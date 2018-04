Jde se na první jarní piknik!

Když první paprsky slunce prohřejí zemi, nastává čas výletů do přírody. Přítomnost přátel, rodiny a skvělého jídla vám zaručí bezstarostný den plný zábavy.

Čerstvě posečená tráva, čokoláda, čerstvý vzduch nebo káva – tyto vůně nás zbavují stresu a navíc se každoročně umísťují na prvním příčkách nejoblíbenějších vůní. S příchodem jara a hřejivého slunce si je konečně můžeme užít všichni. Na piknikovou sezónu se každoročně těší i Jakub a Blanka Kardovi, manželé, kteří stojí za populárním foodblogem Kublanka. Spolu s nimi jsme vytvořili návod, jak si den na dece užít i s dětmi.

Zn.: Dobrou náladu s sebou!

Hostina pod širým nebem je zážitek, který si užijete jen za hezkého počasí. Nedá se tedy plánovat příliš dopředu, ale minimálně den předem se vyplatí zkontrolovat předpověď. Nyní zbývá vybrat místo. Zaměřte se na čisté lokality s výhledem a klidem, třeba městské parky nebo zátiší u řeky. Prostorná deka je základ, její velikost uzpůsobte hlavně počtu přátel a dětí. Vezměte z domova také dostatek kelímků, talířků či tácků, příborů a ubrousků, uvidíte, že se budou brzy hodit. Pokud patříte k těm, co výlety do přírody pořádají každé léto, vyplatí se vám investovat do piknikového koše. Jeho cena sice začíná na zhruba 1000 Kč podle velikosti, na rozdíl od batohů a látkových tašek v něm nepřevrhnete špatně uzavřené sklenice, a tak je pro přepravu nejideálnější.

Co se nádobí pro děti týče, Kublanka doporučuje držet se instinktu každého rodiče: „Kvalitní plastové dózy jsou nepřekonatelné. Snadno omyvatelné, dobře skladné. Případně alobal má skvělé vlastnosti pro udržení teploty pokrmu. A ani jedno děti nerozbijí!“ Do koše sbalte jídlo, které je především mobilní a dá se snadno kombinovat. Například roastbeef, salát s dresinkem, co se nezkazí (zkuste hořčičný), domácí pečivo, sýry, šunky, sendviče, toasty a zeleninu. V roli sladké tečky se Kublance osvědčily mufiiny, plněné palačinky či sušenky, koláče a ovoce. Důležité je myslet také na pitný režim! K pikniku se hodí třeba domácí limonáda, ledová káva nebo šumivé víno. Aby vám drink nezteplal, dejte lahve do chladicí tašky.

Nemusíte se však bát, že na skvělý piknik je potřeba nakoupit jídlo a pití za tisíce. Prostě vezměte do košíku zbylé nedělní kuře, pár lahví vody, třeba i vychlazené pivo, bábovku, chléb a do termosky kávu či čaj. Pro případné chvíle nudy si zabalte knihu či časopis a pro své ratolesti omalovánky, míč, pálky nebo třeba kroket. Před odchodem z domova se stačí už jen ujistit, že jste doma nenechali děti! A pak si za zvuků dětského smíchu a pozorování mravenců putujících do misky s ovocem užívat ty krásné bezstarostné chvíle.

3 otázky pro Kublanku:

Co nikdy nezapomenete zabalit?

Ostrý nůž. Ne, že bychom se báli divé zvěře, ale lžící ani vidličkou krajíc chleba neuříznete.

Jak zajistíte, aby se vaše děti při pikniku nenudily?

To je primitivně jednoduché! Hodíme mezi ně fotbalový míč a můžeme relaxovat. Hodinu, dvě, tři… pokud přežijete, že párkrát za hodinu dostanete míčem přímo na hlavu („To já nebyl, to byl brácha!“), tak se v podstatě můžete i trošku prospat.

Kam jezdíte nejraději?

Kousek od Prahy se nachází zámek Konopiště. Okolo něj je nádherný zámecký park a přímo pod zámkem je rybník a vedle něj louka. A ta louka je pro piknik jako zrozená. Kdyby se vám nelíbila, tak je tam dalších asi milion prostorů a stále s výhledem na překrásný zámek.

RECEPTY

Bezinkový sirup

Na 1 litr, 40 minut, bez lepku a bez laktózy

Suroviny: 1 kg černých bezinek, 1 kg krupicového cukru, celá skořice, badyán nebo vanilkový lusk (nemusí být)

Postup: Bobule bezinky zbavte stonků, nezralých plodů a případných nečistot. Dejte je do velkého hrnce a zalijte vodou až nad úroveň bezinek. Přiveďte k varu. Podle chuti můžete přidat celou skořici, badyán nebo vanilkový lusk. Vařte na mírném ohni asi 5 minut. Šťávu přeceďte přes jemné plátno a bobule ještě v plátýnku důkladně vymačkejte. Šťávu dejte do hrnce a přidejte stejné množství cukru (tzn. na každých 100 g šťávy vsypte 100 g cukru) a za stálého míchání nechte vařit do konzistence sirupu (asi 10 minut). Případnou vzniklou pěnu odstraňte. Šťávou plňte čisté sklenice a skladujte v chladničce.

