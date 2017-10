Jalovec se provoněl až do mytologie

Jalovec je rostlina tak stará, že už měla čas stát se součástí mytologie. Ve starém Řecku se věřilo, že může být prostředníkem mezi životem a smrtí. Duše zesnulých zůstala po smrti zaklesnutá v jalovcovém keři, což mohlo znamenat naději na její návrat do světa živých. Ve středověku zase lidé věřili, že větve jalovce odpuzují démony.

jalovecFoto: Shutterstock

Roste v celé Evropě, a v subtropických regionech Asie. Celá rostlina vydává intenzivní aroma, jeho intenzita je však závislá na klimatu: čím více slunce, tím silnější vůně. To samé platí o velikosti rostliny: čím více tepla a živin, tím vyšší rostlina (až 12 metrů), naopak v chladnějších oblastech a v horách může dorůst do výšky jen několika desítek centimetrů a může žít až 2000 let. Je nazývám cypřišem severu, je to totiž příbuzný se středomořským cypřišem. Pro účely koření se využívají jeho bobule (jalovčinky) o velikosti hrášku, které zrají po dva roky a sklízí se tedy až ve druhém roce, většinou v srpnu nebo září, kdy dosáhnou tmavě modré barvy. Do jídla se mohou přidávat jak čerstvé, tak sušené.

Podporuje trávení

V kuchyni se nejčastěji využívá v podzimních či zimních pokrmech, tedy například se zvěřinou, ale také s jehněčím, hovězím či vepřovým nebo s kysaným zelím, červeným zelím či červenou řepou. Tedy v pokrmech těžkých, kdy nejlépe vynikne jeho skvělá vlastnost, podpora trávení. Před použitím je dobré jej lehce podrtit, protože tak nejlépe uvolní své aroma - které je ostatně velmi silné, takže na marinádu na zvěřinu pro 4 osoby postačí 6 až 8 bobulí. Často se používá společně s bobkovým listem, černým pepřem, hořčicí, česnekem…

V ginu i borovičce

Známý je také gin, destilát vyráběný z jalovčinek, který pochází z Holandska, a původně měl sloužit, stejně jako mnoho jiných alkoholických nápojů, jako lék. V tomto případě lék na ledvinové potíže. Lék se nazýval genever (genevier je francouzsky jalovec). Angličtí vojáci pak tento nápoj dovezli do Anglie, kde se stal nápojem téměř národním. Později v Londýně vynalezli jiný typ výroby ginu, do kterého se ještě přidává kardamom a pomerančová kůra, a bývá nazýván dry gin. Velmi oblíben byl v anglických koloniích, a to hlavně proto, že se dal výborně pít s chininem (lékem proti malárii) a odtud oblíbené pití Gin&tonic. Ale pokud chcete ochutnat jalovec v podobě alkoholu, stačí, když si dáte slovenskou Borovičku, neboť tato jalovec také obsahuje.

Křepelky s jalovcem

Suroviny:

4 křepelky

125 g anglické slaniny pokrájené na kostky

2 lžíce rozinek

6 stroužků česneku

1 větvička tymiánu

2 bobkové listy

1 větvička rozmarýnu

10 jalovcových bobulí

olivový olej

Postup:

Do křupava usmažte slaninu, smíchejte s rozinkami a směsí naplňte křepelky. Křepelky vložte do pekáče. V hmoždíři společně podrťte jalovec, tymián a lístky rozmarýnu, podle chuti osolte a opepřete, smíchejte s trochou olivového oleje a vetřete do kůže křepelek.

Lehce podrťte neloupaný česnek, a spolu s bobkovým listem přidejte do pekáče. Přilijte 3 lžíce vody, a vložte do trouby vyhřáté na 170 °C. Pečte cca 45 minut, pravidelně polévejte výpekem nebo vodou, tak aby na dně pekáče bylo vždy dostatečné množství tekutiny. Před dokončením můžete křepelky obrátit, aby se kůže opekla i na druhé straně. Vzniklou omáčkou potom polejte křepelky při servírování. Podávejte s hráškem a bramborem nebo lehce podušenými liškami.

Renata Dvořáková