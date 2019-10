Vánoce jsou pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím roku. Vyvolávají v nás vzpomínky na dětství, radost z dárků i vůni čerstvého dřeva a vanilky linoucí se z provoněné kuchyně. Je to čas rozjímání a vzpomínání a také čas, který rodina tráví společně nejen u vánočního stromečku.

Ještě, než nastane Štědrý den, je potřeba napéct spoustu cukroví, které má tendenci tvrdnout a potřebuje nějaký čas na odležení. K takovým druhům patří právě největší klasiky – perníčky, cukroví z lineckého a křehkého těsta, oříšková kolečka a trubičky, zázvorky nebo pracny.

Začněte s tím zhruba tři týdny před svátky a pusťte se postupně i do kousků, které vyžadují slepování. Pokud vše nestihnete v jediný večer, nevadí. Těsta nechte mezitím odpočívat v lednici, nic se s nimi nestane. Na hotové cukroví jsou ideální papírové krabice od bot nebo čisté krabice od dortů, které vám prodají v cukrárně.

Kouzlo zdobení

Na marokánky a další cukroví, které chcete zdobit čokoládou, doporučujeme sáhnout po kvalitní hořké čokoládě s vysokým obsahem kakaa. Nejjednodušší postup vypadá tak, že cukroví namočíte do změklé čokolády, položíte ho na pečicí papír a vložíte na chvíli do lednice, aby čokoláda ztuhla. Papír pak jde snadno odlepit. Velkou parádu udělají i cákance. Na ty čokoládou naplňte cukrářský sáček a několika tahy pocákejte cukroví, které jste předem vyrovnali na pečicí papír či fólii.

Pokud zdobením nechcete ztrácet čas, můžete cukroví jednoduše obalit v moučkovém cukru. Pracujte vždy s horkými kousky, aby se cukr na cukroví snadno přilepil. Pro výraznější chuť smíchejte moučkový cukr s vydlabanou dužinou z vanilkového lusku.

Jednoduché cukroví lze také dochutit krémy. Na základní verzi budete potřebovat ½ sáčku vanilkového pudinku a 200 mililitrů mléka. Vychladlý pudink utřete do pěny s 125 gramy másla a 50 gramy moučkového cukru. Tento základní recept můžete dochutit kávou, koňakem, likérem, rozpuštěnou čokoládou nebo drcenými oříšky.

Cukroví pro diabetiky

Život s onemocněním a přísnou dietou není vůbec snadný. Zvlášť v období Vánoc, kdy se na prostřených stolech objevují různé dobroty i sladké cukroví a lidé holdují zvýšené míře alkoholu a konzumují spoustu nezdravého a tučného jídla. Ať už trpíte diabetem I. či II. stupně, dietě se nevyhnete. Přesto si tyto kouzelné svátky můžete užít s plnou parádou.

Namísto seznamu „zakázaných“ potravin si letos zkuste sepsat, jaké suroviny naopak smíte, a možná vás překvapí, kolik jich bude. V současnosti si, zejména ve větších městech, můžete pořídit plno potravin i průmyslově vyráběných produktů a pečiva pro diabetiky.

Domácí je ale nejlepší, proto pokud máte dostatečný čas a chuť, pusťte se do vlastní výroby. Důležité je neopomenout, že kromě cukru se lidé s cukrovou musejí vyhýbat sacharidům. Tyto látky obsahuje i mouka nebo brambory. Chce-li diabetik se svou nemocí „vycházet“, musí i diacukroví ujídat opatrně a počítat s tím, že není zcela neškodné.

Odborníci radí jíst alespoň pětkrát denně, a pokud to nejde jinak, sáhnout vždy po kvalitních surovinách. Tedy například v případě čokolády zvolit vždy tu, která obsahuje minimálně 70 % kakaa, v případě mouky mixovat různé druhy a sáhnout po bezlepkové nebo celozrnné. Místo másla do těst přidávat rostlinné tuky a místo cukru zásadně jen sladidla, která se prodávají ve formě peciček, drobných zrnek i v prášku.

