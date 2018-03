Koulovačka na Vinohradech

Na sníh kvůli ní čekat nemusíte. V bistru Brixton Balls v Korunní ulici jde hlavně o koule masové, které vám naservírují v mnoha obměnách a se spoustou dalších dobrot.

Jestliže vaše fantazie ve věci masových kuliček nesahá dál než k rajské omáčce a k těstovinám nebo ke kuličkám z Ikea, určitě si zajděte do malého podniku kousek od Náměstí Míru. Bistro Brixton Balls založili v červnu 2016 dva muži, kteří již nebyli tak úplně spokojeni se svou původní prací – Luděk Netušil a Tim Simenon. A když přemýšleli, co ve svém podniku budou nabízet, napadly je masové koule, které bývalý hudební producent Tim znal z Brixtonu, odkud pocházel.

Masové i pro vegetariány

Počáteční nabídka nebyla nijak velká, za necelé dva roky, co je bistro v provozu, se ale značně rozšířila. Masové koule dělají ve třech variantách (hovězí a bylinky, pikantní hovězí a hovězí s čedarem), podávají je ale na několik způsobů. Nabídka se navíc obměňuje. Už samotné koule jsou vynikající. Jejich výrobu zajišťuje přímo na míru připravuje řezník Fiala z Milovic. Díky tomu nejsou koule vysušené, ale krásně šťavnaté. Ochuzeni ovšem nejsou ani ti, kteří masu nefandí. V Brixton Balls nabízejí i vegetariánské koule z čočky, quinoy, slunečnicových semínek, kukuřičné mouky a ricotty. Koule připravují přímo před zákazníkem z kvalitních a čerstvých surovin pečlivě vybraných u různých dodavatelů.

Vytvořte si svou kombinaci

Ke koulím si pak můžete dát různé přílohy a omáčky. To, jak si poskládáte celý pokrm, pak už záleží jen na vás. V jedné porci dostanete tři masové koule o váze 50 g. Ty si pak můžete vylepšit třeba klasicky rajčatovou omáčkou, milovníci pikantnějších chutí si pak určitě raději vyberou červenou kari omáčku. Z příloh je kromě rýže a těstovin fusilli v nabídce i opečená brambora, černé fazole nebo zeleninové kari s kokosovým mlékem. Mě také velmi zaujaly koule s arabským humusem, který je vynikající. Tuto kombinaci navíc doplňuje rajčatový salát s okurkou, tahini a chilli omáčka a arabská směs koření za'atar. Uspokojeni tu tak budou milovníci nejen klasických, ale i exotických chutí.

V Brixton Balls si totiž uděláte takový menší kulinární výlet do Thajska, na Střední východ i do Mexika, a to jen díky masovým koulím. Kuličky vám také naservírují na pečené chlebové placce pinsa, kde je doplní rajčata, čedar a uzená mozarella. K veganským koulím vám nabídnou rajčatovou nebo tahini omáčku. Na pevné papírové misce koule podávají také se zeleninou. Objednat si ovšem můžete i samotný zeleninový salát. Za vyzkoušení určitě stojí salát z červené řepy s opečenými slunečnicovými semínky, balzamikovou zálivkou vinaigrette a tahini omáčkou nebo místním coleslaw salátek z červeného zelí s majonézou s vinaigrettem.

V chladných dnech určitě oceníte i domácí polévky – kuřecí či hovězí vývar se zeleninou a rýží nebo veganskou polévku s červenou čočkou. Pokud by vám stálá nabídka nestačila, podívejte se na facebookové stránky. Najdete tam info o tematických akcích, na nichž hostují i třeba kuchaři z jiných restaurací.

Ve zkratce

Menu: Ve všední dny nabízejí výhodnější polední menu. V pondělí a ve čtvrtek jsou to Express koule s rýží, rajčatovou omáčkou a nastrouhaným červeným zelím, v úterý a v pátek Koule se zeleninovým kari a ve středu Koule & fazole s rýží zakysanou smetanou, rajčatovou salsou a tortilla chipsy.

Ceny: Express koule 119 Kč, Koule se zeleninovým kari od 129 Kč do 159 Kč, Koule a humus od 149 Kč do 169 Kč, Veganské koule trio 139 Kč, Salát červená řepa 59 Kč, Domácí polévka malá 59 Kč velká 75 Kč.

Rozvoz: Pokud nemáte čas se v bistru stavit, koule vám dovezou až domů nebo do práce, a to pouze za 19 Kč. Pokud vaše objednávka bude vyšší než 700 Kč, máte dopravu zdarma.