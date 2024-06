Mocktail neboli koktejl bez alkoholu je přesně to, po čem tělo touží v letních vedrech. Dodá organismu životadárnou vodu a - pokud je namíchaný z těch správných ingrediencí - taky dlouhodobě ochladí takzvaně zevnitř. Nejen čínská tradiční medicína doporučuje v horkém počasí konzumovat ovoce v čele s melounem a některé bylinky, které teplem zkoušenému tělu uleví.

S chutí červeného vodního melounu krásně ladí bylinky: máta nebo klidně i bazalka. | Foto: Shutterstock

Letní drinky bez kapky alkoholu (nebo taky mocktaily) vypadají krásně, jsou plné chuti a zdravých ingrediencí a pomáhají nám zvládnout současná letní vedra. Voda je voda, samozřejmě, ale správně namíchané mocktaily umějí víc než ona: nejen zavodní, ale díky správnému výběru ovoce (i zeleniny) a bylinek tělo příjemně ochladí.



„Každá potravina totiž v sobě má určitou energii. Tradiční čínská medicína rozlišuje chlad, teplo, sucho či vlhko. Prostě to, co nám každá potravina přinese do těla, pokud ji zkonzumujeme," upřesňuje web iReceptář s tím, že mezi nejvíce ochlazující druhy ovoce patří jablka, avokáda, hroznové víno, melouny, jahody a maliny, ze zeleniny pak jednoznačně okurka.

Takto vyrábí letní melounový drink přímo v melounu Viktor Nagy:

Zdroj: Youtube

Nejlepší je červený vodní meloun. Voňavý a sladký

Právě meloun, nejlépe ten červený vodní, je na mocktail nejlepší základní surovinou. Nic proti jalbkám nebo avokádu, ale meloun obsahuje nejvíc vody, takže s ním jde nejlépe pracovat i bez speciálních pomůcek nebo robota.

Jak na melounový mocktail? Jednoduše.

Gurmánský web Eating Well nabízí jeden rychlý a správně namíchaný - bez zbytečného cukru.

Mocktail z melounové šťávy s mátou Suroviny 2 lístky čerstvé máty a další na ozdobu

3/4 šálku melounové šťávy (viz Tip)

½ šálku sody

Malý plátek melounu na ozdobu Postup Na dně velké koktejlové sklenice nebo půllitru rozmačkejte lístky máty třeba malou vařečkou. Naplňte sklenici do jedné třetiny ledem a přidejte šťávu z melounu. Doplňte sodou a ozdobte plátkem melounu a dalšími lístky máty, pokud chcete. Tip: Chcete-li si vyrobit vlastní šťávu z melounu, rozmixujte 1 1/2 šálku melounu bez pecek nakrájeného na kostky v mixéru do hladka. Směs přelijte přes jemné síto do mísy a přitlačte lžící, aby pustila šťávu. Pevné látky zlikvidujte. Zakryjte a nechte šťávu v chladu. V ledničce vydrží až 4 dny.

Allianna přidává med a mrazí

Svůj vlastní recept na melounový mocktail má i foodblogerka Allianna. Na svém úspěšném blogu si vodní meloun pochvaluje jako nejlepšího společníka do horkých dnů. Přidává k němu i několik dalších osvěžujících chutí a rozmixovanou směs neváhá využít i jako základ pro nanuky nebo mraženou ovocnou drť. „Tento osvěžující nápoj si můžete připravit za pár minut z ingrediencí, které pravděpodobně máte v létě po ruce - a je to pětihvězdičkový drik!" ujišťuje své čtenáře Allianna.

Melounový drink podle Allianny Suroviny Meloun nakrájený na kostky. Vezměte velký zralý meloun a nakrájete ho na kostky. Jen se ujištěte, že v něm nejsou žádné pecky - nedělaly by dobrotu.

Vezměte velký zralý meloun a nakrájete ho na kostky. Jen se ujištěte, že v něm nejsou žádné pecky - nedělaly by dobrotu. Čerstvá limetková šťáva. Bez limetkové šťávy by to rozhodně nebylo ono. Když se pustím do odsťavňování, vymačkám šťávu rovnou z půlkila zralých plodů a uchovám ji v chladničce, abych ji měla připravenou na další várku tohoto drinku. Vymačkaná šťáva navíc vydrží mnohem déle čerstvá než samotné zralé plody limetky nebo citronu.

Med. Včelí med je to, co dává tomuto receptu trochu krásné přirozené sladkosti.

Čerstvé lístky máty. To je nutnost, aby tento recept osvěžil, ochladil a vůní připomněl mojito!

Perlivá voda. Je lepší než obyčejná - perlivost na jazyku je osvěžující. Postup Všechny suroviny v množství podle vlastní chuti (kromě perlivé vody) Allianna rozmixuje a buď dolije sodovkou a vypije, nebo směsí naplní tvořítka na nanuky a vloží přes noc do mrazáku.

„Mocktail ráda zdobím plátky melounu, slaným okrajem sklenice (krásná a překvapivá kombinace!) nebo plátkem limetky," doplňuje Allianna.

Přidejte bylinky, které chladí. Máte na výběr

Máta, která se všech receptech na nealkoholické melounové drinky opakuje jako téměř povinná, ovšem není jediná bylinka, která prokazatelně ochlazuje tělo a s ovocem krásně ladí chutí i barvou. Web Healthline doporučuje doplnit seznam takzvaných letních bylin v jídle i pití o citronovou trávu, levanduli a heřmánek. „Chladivé bylinky fungují tak, že ochlazují tkáně zevnitř," potvrzuje Healthline asijsou teorii.

Web Times of India pak přichází s doporučením dopřávat si v teplém počasí drinky a jídla ochucená či doplněná bazalkou a okurkou a dokonce i zázvorem, který je považován za ingredienci z opačného strany spektra, tedy zahřívací: „Zázvor je obvykle spojován s teplem, jeho schopnost vyvolat pocení však může pomoci při ochlazení těla během horkého počasí," vysvětluje Times of India.

Varianta na večer: z mocktailu koktejl

Pokud s večerem, po západu slunce, pookřejete a rádi byste si dali drink s kapkou alkoholu, není nic jednoduššího, než dolít „denní" mix melounu, limetky a máty místo sodovky třeba proseccem.

Další variantu pak nabízí na svém webu časopis Glanc: „Z plátku melounu vyberte pecky a rozmixujte ho dohladka. Do sklenky dejte 2 klínky limety, přidejte ½ lžičky třtinového cukru, hrst bazalky a tloučkem vše pořádně pomačkejte. Přilijte melounovou šťávu, 40 ml bílého rumu, led a perlivou vodu."