Tři triky na závěr

Spoustu času ušetříte tím, že všechna těsta připravíte v jednom robotu, a to bez omývání přístroje. Postačí, když začnete s těmi světlými a skončíte kakaovými – tak se neobarví. Sušené ovoce propláchněte horkou vodou, abyste je zbavili síry. A nesehnali jste loupané oříšky? Nevadí. Spařte je vroucí vodou a nechte chvíli stát. Pak se loupají snadno.

Základní linecké těstoNa 1–2 plechy, 50 minut + chlazení



Suroviny: 350 g hladké mouky + na pomoučení, 250 g másla, 140 g moučkového cukru, 1 vejce, 2 žloutky, citronová kůra dle chuti, tuk na vymazání plechu



Postup: Do prosáté mouky přidejte na vál změklé máslo, které jste rozkrájeli na kousky. Přidejte žloutky, prosátý cukr, nastrouhanou kůru a vypracujte hladké těsto. Těsto zabalte do potravinářské fólie a nechte v lednici chladit asi 30–60 minut. Vyválejte jej na tenký plát o výšce 3–5 mm, ze kterého pomocí tvořítek vykrajujte různé tvary tak, abyste vytvořili dvojice.



Ke každému kolečku můžete vykrojit druhé, z něhož vykrojíte menší, abyste vytvořili otvor. Předehřejte troubu na 160 °C. Vytvořené cukroví přeneste na tukem vymazaný plech, povrch potřete rozšlehaným vejcem a dejte péct na 10–15 minut. Linecké cukroví nechte po upečení změknout a pak slepte marmeládou nebo krémem.

Zázvorky

Na 3 plechy, 1 hodina



Suroviny: 150 g hrubé mouky, 150 g hladké mouky + na pomoučení, 2 vejce, 200 g krupicového cukru, 50 g bramborového škrobu, 1 lžíce mletého zázvoru nebo 5–10 g čerstvého zázvoru, trocha kypřicího prášku nebo jedlé sody, tuk na vymazání plechu



Postup: V míse vyšlehejte do pěny vejce s cukrem. K tomuto základu zamíchejte oba druhy mouky, které jste předem proseli, pak zázvor, sodu či kypřicí prášek a škrob. Směs přeneste na pomoučený vál a vypracujte hladké těsto.



Předehřejte troubu na 170 °C. Rozválejte jej na maximálně 5mm plát, z něhož vykrojte libovolné tvary cukroví. Přeneste je na tukem vymazaný plech a pečte 10–15 minut. Zázvorky musíte nechat alespoň týden odležet, aby stihly změknout.

Medové perníčky

Na 4 plechy, 1 hodina a 10 minut + chlazení



Suroviny: 500 g hladké mouky + na pomoučení (můžete použít i mix hladké pšeničné a hladké žitné), 1 celý prášek do perníku, ½ kypřicího prášku do pečiva, 250 g medu, 100 g krupicového cukru, 100 g másla + na vymazání plechu, 2 vejce, perníkové koření nebo 4 drcené hřebíčky, ½ lžičky mleté skořice a 1 drcený badyán, citronová kůra



Postup: Mouku prosejte na vál spolu s kypřicími prášky. Koření přidejte k medu do malého kastrůlku a chvíli zahřívejte, aby se uvolnila vůně. Dejte stranou a nechte vychladit. V případě, že budete používat hotovou směs koření na perník, tento krok vynechejte a sáček pouze prosejte ke zbytku sypkých přísad.



