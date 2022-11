Piškotové těsto

Tento recept je na množství těsta na jeden plech. Až ho upečete, uděláte těsto ještě jednou a upečete ještě jeden plát. Při nákupu proto musíte počítat s dvojnásobným množstvím.

· 1 hrnek hladké mouky

· půl lžičky jedlé sody

· 1 lžička prášku do pečiva

· špetka soli

· 4 vejce velikosti L

· tři čtvrtě hrnku krystalového cukru

· půl lžičky vanilkového extraktu

· půl hrnku podmáslí

Jak na to:

Rozehřejte troubu na 180 stupňů a vyložte plech pečicím papírem. V míse smíchejte mouku, sodu, prášek do pečiva a sůl. Ve druhé vyšlehejte vejce s cukrem do nadýchané pěny světle žluté barvy. Pokud máte mixér na nejvyšší stupeň, bude to trvat asi pět minut. Snižte pak rychlost a přidejte vanilkový extrakt a podmáslí. Minutu míchejte, aby se ingredience propojily. Těsto by mělo být trochu řídké. Přidejte po troškách směs mouky, sody, prášku do pečiva a soli. Po každém přidání zamíchejte, ale snažte se nevyfouknout bubliny vzduchu v těstě.

Pak ho rovnoměrně rozetřete po plechu a čtvrt hodiny pečte v předehřáté troubě na 180 stupňů. Vyjměte plát z trouby a nechte ho deset minut chladnout na plechu, než ho přendáte na chladicí mřížku.

Pak upečte ještě jeden plát a nechte ho taky zcela vychladnout. Pokud budete chtít vytvořit mech na zdobení, tak z druhé várky těsta odeberte dvě polévkové lžíce, obarvěte je zeleným potravinářským barvivem a upečte ho ve formě na muffin.

Čokoládový krém

Celá tato dávka krému je do vnitřku dortu. Až dort ztuhne, uděláte ještě jednu dávku na boky a vršek. Ingrediencí tedy opět budete potřebovat dvojnásobek.

· na čokoládovou ganache 200 g hořké čokolády a čtvrt hrnku plnotučného mléka

· 340 g másla

· 220 g krémového sýru typu Philadelphia nebo Mascarpone

· půl lžičky soli

· půl lžičky vanilkového extraktu

· půl hrnku kakaa

· 2 hrnky moučkového cukru

Jak na to:

Nejprve uděláte samotnou čokoládovou ganache a necháte ji úplně vychladnout, než budete pokračovat. Do misky nadrobno nalámejte čokoládu nebo nasypte čokoládové pecičky, mléko přiveďte těsně pod bod varu a přelijte jím čokoládu. Misku přiklopte třeba talířem a nechte směs minutku odpočinout. Pak vše důkladně promíchejte, dokud nevznikne krásně hladká ganache.

Až to budete mít, rozšlehejte změklé máslo, aby bylo krémové a hladké. Přidejte krémový sýr a znovu šlehejte, dokud se obojí dobře nespojí. Poté přidejte vychladlou čokoládovou ganache a opět míchejte, dokud se vše dobře nespojí, trvá to asi minutu. Vmíchejte postupně ještě kakaový prášek a moučkový cukr. Jakmile je cukr dobře promíchaný se základem, zvyšte rychlost mixéru a ještě krém minutu šlehejte.

Sestavení dortu

Před skládáním byste měli mít pláty piškotového těsta úplně vychladlé, aby se s nimi dobře pracovalo.

Rozřežte každý plát podélně na polovinu, abyste z nich získali čtyři stejné pruhy. Na každý pruh dejte 4 kopečeky krému velké asi jako kopeček zmrzliny a pomocí dortové stěrky ho rovnoměrně rozprostřete.

Pak začněte rolovat první pruh, jako byste rolovali běžnou roládu. Pevně ho rolujte, ale zároveň dávejte pozor, aby se vám pruh nezlomil. Jakmile skončí jeden pruh, přidejte hned za něj bez mezery další.

Všechny čtyři pruhy tak zarolujte souvisle za sebou do pevného válce. Při smotávání posledního pruhu na něm na konci nechte pečicí papír a po celém obvodu obtočte další pruhy papíru, aby dort dobře držel pohromadě.

Teď dort převraťte na tác tak, aby stál jako pařez. Asi budete potřebovat pomocníka, který bude držet konce papírů těsně kolem dortu, zatímco vy je lepicí páskou slepíte tak, aby dort pevně udržely pohromadě, když se bude chladit. Pokud vám zbyl nějaký krém, potřete jím vršek dortu a pak ho dejte nejmíň na čtyři hodiny do chladničky.

Nakonec zdobení

Udělejte si další várku krému podle stejného receptu. Jakmile je krém hotový, sundejte z dortu papír. Už by měl být naprosto tuhý pro dokončení.

· jedna dávka čokoládového krému

· trocha krémového sýra

· fondán nebo marcipán

· kakao

Jak na houbičky



Jsou modelované ručně z fondánu, lupeny vytvoříte nožem. Hotové suché houby pomalujte kakaem pomocí štětce mírně navlhčeného vodou. Mech vyrobíte z trochy základního piškotového těsta. Před pečením ho obarvěte nazeleno potravinářskou barvou a po upečení rozdrobte.



Při vytváření „kůry“ svislé pruhy krému nahoře nezarovnávejte, právě nerovnosti a nedokonalost vyvolají přírodní dojem pařezu.

Odeberte část krému, která vyjde na vrchní část dortu, a přidejte k ní trochu krémového sýra, abyste získali světlejší barvu, jaká bývá svrchu pařezu. Natřete krém seshora a pomocí vidličky na něm vytvořte letokruhy. Zbylý krém dejte do zdobicího sáčku se zoubkovanou špičkou. Nejprve jím po celém dortu vytvořte „suky“, tedy jednoduché malé spirálky. Potom mezi nimi vytvářejte svislé proužky, které je „obtékají“. Nakonec pařízek ozdobte mechem vytvořeným z obarveného a rozdrobeného piškotu a dort dejte ještě na pár hodin do lednice.

Z fondánu či marcipánu zatím vymodelujte houbičky a pomocí mokrého štětce je kakaem pomalujte. Pokud budete dělat houbičky s tenkými nožkami, jako máme my, nechte je dobře zaschnout, aby ztvrdly a jejich nožky se nekroutily.

Svůj pařez můžete osadit celou sbírkou hub, klidně se inspirujte atlasem. Chce to jen koupit předem správné potravinářské barvy.

Jak ho nejlíp ukrojíte



Pokud rádi vidíte pěkné nerozdrobené plátky dortu, je důležité znát cukrářský tip, který jim dodá ten uspokojivý vzhled.



Každá porce bude krásná, když dort budete krájet čistým nahřátým nožem. Před krájením si proto naberte do nějaké vysoké skleničky horkou vodu a nůž do ní na půl minutky ponořte. Pak ho osušte a ukrojte kus dortu, nůž projede krémové části jako máslo. Krájejte pouze jedním směrem a dole nůž vytáhněte. Před dalším plátkem zase nůž nahřejte a tak pokračujte. Krájení bude trvat déle, ale když už jste si dali obrovskou práci s dortem, stojí za to věnovat mu ještě trochu času, aby dojem z porce na talíři byl dokonalý.

Zdroj: časopis Kreativ, Foodstyling Klára Zíková