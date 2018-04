Kavárna, kde to chutná jako u mámy

Dřívější trend cheesecaků a barevných cukrovinek á la makronky už je pasé. Alespoň tak to vnímají v kavárně Tvoje máma, kde se s nabídkou vrátili k české tradici koláčků s poctivou dávkou tvarohu, povidel a drobenky.

První vlastní kavárna Kláry Bernklauové měla původně stát na Letné. Obava z konkurence, nevyhovující prostory a snad i osud ji později zavál do Vršovic, kde našla, podle svých slov, to pravé „ořechové”. Ještě než mi o místě začala vyprávět, sama jsem pochopila, proč si ho vybrala. Kavárna Tvoje máma se totiž nachází na Náměstí Svatopluka Čecha a z jejího prvního patra je vidět na funkcionalistický Kostel svatého Václava od světoznámého architekta Josefa Gočára. Dechberoucí výhled. Nicméně je to právě nabídka skvělých domácích koláčků a také útulný interiér, co sem po celé čtyři měsíce od otevření vábí návštěvníky z celé Prahy.

Podle instagramových profilů českých foodblogerů jsem byla asi posledním gastronautem, který tu ještě nebyl. „Máte pravdu, že z počátku mezi hosty patřili zejména lidi z oblasti gastronomie. Možná je to tím, že mám v oboru už nějakou praxi a většinu z nich znám,” říká majitelka. Přiznává, že prvotní zájem o Tvojí mámu pomohly zajistit sociální sítě, kde mnozí lidé sdíleli fotky z kavárny, ale dodává, že bez poctivé práce a manažerských schopností by si popularitu nedokázali udržet. Původně dokonce předpokládali, že kavárnu budou muset zpočátku dotovat a část dobrot, které napečou, každý den vyhazovat.

Sousedy z Vršovic sem bezpochyby láká i příjemná atmosféra místa. Útulná kavárna se pyšní stěnami obloženými bílým dřevem, kamennou podlahou, velkými lampami a přiznanými kabely, které se dnes v kavárnách a bistrech často používají pro zajímavý vzhled. Má punc moderny, ale zároveň díky užitému dřevu, velkému počtu pokojových rostlin a různých druhů dřevěných židlí připomíná domov.

Vzpomínky na jižní Čechy

Na otázku, jak se snaží být odlišní od ostatních kaváren, odpovídá majitelka jednoduše: „Nijak.” Ale právě v tom je paradoxně Tvoje máma autentická. Nesnaží se nuceně vybudovat značku a dát jí pomocí nabídky nějaký předem vymyšlený charakter. Všechno sladké pečivo, polévky i snídaňové menu připravuje sama majitelka Klára, část nabídky pak odebírá od vybraných producentů a zbytek – alespoň prozatím – odkupuje od velkoobchodů. „Hledáme ke spolupráci minipivovary a také malé mlýny kvůli mouce. Třeba mléko bereme z Vysočiny, čaj nám míchají v Dobré čajovně v Karlíně a kávu nám praží manželé Dolečkovi, což byli moji první zaměstnavatelé.“

Všechno vybírá podle své chuti, svědomí, a na základě příběhu, který za produktem stojí. „Tento jablečný mošt pochází z Chelčic a mám k němu nostalgický vztah. Už jako dítě jsem do tamějších sadů jezdila na výlety na kole a pokaždé, když ho ochutnám, připomene mi to ty chvíle.” Klára nekalkulovala ani v případě výběru názvu. Vyšel z mnohaletých vtipů, kterými se častovali s kolegy z bývalé práce („Přines mi prosím hrnek!” – „Ať ti ho přinese tvoje máma!”). Za to, že se tu člověk opravdu cítí tak trochu jako doma, může i sympatická obsluha, která si tu s částí pravidelných hostů dokonce tyká.

Resumé

Ať už bydlíte nebo pracujete kdekoliv, za dobrou kávou a ještě lepšími moučníky se vždycky vyplatí dojet dál. Tvoje máma má pro návštěvníky otevřeno každý všední den od 7.30 hodin do 19 hodin, o víkendech otevírá o hodinu později. Je to skvělé místo, kam vyrazit za snídaní nebo brunchem. Vídeňské párky s vejmrdou a pečivem tu prodávají za 90 Kč, housky s máslem a marmeládou vám dají za 65 Kč.

Ti, kdo preferují sladké starty dne, tu také něco najdou. Kromě moučníků si můžete objednat müsli s čerstvým ovocem a jogurtem (80 Kč). Klasické cappuccino (55 Kč) tu lze vyměnit za flat white (65 Kč), chai latte (60 Kč) nebo ochutnat další ukázky různých způsobů přípravy kávy. Batch brew tu stojí 55 Kč, drip V60 vám naservírují za 75 Kč. Pokud nepatříce ke kofeinovým maniakům, dejte si Klářin oblíbený jablečný mošt (15 Kč/1 dcl), domácí limonádu či mléčný koktejl (obojí 55 Kč) nebo italské víno (30 Kč/1 dcl).

Jako vyučená cukrářka se Klára specializuje na typické české moučníky jako jsou koláčky (20 Kč) nebo koláč s drobenkou (55 Kč), které jsou spolu s švédskými mandlovými vdolky v kavárně nejprodávanější. Bude to tím, že u nich rozhodně nešetří na náplni. Jejich skvělou chuť umocňuje ještě vláčné těsto a křupavá drobenka. Kromě toho peče perník (30 Kč) nebo připravuje houstičky s mozzarellou, rukolou a sušenými rajčaty v oleji (55 Kč).

Během Velikonoc jste tu narazili na národní švédský dezert z období masopustu. Každý všední den sem můžete zajít také na polévku (55 Kč), která se obměňuje na denní bázi. Nejčastěji tu vaří vývar, kulajdu, bramboračku nebo nějaký zeleninový krém.

Recept od majitelky Kláry Bernklauové

Mámin perník s povidly

Suroviny: 400 g hladké mouky, 250 ml vlažného mléka, 200 g změklého másla, 200 g cukru krupice, 15 g kakaa, 5 g perníkového koření, 1 sáček prášku do pečiva, 1 vejce, máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání plechu, 6 lžic švestkových povidel

Postup: Troubu rozehřejte na 180 °C. Všechny suroviny kromě povidel dejte do mísy robota a po dobu 3–4 minut míchejte na střední rychlost. Těsto vlijte na máslem vymazaný a moukou vysypaný pekáč a povrch uhlaďte. Povidly naplňte cukrářský sáček a nastříkejte jím na syrové těsto šikmou mřížku. Pečte 25 minut a ještě teplý perník pocukrujte.