Gastronomie Chorvatska, to zdaleka není jen čevapčiči nebo mořské plody. Deník přináší tipy na delikatesy, ale i rady, jak najít dobrou restauraci a jak se vyznat v jídelním lístku.

Kam zajít na tradiční chorvatská jídla?

Skutečné speciality připravované tradičním způsobem je možné ochutnat v menších restauracích zvaných konoba. Často se jedná o rodinné podniky. Konoby a restaurace na pobřeží a v turistických oblastech mají ceny jídel obvykle vyšší. Většina má jídelní lístek s cenami před vchodem, takže můžete vybírat, kde si užijete kulinářské zážitky, dle vašich možností.

Jak poznat dobrou restauraci?

Na první pohled to v podstatě nejde. S tipem na skvělá jídla za odpovídající ceny mohou pomoci místní nebo se o zkušenost mohou podělit vaši známí. Lidé se ptají na doporučení i na nejrůznějších skupinách o Chorvatsku na sociálních sítích. Další možností jsou recenze na internetu nebo přímo pokus-omyl.

Deset rybích delikates Chorvatska: Ochutnejte to nejlepší z místní kuchyně

Které pokrmy si určitě dát?

Světoznámý kuchař a televizní moderátor Anthony Bourdain v gurmánském pořadu obdivoval mimo jiné předkrm uzenou šunku sušenou na větru - pršut, jedno z chorvatských národních jídel, nebo ovčí sýry (paški sýr z ostrova Pag). „Prvotřídní kuchyně, víno i sýry,“ pochvaloval si americký kuchař. Z masitých jídel je pak vyhlášená třeba dalmatská Pašticada – místní úprava kvalitního dušeného hovězí. Na Istrii lze ochutnat místní vepřovou pečeni v mléce či žgvacet, jakýsi paprikáš nebo guláš. V severní Dalmácii, třeba v Šibeniku, je typické skradinské rizoto vařené až 12 hodin. Základem je telecí.

Co doporučuje přední český gurmet Pavel Maurer?

Když se řekne chorvatská kuchyně, vybaví se mu chobotnice pod pekou spojená s místním rituálem. „Je to tamní tradiční pochoutka, připravovaná ve speciální nádobě zvané peka. Někde je to spojeno i s unikátní přípravou,“ uvedl Maurer. Sám viděl, jak rybář chobotnici hned po ulovení zabil a otloukal o kámen. „Poprvé jsem z toho byl překvapený, ale vysvětlili mi, že maso je při přípravě na divoko měkčí, křehčí,“ popsal. Hrnec se zahrabe do žhavých uhlíků a maso se pomalu peče a dusí. Podobně Chorvaté připravují i jiné pokrmy.

A jaký má netradiční tip?

Mořská okurka. Zvláštní pochoutka, která je na první pohled odporná. Jde o recept ze slizkého sumýše, který vypadá podobně jako špinavé okurky. Tito živočichové místo končetin mají podivné výrůstky. Chuť je nevalná, ale přisuzují se jim až zázračné regenerační účinky pro klouby. Málokterý našinec si však tuto „lahůdku“ může dovolit. „Je to jedno z nejdražších jídel ve Středomoří,“ uvedl Maurer.

Které pokrmy jsou obecně dražší?

Levnější jsou v chorvatských restauracích rizota a špagety. Dražší jsou naopak lovené ryby, ústřice, langusty, humři a takzvané bílé ryby. Třeba mořský ďas sedí na dně a čeká… Jeho svalovina je pak poměrně houževnatá. Chorvaté jej marinují.

Dražší Chorvatsko: Čevabčiči a brambory za 400 korun. Obchody čekají nával Čechů

Kolik jídla stojí?

V konobě Corsaro na nábřeží v přístavu města Krk (na stejnojmenném ostrově) měli na jídelním lístku dalmatský pršut za 13 eur, salát z chobotnice a brambor stál 12,50 eur, prémiové ryby 86 eur za kilogram, hejk neboli mořská štika 37 eur za kilogram, grilovaný tuňák 18,50 eur, čevabčiči 14 eur.

Jaký má původ slavné chorvatské jídlo čevapčiči?

Specialita z mletého masa je typická pro celé východní přímoří Jadranu i vnitrozemí, také Bosnu a Srbsko. Historicky ji v oblasti rozšířili Turci při okupaci Balkánu. Recept se liší region od regionu, v Chorvatsku se nejčastěji podává s ajvarem, tedy tamní čalamádou. Maso je směs hovězího, vepřového a jehněčího. V Chorvatsku je oblíbená také balkánská pljeskavica, kořeněná placka z mletého masa.

Jak se v Chorvatsku nejčastěji připravují ryby?

Ryby se připravují na tři způsoby. Asi nejoblíbenější je u Čechů příprava na roštu (na gradelama či na žaru). Další je označována jako brudet či brodet, kdy se ryby podusí, většinou s rajčaty, cibulí, různým kořením. Třetím způsobem je ryba vařená - na lešo. To znamená ve vodě ochucené česnekem, kořením, s přidáním oleje a dalších přísad.

A co místní dezerty?

Jako moučník návštěvníci v jídelním lístku často najdou záhorské štrukle, závin, který může být ve slané variantě i předkrmem. Dále palačinky s různými náplněmi, fritule (jakési koblihy), rožata (dalmatský pudink s karamelem), kroštule (něco jako boží milosti), krokanat (křupky z mandlí a karamelu) a samozřejmě dortové zákusky, zmrzlinu či saláty z čerstvého ovoce.

Chorvatská zmrzlina je pojmem. Levnější najdete dál od pláže

Jak se vyznat v jídelním lístku?

Názvy jídel jsou uváděny ve více jazycích. Běžně kromě chorvatštiny v angličtině, nebo němčině a italštině. S krátkým popisem, třeba o jaký druh masa či rybu jde. Například u prémiových ryb je uvedeno více druhů, ale daný večer vám nabídnou pouze jeden z nich. Struktura jídelního lístku je podobná jako v Česku, od předkrmů, salátů přes hlavní jídla až po dezerty.

Co najdu na vinném lístku?

Vínu se v Chorvatsku daří, zvlášť v Kvarneru a Dalmácii. Pyšní se také mnoha autochtonními odrůdami, které jinde nenajdete. Nedivte se tedy, že i po zkušenostech z moravských sklepů nepoznáte žádnou odrůdu. Typická je bílá odrůda žlahtina - v chuti minerální a sušší, dále malvasia istrijská. Silnější plavec je nejzastoupenější v jižní Dalmácii. Původní odrůdou červené révy vinné je babić, dále graševina je vlastně ryzlink vlašský. Gemišt je suché bílé víno se sycenou minerálkou. Takzvaný vinný střik není na Jadranu prohřeškem.

Jak platit?

Většinou není problém v restauraci platit oběma způsoby, hotově či platební kartou. Ale pozor na některá bistra na pláži. Spropitné je běžné tak jako u nás, kolem deseti procent. A jeden tip přímo od číšníka z konoby na Krku. „Pokud hosté už při příchodu vědí, že budou platit odděleně, je pro nás mnohem lepší, když nám to hlásí dopředu,“ řekl.

