Pokud se už nějaký čas snažíte omezovat spotřebu masa, dost pravděpodobně znáte tofu, tempeh, seitan, robi, patifu paštiky, různé tofu párečky, šmakouna nebo klasické a ne zrovna chutné sójové maso. Na trh se ale poslední dobou dostává i pestrá nabídka pěkně zabalených a lákavých náhražek od zahraničních výrobců.

Francouzská No Bull, britská Linda McCartney’s Food nebo americký Beyond Meat nabízí vegetariánské ‚maso‘ různých tvarů a chutí – od burgerů přes, trhané kachní ‚maso‘ , ‚masové‘ kuličky až po lákavé ‚hovězí‘ pečínky. U nás je koupíte v e-shopech s potravinami Košík.cz a Rohlík.cz. A najdete je i v nabídce některých restaurací, bister a „lepších“ fastfoodů.

Ekologie na talíři

Nemaso ale nekupují pouze vegetariáni. Jeho obliba kopíruje trend takzvaného flexitariánství, což je dobrovolné snižování konzumace masa, aniž by ho člověk úplně vypustil. Masové náhražky jsou oblíbené i z ekologických důvodů. Zastánci nemasa poukazují na to, že je na jeho výrobu potřeba podstatně méně vody než v případě živočišné produkce a že při ní nevznikají téměř žádné skleníkové plyny. Vzhledem k tomu, že většina masových náhražek musí absolvovat cestu přes oceán, je ale jejich pozitivní dopad na životní prostředí přinejmenším diskutabilní.

„Letos v létě, byl o burgery, které se snaží napodobovat maso, obrovský zájem. Především Beyond Meat chtěl vyzkoušet snad každý,“ řekl nedávno pro Český rozhlas mluvčí e-shopu s potravinami Košík.cz František Brož. A to navzdory vysoké ceně – nemaso stojí zhruba 800 korun za kilogram.

Právě značka Beyond Meat letos pobláznila svět. Rostlinné výrobky od kalifornské značky si lidé v současnosti mohou koupit už v 51 zemích a Beyond Meat plánuje další expanzi. Do své nabídky zařadil maso od této společnosti třeba i řetězec KFC v Atlantě. Kuřecí křidélka bez kostí a nugety se vyprodaly za pět hodin. A v září kanadský McDonald´s uvedl veganský BeyondMeat burger do zkušebních 28 restaurací v zemi.

A co složení?

Masové náhražky zažívají úspěch. Víme ale, co jíme? Ve složení většiny masových náhražek, které jsme testovali, najdete jako základ průmyslově upravenou sóju ve dvou podobách – izolovaný sójový protein nebo sójové maso, což je vlastně texturovaný sójový protein často v procesu výroby znovu hydratovaný. Obojí se vyrábí ze sójové mouky. Sója se roky umisťovala do zdravých jídelníčků a dodnes je běžně obsažena v mnoha produktech, které koupíte v prodejnách zdravé výživy. Je také součástí většiny polotovarů ze supermarketů. Časy se ale změnily a mnoho odborníků na výživu teď sóju zatracuje.

„Nekupujte polotovary, které jsou doplňovány o sóju. Nepoužívejte k vaření sójové maso ani mléko,“ radí specialistka na zdravotní výživu a prevenci Margit Slimáková. Místo toho radí hledat jiné rostlinné zdroje kvalitních bílkovin, jako jsou například ořechy a ořechová másla a mléka.

Sója totiž obsahuje takzvané fytoestrogeny. Ty svojí funkcí napodobují skutečné pohlavní hormony estrogeny a někdy je i blokují. Zvýšená hladina estrogenů může podporovat vznik rakoviny prsu, předčasný nástup puberty anebo neplodnost.

Je tedy lepší dát si steak než tofu? Celý text najdete v listopadovém čísle magazínu Kondice spolu s redakčním testem masových náhražek. Kromě toho se dozvíte, jak se zbavit věčné bolesti zad, jak před zimou podpořit imunitu nebo které běžecké závody byste příští rok rozhodně neměli vynechat.

VERONIKA VESELÁ