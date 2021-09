Budeme potřebovat:

meruňky (cca 1,5 kg, vážit budeme po vypeckování)

cca 300 g třtinového cukru

citron

10 g citrusového pektinu

Postup:

Meruňky vypeckujemea překrájíme na čtvrtiny. Odvážíme množství vypeckovaných meruněk rovnou v hrnci, dělala jsem přesně z 1 kg, aby se vám to pak dobře násobilo. Na dno dáme 2 lžíce vody a dáme na sporák zahřívat, aby meruňky změkly.

Připravíme si do misky citrusový pektin, který promícháme s cca 4 lžičkami z celkového množství cukru. Po pár minutách meruňky začnou měknout, nahrubo je rozmačkáme pomocí šťouchadla na brambory. Přidáme třtinový cukr (můžeme použít i klasický bílý, ale třtinový dodá marmeládě příjemnou karamelovou chuť) a promícháme.

Změklé meruňky rozmixujeme pomocí tyčového mixéru. Můžeme si zvolit, zda marmeládu rozmixujeme úplně do hladka, či necháme kousky ovoce. Sesbíráme pěnu po okrajích.

Do probublávající marmelády vmícháme předem připravený citrusový pektin s cukrem a provaříme cca 5 minut. Celkově by se měla marmeláda vařit cca 10 minut – jen nezbytně nutnou dobu. Takto si uchová co nejvíce přirozené barvy, chuti i živin.

Provedeme talířkový test: na předem vychlazený talířek (můžeme dát do lednice) rozetřeme lžičku marmelády. Za minutu marmeládu zkontrolujeme a zjistíme, zda je dostatečně hustá. Pokud bychom chtěli hustější, přidáme ještě trochu rozmíchaného pektinu. Zakápneme ještě citronovou šťávou. Ochutnáme (vždy čistá lžička a nevracíme zpět), zda je dostatečně sladká dle naší chuti, případně ještě přidáme cukru.

Nyní se pokusíme pracovat co nejrychleji. Naplníme předem dobře vymyté sklenice, nejlépe ještě přelité vařící vodou či vysterilizované v troubě. Plníme těsně pod závit sklenice. Očistíme okraje navlhčeným papírovým ubrouskem a nakonec přetřeme okraje sklenice ubrouskem namočeným do slivovice (vodky), stejně tak vnitřní část víček. Víčka upevníme na sklenicích pomocí zavařovací hlavy.

Zavařujeme do poloviny ponořené ve vodě, po dobu 30 minut od dosažení teploty 80 °C. Nejsnadněji se zavařuje v elektrickém zavařovacím hrnci.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.