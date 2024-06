Hubnu, hubneš, hubneme… A je nejvyšší čas, protože se nebezpečně rychle blíží léto a plavková sezona. Jedním z velkých hitů hubnoucího období však není žádná dieta, ale nenápadná svačinka. Borůvky s jogurtem prý pomohou odbourat břišní tuk, a navíc dodají tělu řadu skvělých živin. Do svého jídelníčku je zařazuje dokonce i britský premiér Rishi Sunak.

Borůvky, nebo i jiné bobuloviny, s jogurtem prý pomohou odbourat břišní tuk, a navíc dodají tělu řadu živin. | Foto: Shutterstock

Favorit dietologů: řecký jogurt

Malá svačinka v podobě jogurtu a borůvek je sice jen jedním článkem řetezce tvořeného zdravými stravovacími návyky, kontrolou porcí a pravidelnou fyzickou aktivitou, zato článkem chutným a příjemným. Podle odborníků může pomoci v boji proti břišnímu tuku a dopomoci ke štíhlému pasu.

„Je však důležité si uvědomit, že řecký jogurt s ovocem může být užitečnou svačinkou při hubnutí díky obsahu bílkovin, vlákniny a živin, ale je to jen jedna složka vyvážené stravy,“ zdůrazňuje dietoložka Amy Goodsonová pro web Eat This! No That, který se zabývá zdravým stravováním.



Jaký jogurt použít? Dietologové a výživoví poradci se kloní spíše k jogurtu řeckému. Řecký jogurt podle nich nabízí mnohem více bílkovin než běžný jogurt.

„Je známo, že bílkoviny zasytí více než sacharidy nebo tuky, a to znamená, že vám mohou pomoci cítit se sytější po delší dobu. To může potenciálně vést ke snížení příjmu kalorií během dne, což napomáhá hubnutí,“ upozorňuje dietoložka Amy Goodsonová.

Probiotika, bílkoviny i vápník

Vedle bílkovin řecký jogurt obsahuje probiotika, která jsou vynikající pro udržení zdravého střevního mikrobiomu a pomáhají při trávení. Některé studie přitom naznačují, že vyvážený střevní mikrobiom může být spojen s regulací hmotnosti a sníženým rizikem obezity.

I takto může vypadat borůvkový jogurt:

Nálož bílkovin nabízí také oblíbený skyr – na 100 gramů je to celých 12 gramů bílkovin. Neobsahuje tuk, ale stejně jako jogurt nabízí příznivě působící probiotické bakteriální kmeny. Hodnotami bílkovin se skyru a řeckému jogurtu blíží i odtučněný tvaroh, ten však neobsahuje probiotika.

Mezi živiny, které řecký jogurt poskytuje, patří vápník, který je nezbytný pro zdravé kosti, a vitaminy skupiny B, které pomáhají s energetickým metabolismem. Proto si této potraviny dietologové velmi cení.

„Každých 100 gramů řeckého jogurtu poskytuje devět gramů bílkovin. Pomáhá při trávení a je dobrý pro zdraví střev. Vápník a bílkoviny, které obsahuje, podpoří vaše kosti,“ uvedla přednostka Oddělení klinické výživy a dietetiky sítě indických nemocnic Max Healthcare Ritika Samaddarová.

Odborníci však doporučují, aby si lidé podíl bílkovin v řeckém jogurtu vždy zkontrolovali na jeho obalu.

Tandem borůvky a jogurt není jen hitem výživových poradců. Potenciálními zdravotními přínosy této kombinace se zabývala i vědecká zkoumání.Zdroj: Shutterstock

Bobule nabízejí antioxidanty a vlákninu

A jakou roli ve zdravé svačince mají borůvky? Toto malé modré ovoce našemu tělu poskytuje množství zdravotních benefitů. Borůvky, ale i další bobuloviny jako ostružiny, jahody a maliny mají nejen nízký obsah kalorií, ale také vysoký obsah antioxidantů a vlákniny.

Nízký počet kalorií. Ve srovnání s jinými pochutinami poskytuje řecký jogurt s ovocem nižší počet kalorií. „To znamená, že můžete konzumovat uspokojivou porci, aniž byste konzumovali nadměrné kalorie, což je prospěšné pro hubnutí,“ říká dietoložka Amy Goodson.

„Antioxidanty pomáhají bojovat proti oxidativnímu stresu a zánětu, které mohou být spojeny s přibíráním na váze a komplikacemi souvisejícími s obezitou," říká dietoložka Amy Goodsonová.

Stejně důležitá je také vláknina. Její trávení trvá déle, pomáhá prodloužit pocit plnosti, a potenciálně tak snižuje celkový příjem kalorií. Vláknina v borůvkách může také přispět ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Tandem borůvky a jogurt není jen hitem výživových poradců. Potenciálními zdravotními přínosy této kombinace se zabývala i vědecká zkoumání.

„Konzumace jogurtů je spojována se sníženým přírůstkem hmotnosti a nižším výskytem diabetu 2. typu, zatímco ovoce má prokázané účinky na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Jogurt a ovoce lze jíst společně a mohou mít kombinované zdravotní přínosy,“ uvádí se v kanadské vědecké studii s názvem Potenciální zdravotní přínosy kombinace jogurtu a ovoce na základě jejich probiotických a prebiotických vlastností z roku 2017.

Podle výzkumníků by kombinace jogurtu a ovoce mohla organismu poskytnout probiotika, prebiotika, vysoce kvalitní bílkoviny, důležité mastné kyseliny a směs vitaminů a minerálů, které mají potenciál působit na lidské zdraví.

Britský premiér Rishi Sunak se udržuje ve formě a i do jeho jídelníčku borůvky s jogurtem patří.Zdroj: Shutterstock

Jogurt a borůvky si dává i britský premiér

Britský premiér Rishi Sunak se nedávno v podcastu věnovaném jeho stravovacím preferencím, svěřil, jak se udržuje ve formě. Uvedl, že se věnuje fittness a mimo jiné pravidelně běhá. Kvůli přerušovanému půstu, který praktikuje, odkládá, nebo zcela vynechává snídani, ale jako první jídlo dne si občas dává právě borůvky s jogurtem.

„Jíst řecký jogurt spolu s vlákninou pomáhá budovat svalovou hmotu těm, kteří pravidelně cvičí,“ komentuje to dietoložka Ritika Samadarrová.

Zdravá střeva. Vědci z univerzity v Lundu ve Švédsku zjistili, že vláknina v borůvkách, zvláště v kombinaci s dávkou dobrých bakterií například z jogurtu, snižuje riziko zánětu střeva a zvyšuje množství bakterií chránících tlusté střevo před nemocemi.