Reuben sendvič

Pro 4 osoby, 3 hodiny + marinování, bez laktózy

Suroviny: na maso: 1 kg hovězího hrudí vcelku, 1 ½ l vody, 1 ½ lžíce celého černého pepře, 1 ½ lžíce hořčičného semínka, 1 ½ lžíce celého koriandru, 1 ½ lžíce chilli vloček, 1 ½ lžíce celého nového koření, 1 malá celá skořice, 1 bobkový list, 1 lžička celého hřebíčku, ½ lžičky mletého zázvoru, 38 g hnědého cukru, 120 g nakládací soli Praganda (obsah dusitanu sodného: max. 0,3 %), 2 stroužky česneku; další: 120 ml majonézy, 1 lžíce chilli omáčky, 1 lžička worcesterské omáčky, 1 lžička citrónové šťávy, 1 lžíce najemno nasekané cibule, 4 plátky ementálu, 8 krajíců kváskového chleba, 400 g kysaného zelí, máslo na opékání

Postup: Veškeré koření podrťte ve hmoždíři a 2 ½ lžičky z něj ve velkém hrnci smíchejte s vodou, Pragandou, cukrem a prolisovaným česnekem. Zbytek ponechte na později. Přiveďte k varu. Jakmile se cukr a sůl rozpustí, stáhněte z ohně a nechte lák vychladnout na teplotu 5-10 °C. Omyté hovězí vložte ho hrnce s připraveným lákem tak, aby bylo zcela potopené, a to na dobu 5–7 dní. Každý den maso v láku otočte kuchařskou pinzetou, ne rukou – lák musí zůstat čirý.

Poté maso dobře omyjte, vložte do čistého hrnce a celé zalijte studenou vodou. Vsypte 2 ½ lžičky zbylého nadrceného koření a přiveďte k varu. Na mírném plameni vařte do změknutí 2–3 hodiny, pak jej nakrájejte na tenké plátky. Během vaření masa v misce smíchejte majonézu s chilli omáčkou, citrónovou šťávou, worcesterskou omáčkou a cibulí. Krajíc chleba potřete majonézou, na ní dejte plátky hovězího hrudí, zelí a ementál. Přiklopte druhým krajícem. Sendvič opečte na másle v grilovací pánvi z obou stran.

Kuřecí gyros

Pro 4 osoby, 1 hodina až 1 hodina a 30 minut

Suroviny: 4 chleby pita, 4 malé kuřecí prsní řízky, šťáva z 1 citronu, 3 lžíce olivového oleje, 2 lžičky sušeného oregana, 2 stroužky česneku, 3–4 brambory, slunečnicový olej na smažení, sůl a pepř dle chuti; NA TZATZIKI: 1 salátová okurka, 1 stroužek česneku, šťáva z ½ citronu, 200 g řeckého jogurtu, sůl a pepř dle chuti, malý svazek máty; NA NAKLÁDANOU CIBULI: 1 červená cibule, šťáva z ½ citronu, sůl

Postup: Předehřejte troubu na 200 °C. Kuřecí prsa vcelku nechte 30–60 minut marinovat s citronovou šťávou, oreganem, olivovým olejem, česnekem, solí a pepřem. Mezitím nakrájejte omyté brambory na hranolky. Vložte je do většího hrnce a zcela zalijte studenou. Povařte 2 minuty. Hranolky sceďte, osušte, pokapejte olejem, osolte a rozložte na plech. Pečte dokřupava 30 až 40 minut. V průběhu pečení je několikrát promíchejte. Naložené maso opečte na rozpálené pánvi dozlatova a po několika dalších minutách odpočinku je nakrájejte na tenké plátky. Cibuli nakrájejte na kroužky, zakápněte citronovou šťávou a osolte. Nechte minimálně 10 minut marinovat.

Na tzatziki zbavte salátovou okurku semínek. Nastrouhejte ji a vymačkejte z ní přebytečnou tekutinu. Poté ji smíchejte s jogurtem, citronovou šťávou, nasekanou mátou a drceným česnekem. Ochuťte solí a pepřem. Pity naplňte tzatziki, nakrájeným kuřecím masem, nakládanou cibulí a opečenými bramborami. Před podáváním je stočte.

Ultračokoládové muffiny

Na 12 kusů, 40 minut + chladnutí

Suroviny: 160 g 70% čokolády, 120 g másla, 2 vejce, 150 g krupicového cukru, 55 g hladké mouky, 35 g kvalitního kakaa, špetka soli, vločková sůl k podávání

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. V tepelně odolné misce rozpusťte ve vodní lázni máslo se 120 g nalámané čokolády. Jakmile je směs hladká, sundejte misku z lázně a směs nechte mírně vychladnout. Mezitím ve středně velké míse vyšlehejte vejce spolu s cukrem do pěny. Poté za pomalého šlehání vmíchejte rozpuštěnou čokoládu. Hladkou mouku s kakaem a špetkou soli prosejte do jiné misky, promíchejte a poté sypké suroviny zapracujte s pomocí stěrky k čokoládové směsi. Těstem naplňte do ¾ muffinové formičky vyložené papírovými košíčky, posypte zbytkem nahrubo nasekané čokolády a pečte v předehřáté troubě 14–16 minut. Těsně před podáváním můžete muffiny jemně posypat vločkovou solí.