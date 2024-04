Kačenka česká roste nejčastěji v listnatých lesích, také v parcích a zarostlých zahradách. Největší šance objevit pár exemplářů je podle znalců v okolí třešní, olší, jasanů a topolů.

„Je to první smržovitá houba, která na jaře vykoukne ze země. Ale hlavně je to pro většinu lidí naprostá chuťová delikatesa s velmi specifickou chutí,“ říká o kačenkách českých Jiří Dubec z facebookové skupiny Houby a jejich momentální výskyt včetně lokality.

„Má ráda vlhčí místa, ale současně i místa výhřevná, takže na ni klidně můžete narazit i někde na mezi na sluníčku, ideálně poblíž plané třešně. Nezbývá než hledat, využít k tomu třeba jarní procházky po přírodě, protože o konkrétní stanoviště se s vámi jen tak někdo nepodělí,“ říká o kačenkách českých mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

A kdo by si myslel, že houba s názvem kačenka česká je - vzhledem ke svému názvu - endemická houba rostoucí výhradně v české kotlině, žil by v omylu.

„Je rozšířena po celé Evropě, Asii i Severní Americe,“ napsala ve své magisterské diplomové práci na Masarykově univerzitě v Brně Alena Pešavová.

Kačenka česká umí uvést do stavu vytržení i skutečné gurmány a špičkové kuchaře.

„Je velmi oblíbená nejen kvůli časnému období růstu, ale i kvůli chuti podobné lanýžům. U citlivých jedinců však může způsobit žaludeční potíže, v zahraniční literatuře je dokonce uváděna jako jedovatá, takže při prvním ochutnávání buďte opatrní a raději ji zkuste pouze v malém množství,“ potvrzuje a zároveň varuje web Na houby.

Kačenku českou miluje i jeden z našich nejpopulárnějších foodblogerů Martin Kuciel známý jako pan Cuketka.

„Kačenka je perfektně jedlá a velmi intenzivně voní (pro někoho dokonce až moc). Při vaření ji tedy nemusíte používat po kilech a přímo se nabízí na chuťové zvýraznění jiné hlavní suroviny,“ píše na webu Prkýnko.

„Jednoduché orestování na pánvi s krátkým podušením je asi ta nejlepší základní úprava. Kačenky v teple rychle změknou a pustí šťávu. Jejich klobouk se smrskne a zároveň zabarví tuk a okolní suroviny do zlatohněda. Kačenky párujte ideálně jen s jednou hlavní surovinu (vejce, brambory, chřest, opečený chléb) a jako aromatiku použijte maximálně cibuli (šalotku, česnek) a základní bylinky (pažitka, tymián),“ píše pan Cuketka.

Kačenky podle něj fungují samy o sobě jako úžasné aromatické zvýraznění, pokud je přidáte k masu - pečeně, steaky a nejvíc k pomalu dušenému masu s omáčkou.

„Výraznou chuť i barvu samozřejmě můžete využít pro ochucení polévek, krémů a omáček. Opět tady platí, že je nesmíte přehlušit jinou aromatickou surovinou nebo kořením,“ dodává pan Cuketka.

Z kačenky české jsou nadšeni nejen houbaři a kuchaři, ale v poslední době i vědci.

„Nedávné výzkumy prokázaly u kačenek přítomnost většího množství polyfenolů – tokoferolu a také menší množství karotenu. Navíc bylo zjištěno, že vykazují i poměrně výrazné antioxidační účinky. Za ně je zodpovědný především vysoký obsah polyfenolů přítomných v těchto houbách. Zmíněné látky účinně omezují aktivitu kyslíkových radikálů a omezují tak proces přílišné oxidace organismu. Kačenky tak mohou sloužit jako vhodný zdroj těchto látek, o kterých je také známo, že snižují riziko vzniku arteriosklerózy neboli kornatění cév, respektive tvrdnutí tepen,“ uvedl web iReceptář.

Kačenku českou si lze splést s jinými variantami kačenek nebo se smrži - v těchto případech nejde o život, všechny zmíněné houby jsou jedlé.

„Vzácnější kačenka náprstkovitá vypadá v podstatě stejně, ale klobouk nemá laločnatě žebernatý, je jenom lehce vrásčitý nebo hrbolatý. Na třeni jako by byl nasazený náprstek,“ popisuje jednu z podobných hub mykolog Zdeněk Hájek na webu Českého rozhlasu Plzeň.

Kačenka náprstkovitá roste pod růžokvětými stromy, jako jsou hrušně, třešně a jeřáby. Oba druhy kačenek jsou podle Zdeňka Hájka výbornými jedlými houbami, nicméně vzácnější kačenku náprstkovitou sbírat nedoporučuje - z přírody v posledních letech velmi rychle mizí.

