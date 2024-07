Hippokrates jablečným octem léčil své pacienty už ve 4. století před naším letopočtem. Znali ho staří Egypťané, Babyloňané, Řekové a Římané, zaregistrovala ho i samotná Bible a Kryštof Kolumbus ho na svých lodích vozil dokonce v několika barelech, aby předešel kurdějím. Pro sílu a odolnost jej pili vojáci během americké občanské války i japonští samurajové.

O prospěšnosti jablečného octa (za pár korun) nemůže být pochyb. Ovšem - učiněný všeobjímající zázrak to zase není.

„Jablečný ocet byl po tisíciletí užíván nejen jako léčivý elixír, ale i jako čistící a detoxikační prostředek k odstranění bakterií, zápachu, a dokonce i skvrn,“ píše web iReceptář. Byl totiž snadno vyrobitelný a dostupný: obyčejná jablka jsou dostupné zboží leckde, díky obsahu cukru výborně fermentují a cestu k formě octa si najdou samy.

Domácí výroba je běh na dlouhou trať

Koneckonců vykoušet si to můžete i doma: stačí odšťavnit dobře vyzrálé plody, přefiltrovanou šťávu přelít do čisté lahve a nechat ji osudu na tmavém, chladném místě asi čtyři týdny. „ Po této době je třeba ho znovu přefiltrovat, dokud se původní alkohol nezmění v ocet. Tento proces je v domácích podmínkách poměrně dlouhý a vyžaduje vysokou úroveň hygieny. Jakékoli nečistoty mohou efektivně zabránit vytvoření octu. Proto stojí za to koupit hotový produkt, zejména v ekologické verzi, z ověřených jablek," konstatuje web iReceptář.

Má pravdu - půllitrová lahvička jablečného octa v biokvalitě za méně než stovku nás ušetří domácích alchymistických nezdarů.

Lihový ocet patří spíše mezi čistící prostředky

Jakkoliv je jablečný ocet v podstatě běžný produkt, v našich končinách se dlouho plošně nevyužíval: ještě před padesáti lety pro nás „ocet" byl jedině průmyslový lihový kvasný ocet, což je, jak víme, neuvěřitelný dryák: jeho místo je spíše v košíku s čistícími prostředky než ve spíži. „Vyrábí se kvašením ředěného etanolu, čímž vzniká jeden z nejvíce koncentrovaných octů. Jeho podíl se pohybuje okolo 8 %. V kuchyni ho lze používat na zavařování okurek a další zeleniny, ale spíše se hodí k úklidu,“ píše web Vegmania.

Jablečný (a každý další ovocný) ocet je na rozdíl od svého etanolového bratra, který rozpouští stejnou rychlostí vodní kámen v koupelně i zubní sklovinu, v kuchyni vysloveně požehnáním. Dodá přírodní kyselost, jemnost a taky ovocnou vůni zálivkám na saláty, marinádám na maso nebo třeba pečené zelenině s červenou řepu v čele.

Polovina Američanů pije ocet jako lék

Jeho obliba jde ovšem ještě dál: řada lidí jablečnému octu připisuje zřetelné a zásadní léčebné účinky. Nejsme v tom v českých a moravských zemích sami - například zahraniční weby mluví o takzvané fascinaci jablečným octem na cestě hledání přírodního zázraku na všechno. „Popularita tohoto octa v posledních letech explodovala. Až polovina všech Američanů uvádí, že jej užívá jako lék na některé zdravotní neduhy. Vyplývá to z výsledků průzkumu provedeného v roce 2022 společností Bragg Live Food Products, Inc.,“ píše lifestylový web Eating Well.



Vědecké studie pověst potvrzují jen částečně

O oblibě jablečného octa jako léku u nás píše i web Dr. Max: „Objevuje se v souvislosti s hubnutím, snižováním hladiny cholesterolu nebo léčbou diabetu. Bohužel ale existuje jen málo (pokud vůbec) kvalitních vědeckých studií, které by léčebné účinky jablečného octa potvrdily,“ píše web Dr. Max.

Takže hubnutí a regulace cukru a cholesterolu v krvi: jak se dívá věda na efekt jablečného octa ve všech třech případech?

Pro lidi s cukrovkou svítá naděje

„Některé studie podporují jeho pozitivní vliv na kontrolu glykémie. O kyselině octové v jablečném octu se předpokládá, že zpomaluje trávení sacharidů, čímž snižuje rychlost, kterou cukry vstupují do krevního řečiště, a pomáhá udržovat konzistentnější hladinu cukru v krvi. Může také zlepšit citlivost na inzulín, který hraje klíčovou roli ve schopnosti těla efektivně využívat glukózu na energii,“ píše například lifestylový web Eating Well s odkazem na studii.

