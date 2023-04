Kachní prsa jsou připravená za chvíli a nabízejí perfektní plnou chuť. Připravte si k nim teplý salát ze zelí a křupavých kousků cibule a anglické slaniny. Můžete si na něm pochutnat i jen tak, bez masa. Salát chutná dokonce i studený.

Kachní prsa se salátem | Foto: se svolením Aleny Elly Kolaříkové

Kachní prsa se salátem

Budeme potřebovat:

kachní prsa

1 hlávka bílého zelí (vyberte spíš menší)

300 g anglické slaniny

2 cibule

sádlo

sůl

čerstvě mletý černý pepř

špetka drceného kmínu

trocha bílého vinného octa (podle chuti)

Postup:



1. Kachní prsa můžete upravit dle vlastní chuti. Můžete je třeba dopředu naložit do oblíbené marinády. V tom případě alespoň den před samotným vařením. Kůži na nich opatrně nařízněte, ať proříznete jen kůži a neříznete do masa. Udělejte několik šikmých zářezů. A naložte do marinády, kterou máte rádi. Můžou být i lehce pikantní. Stejně tak dobře budou chutnat jen se solí a pepřem.

2. Zelí nakrájejte na drobno. Cibuli na hrubší kousky, anglickou slaninu na pásky nebo čtverečky.

3. Ve velkém hrnci nebo pánvi rozpalte sádlo. Opečte na něm slaninu a cibuli. Pěkně do křupava.

4. Přidejte zelí. Ochuťte kořením a solí. Kdo má raději kyselejší chuti, přidá ještě trochu octa.

5. Prohřívejte asi 10 minut, ideálně na co nejvyšší teplotu. Chceme, aby zelí zůstalo křupavé, opeklo se, ale příliš nezměklo. Pokud máte raději měkké zelí, opékejte ještě trochu déle.

6. Poté, co do hrnce přidáte zelí, začněte opékat i kachní prsíčko. To si určitě hodinu před tepelnou úpravou vyndejte z lednice. Ať se ohřeje na pokojovou teplotu.

7. Opékejte nejdříve ze strany, kde je kůže. Asi po 5 až 8 minutách otočte na druhou stranu a dopékejte podle toho, jak máte kachní prsa rádi. Doporučujeme ne příliš dlouho. Kachní prso by mělo být uvnitř pěkně šťavnaté, ať je měkké.

Alena Elly Kolaříková, autorka blogu Bohyně kuchyně, má tři děti, práci a koníčky, ale nechce sebe ani rodinu šidit na jídle. Naučila se tedy vytvářet chutná a na pohled krásná jídla, u nichž nemusíte trávit hodiny v kuchyni, ale která jsou většinou hotová do třiceti minut. Na svém kontě má dvě Božské kuchařky. Její recepty můžete sledovat i na Instagramu.