dané ze zákona). Jelikož mám intoleranci laktózy, použila jsem bezlaktózové máslo a fungovalo to perfektně. V takovém případě je v něm navíc enzym laktáza.

Co budete potřebovat:

(na formu 18×26)

5 menších jablek (cca 450 g očištěných a nakrájených)

1,5 lžičky mleté skořice

špetka soli

40 g mandlí – plátků

100 g strouhanky

90 g cukru krystal/krupice

1 lžička hladké mouky

1 lžička hrubé mouky

7 g kypřícího prášku

90 g másla (lze použít i bezlaktózové)

rum

25 g rozinek

Sladké potěšení na víkend. Jablečné tiramisu se hodí jako dezert i snídaně

Postup:

Zdroj: se souhlasem Lindy Pazderové



Připravte a navažte všechny potřebné suroviny. Rozinky dejte do cedníku, přelijte je vařící vodou a vložte do sklenice s rumem. Jablka oloupejte, nakrájejte na menší plátky a přendejte do mísy. Zasypejte je mletou skořicí s plátky mandlí a přidejte špetku soli. Rozinky vyndejte z rumu a přihoďte je k jablíčkům. Promíchejte. Jablečnou směs vložte do pekáče a zarovnejte (zamačkejte je do jedné roviny – např. hrnkem). Troubu rozehřejte na 180 stupňů. Vezměte mísu, vsypte do ní cukr, strouhanku, hladkou i hrubou mouku, kypřící prášek a promíchejte. Sypkou směs rozprostřete na jablka. Máslo (60 g), které jste na 5 minut vložili do mrazáku, vyndejte a nakrájejte na tenké plátky. Rozložte je rovnoměrně po směsi se strouhankou a vložte do trouby. Pečte 45 minut. Po uplynutí doby vezměte zbylých 30 g másla nakrájeného na plátky, rozprostřete po povrchu a pečte dalších 10 minut. Poté pekáč překryjte alobalem, stáhněte teplotu na 150 stupňů a pečte ještě 15 minut.

Tipy:



- máslo by mělo být opravdu studené, proto ho dejte na chvilku do mrazáku, případně by mělo být delší dobu v lednici

- lze použít jakékoliv ořechy, ale doporučuji mandle, s nimi je to nejchutnější

- pokud nemáte rádi rozinky, tak zkuste místo nich použít brusinky, jen je nedávejte do rumu



Zdroj: Food stories