O časté praxi popíjení jablečného octa jako spouštěče a urychlovače hubnutí pak píše: „Jablečný ocet je často uváděn jako přírodní nástroj pro hubnutí. Myšlenka za tímto tvrzením se primárně točí kolem přítomnosti kyseliny octové, která podle některých výzkumů, jako je například recenze na přírodovědeckém webu PubMed, může potlačovat chuť k jídlu. Recenze hodnotila krátkodobé a dlouhodobé studie: čtyři ze šesti krátkodobých uvedly, že ocet potlačuje chuť k jídlu. Žádná z dlouhodobých studií však neuvedla žádný přínos pro potlačení chuti k jídlu,“ uvádí Eating Well.

Pro hubnutí samotný ocet nestačí

„Užívání jablečného octa navozuje pocit sytosti, což následně vede ke konzumaci menšího množství kalorií. Podporuje tvorbu žaludečních šťáv a žluči, a tím podporuje trávení a urychluje metabolismus. Jablečný ocet lze tedy jednoznačně doporučit jako součást redukční diety – v žádném případě ale nelze při hubnutí spoléhat pouze na něj. V kombinaci se změnou jídelníčku a navýšením pohybové aktivity však mohou být výsledky překvapivé,“ doplňuje web Dr. Max.

Web Eating Well ve stejném textu pak zmiňuje další účinek laicky připisovaný jablečnému octu jeho nadšenými popíječi: totiž schopnost zbavit játra jedů. „Existuje populární názor, že jablečný ocet dokáže „vyčistit“ nebo „detoxikovat“ játra a pomáhá jim fungovat efektivněji. Někteří zastánci této teorie naznačují, že octové kyseliny se mohou vázat na toxiny a pomáhat tělu je účinněji eliminovat. Je však důležité zmínit, že taková tvrzení nejsou podložena spolehlivými vědeckými důkazy,“ uzavírá web.

Řeďte a pohlídejte si rizika

Léčebné účinky jablečného octa jsou také tématem rozhovoru s wellness dietoložkou Lindsey Wohlfordovou na medicínském webu MDAnderson.

„Výzkumy naznačují, že jablečný ocet může podporovat zdravou hladinu glukózy v krvi a zdravý mikrobiom díky probiotikům a také snížit hladinu cholesterolu,“ řekla dietoložka s tím, že pití jablečného octa s sebou nese i rizika: „Vždy je potřeba pít ho zředěný - stačí lžička do sklenice s vodou. V neředěné formě může způsobit erozi zubní skloviny, poškození sliznice jícnu a žaludeční nevolnost. Může také ovlivnit účinky současně užívaných léků,“ doplnila.

Kuchaři se bez něj rozhodně neobejdou

Přes všechna opatrná prohlášení odborníků a odkazy na neexistující jednoznačné důkazy existuje obor, ve kterém je zázračnost jablečného octa prokázána, a tou je gastronomie.

Profesionální kuchaři o něm umějí mluvit nečekaně romanticky: „Jablečný ocet zpravidla není tak břitký jako vinný nebo kvasný, zvlášť když se mu věnuje dostatek času pro to, aby dozrál, zkrotnul a mohl nabídnout zakulacenou ovocitou chuť i vůni. V kuchyni se jablečný ocet podílí na úspěchu slaných i sladkých jídel,“ píše web Jídlo a radost.

„Pár lžic jablečného octa vyladí glazé na maso, rybu i zeleninu. Stačí zahřát ho s javorovým sirupem, citrusovou šťávou a trochou másla nebo třeba s miso pastou a bylinkami. V kuchyních se ocet redukuje se ciderem, dijonskou hořčicí, solí a pepřem – na hrnek cideru připadnou 3 lžíce octa a 1 lžíce hořčice, vše se svaří na čtvrtinu a dochutí různě upravenou zeleninu i grilované maso,“ doporočuje web Jídlo a radost.

Co se zbytkem? Na dřevěné prkénko

Zbytek lahvičky pak můžete bezpečně využít polde návodu na webu Dr. Max: „Hodí se do salátových zálivek (zařazení salátů s jablečným octem do každodenního jídelníčku vám pomůže i při eliminaci nadbytečných kil) nebo k dochucování pokrmů, použít ho můžete i jako konzervant k nakládání zeleniny. Díky svým antibakteriálním vlastnostem se používá také při úklidu – ideální je třeba k omývání dřevěných prkének. Dá se použít také jako náhrada prášku do myčky nebo k naleštění skla a zrcadel.“

