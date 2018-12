Nemáte čas na pečení? Jednoduchá pomoc, vánoční cukroví si můžete koupit

Bez vanilkových rohlíčků, lineckého nebo pracen by to nebyly ty pravé Vánoce. Ale pečení cukroví chce svůj čas, a i když si mnozí z nás naplánují na dobu adventu řadu klidných a příjemných činností, času se na všechny nedostává. Pokud ho tedy na pečení nevyšetříte, můžete si cukroví objednat. Takovou možnost nabízí spousta cukráren a pekáren.

Výrobky Cukrárny U HájeFoto: Cukrárna U Háje

Poctivé, krásně nazdobené cukroví, takové, jaké se peklo za starých časů, koupíte ve vyhlášené Erhartově cukrárně, v níž se přenesete do období první republiky. Samozřejmě i cukroví tu pečou tradiční a v nabídce mají až 15 druhů. Pochutnávat si tak můžete na vanilkových rohlíčcích, cukroví z třeného těsta, vínových hvězdičkách, pistáciových třených banáncích, pracničkách s ořechy, lineckém slepovaném, mocca zrnech, cukroví z mandlového těsta, kokosových kuličkách, košíčcích s karamelovým krémem a dalších druzích.

K dostání mají půlkilové, kilové a dvoukilové balení. V každém najdete všechny druhy. Objednávat je možné přes formulář na stránkách www.erhartovacukrarna.cz až do 17. 12. Hotové balíčky koupíte i v cukrárnách na Letné a ve Vinohradské ulici.

Cena: 850 za 1 kg.

Jako od babičky

Domácí a nijak neošizené cukroví si můžete objednat také v cukrářství Viktoria, které sídlí v Písnici. I zde vládne prvorepubliková atmosféra a navíc zkušený cukrář Martin Polanecký. Tomu pak odpovídá kvalita místních sladkostí. Do cukroví dávají máslo, do vanilkových rohlíčků pravou vanilku z Madagaskaru a do čokoládových košíčků 72% čokoládu.

Připraveno mají 13 druhů cukroví (plněné ořechy s máslovým krémem a rumem, čokoládové košíčky a sušenky, linecké ořechové, vosí hnízda, meruňkové piškotky, pracny, vanilkové rohlíčky, třené linecké, linecká kolečka, čokoládové kuličky, kokosky, pomerančové košíčky), které vám zabalí do balíčků o váze 500 g, 1000 g nebo 1200 g.

Dále se můžete rozhodnout mezi vánoční papírovou krabičkou nebo dřevěnou krabičkou. Objednávejte na stránkách www.cukrarstvi-viktoria.cz. Výdej a rozvoz budou probíhat ve dnech 17.-23. prosince.

Ceny: 1000 g papírová krabička 745 Kč, 1200 g dřevěná krabička 1005 Kč, 500 g dřevěná krabička 475 Kč, 500 g papírová krabička 395 Kč.

Je libo marokánky nebo linecké?



Chutnají vám jen určité druhy cukroví a nechcete si kupovat mix různých druhů? Pak se podívejte na nabídku Cukrárny U Háje, jež se nachází v Kobylisích. Pro vaše mlsné jazýčky tu napekli linecké a důlkové cukroví s domácí marmeládou, ořechové dortíčky, plněné kokosky, mušle, ořechy, pracny, vanilkové rohlíčky, úly, marokánky, mocca cukroví, fíkové kuličky kokosové pracny, medovo-kávové košíčky a čokoládové dortíčky. Objednat si ale můžete i celou kolekci cukroví. Více najdete na www.cukrarnauhaje.cz.

Ceny: od 630 za kg, mix druhů 810 Kč za kg.

Zdravé a nepečené

Jste zastáncem raw (syrového) stravování nebo si prostě chcete dát jen něco méně sladkého a tučného, zkrátka méně kalorického? Speciální raw cukroví sice sladké je, ale jsou v něm pouze přírodní sladidla, navíc neobsahuje lepek ani laktózu. Na jeho výrobu se používají kvalitní přírodní suroviny - kakaové máslo, kokosový olej, agávový sirup nebo čerstvé datle. Bez výčitek tak můžete mlsat, když si cukroví objednáte v raw cukrárně Sweet secret of raw.

Ve speciálním vánočním balíčku najdete čokoládové trojhránky s vlašskými ořechy, kořením vonící medvědí tlapky z kešu oříšků, kokosové rawfaelo kuličky, makovo-čokoládové pralinky se sušenými švestkami, datlové lanýžky a vánoční roládku a střapáče plné oříšků a sušeného ovoce. Cukroví objednávejte na www.rawkucharka.cz/cukrovi.

Cena: 990 Kč za 1 kg. Kilový balíček obsahuje asi 80-85 kousků cukroví.

TIP: Pokud si kromě cukroví nedokážete představit svátky bez krásně nazdobeného svátečního dortu, můžete si ho objednat v raw variantě na stránkách www.careandcake.cz. V omezeném množství bude možné si koupit i cukroví (pistáciové, kokosové, kakaové, mangové kuličky, perníčky, citronové sušenky a čoko košíčky).

Pro celiaky

I ti, kteří nesmí lepek, si mohou dopřát klasické vánoční cukroví. Seženou je třeba ve speciální bezlepkové cukrárně, která se nachází jen kousek od Prahy v obci Zdiby. Pečou tu z bezlepkové směsi na pečení s kypřicím práškem Schär Mix Patisserie a pohankové mouky. Cukroví není nijak ošizené, nepoužívají žádné náhražky nebo ztužené tuky, ale poctivě máslo, med, kvalitní čokoládu a ořechy.

Všechny suroviny se navíc důsledně prověřují, zda v nich není lepek. Nabízejí vanilkové rohlíčky, linecká kolečka s domácí marmeládou, ořechové včelí úlky, zdobené perníčky, marokánky, plněné ořechy a medvědí tlapky. Cukroví již bohužel není možné objednat, menší balíčky bude možné koupit přímo u nich v prodejně od 17. 12. Více najdete na www.pecemebezlepku.cz.

Na poslední chvíli

Pokud nestihnete objednat cukroví dopředu, ale nechcete skončit u krabiček ze supermarketů nebo běžných pekáren, vydejte se na farmářské trhy. Klasické cukroví jako od babičky seženete na Náplavce ve stánku cukrárny Kochánky (www.dorty-kochanky.cz). V Celozrnné a bezlepkové cukrárně David Dvorník (www.celozrnnapekarna.cz), kterou najdete na Náplavce a na Jiřáku, vám namíchají balíčky o váze 250 g, 500 g, 1 a více kilogramů přesně podle vašich požadavků.

Vybírat můžete cukroví celozrnné, bezlepkové, slazené ovocným a třtinovým cukrem, stévií, BIO rýžovým sirupem, sušeným ovocem a jablečnou šťávou, pro diabetiky i vegany. V nabídce mají 12-14 druhů celozrnného a bezlepkového cukroví, 7 druhů zdravě slazeného a 7 veganského. V pekařství Pekařství La petite France (www.petite-france.cz) rovněž na Jiřáku a na Náplavce koupíte až do 22. prosince vánočku nebo štólu.

Chcete-li něco netradičního, ozdobte si sváteční stůl různobarevnými francouzskými makronkami. Milovníci perníčků by měli určitě na Náplavce zamířit ke stánkům Perníčkův sen (www.pernickuvsen.cz) a Perníčky od srdce, kde vás oslní nádherně nazdobenými perníčky.