Nyní med přidejte k mouce spolu se změklým máslem, vejcem a citronovou kůrou. Vypracujte hladké těsto, obalte jej potravinářskou fólií a dejte alespoň na hodinu chladit do lednice, ideálně přes noc. Druhý den těsto rozválejte na maximálně 5 mm silný plát a vykrojte z něj pomocí tvořítek libovolné tvary. Poklaďte jimi máslem vymazaný plech a pečte asi 12 minut v rozehřáté troubě na 170 °C. Před podáváním nechte perníčky změknout. Měkké dozdobte cukrovou polevou.

Vanilkové rohlíčky

Na 3–4 plechy, 1 hodina a 30 minut + chlazení



Suroviny: 300 g hladké mouky + na pomoučení, 180 g másla, 100 g nastrouhaných nebo drcených vlašských či lískových oříšků, 60 g moučkového cukru + na obalování, 1 vejce, 1 žloutek, 1 vanilkový cukr na obalování



Postup: Do prosáté mouky na vále přidejte na kostičky nakrájené máslo, drcené ořechy, cukr, žloutek a vejce a vypracujte hladké těsto. Vyválejte z něj váleček a zabalte je do potravinářské fólie, kterou dejte odležet alespoň na 1 hodinu do lednice, ideálně přes noc.



Z vychlazeného válečku odkrojte úzké díly, z nichž v dlaních tvarujte rohlíčky. Použít můžete také formičky na rohlíčky. Předehřejte troubu na 180 °C. Cukroví přeneste na máslem vymazaný plech a pečte 10 minut dorůžova. Ještě teplé rohlíčky obalte ve směsi moučkového cukru a vanilkového cukru a zcela vychladlé je ukládejte do krabic ke změknutí.

Pro diabetiky

Vanilkové rohlíčky jinak

Na 1–2 plechy, 1 hodina a 30 minut, bez cukru a laktózy



Suroviny: 120 g hladké mouky + na vál, 60 g sójové hladké mouky, 120 g rostlinného tuku + na formu (můžete použít i kokosové máslo), 80 g drcených ořechů, 1 žloutek, 2 pecičky umělého sladidla, trochu sypké vanilky nebo náplň jednoho vanilkového lusku, citronová kůra dle chuti, práškové umělé sladidlo k obalení



Postup: Na vál prosejte obě mouky, přidejte na kostičky nakrájený a lehce povolený tuk, ořechy, žloutek, citronovou kůru a umělé sladidlo, které jste předem rozmíchali ve špetce vody. Dochuťte vanilkou a vypracujte hladké těsto.



Zabalte jej do potravinářské fólie a dejte asi na 30 minut chladit do lednice. Z odleželého válečku odkrojte úzké díly, ze kterých pomocí dlaní tvarujte rohlíčky. Cukroví přeneste na tukem vymazaný plech a pečte 10 minut dorůžova, a to v troubě vyhřáté na 180 °C. Ještě teplé rohlíčky můžete poprášit umělým sladidlem, ale není to nutné. Vanilkové diarohlíčky jsou dostatečně sladké.

Křehké pečivo s kokosem a ořechy

Na 3–4 plechy, 1 hodina a 30 minut, bez cukru a laktózy



Suroviny: 250 g hladké mouky + na vál, 175 g rostlinného tuku + na plech, 5 tabletek umělého sladidla, 1 vejce (žloutek a bílek zvlášť), strouhaný kokos a drcené ořechy na posypání



Postup: Prosejte mouku na vál a přidejte k ní lehce povolený rostlinný tuk. Tabletky sladidla rozmíchejte asi ve lžíci vlažné vody, kterou přilijte k těstu spolu se žloutkem. Vypracujte hladké těsto a zabalte jej do potravinářské fólie.



Nechte chladit v lednici alespoň 30 minut. Poté těsto vyválejte na 5mm plát a vykrajujte z něj pomocí tvořítek libovolné tvary. Ty přeneste na tukem vymazaný plech a potřete rozmíchaným bílkem. Polovinu posypejte strouhaným kokosem a polovinu drcenými oříšky. Pečte v troubě rozpálené na 170 °C asi 10–12 minut.