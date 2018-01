Jezte a mládněte, nabádá zimní gastronomický festival

Proč by měl jíst chytře jen špičkový basketbalista, zamyslela se loni nad jídelníčkem svého manžela Tomáše Satoranského jeho manželka Anna. Na základě podrobných vyšetření mu totiž kluboví mágové doporučili různé kombinace ovoce, zeleniny a dalších ingrediencí. Především jde o saláty ze surovin, které v sobě skrývají přidanou hodnotu. Třeba takový rakytník má v sobě 25krát víc vitaminu C než pomeranč.

A protože Anna Satoranská je zároveň dcerou manželů Maurerových a spolutvůrkyní jejich gurmánských festivalů, napadlo ji letošní IX. ročník Grand Restaurant Festivalu zasvětit tzv. superpotravinám. Od tohoto týdne až do 28. února probíhá v 89 luxusních restauracích napříč republikou.

Pokud netušíte, co se za vymožeností „super-food“ skrývá, stačí nahlédnout do menu, kterým festival v pondělí večer odstartoval ve Francouzské restauraci Art Nouveau pražského Obecního domu: dýňové pyré se zázvorem, zeleninové crudité s humusem, grilovaný bok choy s koriandrem, krémové ragú z hlívy ústřičné, krůtí roláda plněná chorizem, chiapuding s mangem, jablečná bábovka s mrkví. Šéfkuchař Patrik Bečvář se výzvy ujal s vášní, protože vařit zdravě a zároveň chutně je úkol pro mistry. „Opravdu mě to bavilo a například úspěch ragú z hlívy ústřičné mě těší, protože to byl můj favorit,“ prozradil kuchař roku pro období 2013/14.

KOŘENÍ I ŘASY

Superpotraviny jsou rostlinné či živočišné suroviny s blahodárnými účinky na lidský organismus. Vyznačují se vysokou koncentrací živin, vláknin, vitaminů a minerálních látek. Patří mezi ně fermentovaná zelenina, včelí produkty, různá koření a divoké byliny, mořské řasy nebo mušle, ale i zvěřina či játra. „Díky jejich nutričním hodnotám a vědecky prokázaným účinkům nám svým způsobem prodlužují život. Zkrátka, když to budeme jíst, budeme vypadat lépe, mlaději a dožijeme se sta let,“ směje se Pavel Maurer.

Festival už tradičně doprovází spousta gastronautických akcí, například Mňam procházky nebo Mňam zážitky. Mezi ty letošní patří třeba návštěva nového Levitate Restaurantu s osmichodovým menu, přesun do vietnamské tržnice SAPA s prohlídkou místních obchodů, buddhistického chrámu a vaření z lokálních ingrediencí. Letošní novinkou jsou Mňam hory v Peci pod Sněžkou, kde návštěvníci ochutnají původní stravu krkonošských horalů ze superpotravin z místní ekofarmy.

KÁVA PRO INDIÁNY

Nebyli by to ovšem Maurerovi, aby nespojili jídlo s věcmi přesahujícími požitek z dobrého jídla. V minulosti podpořili projekt zdravých svačinek či kavárny, kde obsluhují mentálně handicapovaní.

Nyní přišli se semínky kávovníku, který si každý návštěvník festivalu odnese, aby je doma zasadil a pěstoval. „Přála bych si, aby si přitom vzpomněl na indiánský kmen Arhuaco, který usiluje o zpětné získání svého území v pohoří Sierra Nevada v Kolumbii. Právě on obdrží část výtěžku z Grand Restaurant Festivalu,“ říká Maurerova manželka Monika, která s nadšením vypráví o prastaré indiánské komunitě.

Kmen Arhuaco tvoří přímí potomci civilizace Chibcha Tayrona, která vedle Mayů, Aztéků a Inků tvořila jeden ze čtyř pilířů tehdejší jihoamerické civilizace. Kolonizátoři je připravili o půdu, kterou si nyní chtějí koupit zpět. „Jejich duchovní nás nazývají malými bratry a prosí nás o porozumění, vnímání přírody a pochopení, že zdroje nejsou nevyčerpatelné. Myslím, že bychom si to i při dobrém jídle mohli připomenout,“ zamýšlí se Monika Maurerová.