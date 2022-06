Chtěl jste být už jako malý kluk kuchařem? No jo, chtěl. Chodila k nám známá a říkala, abych šel na horníka, to byla taková doba. Maminka povídá: takovej malej kluk, to nemůže. Tak jsem se šel učit do Hronova na kuchaře i se sestrou, mým dvojčetem.

Bavilo vás motat se v kuchyni?

Tatínek byl cukrář, stával jsem jako malý na štokrleti a dělal s ním trubičky.

Pečení a vaření máte v rodině, že?

Tatínek dělal ve svitavské cukrárně pod nemocnicí, pak v Olomouci a vařil v závodní kuchyni v JZD ve Svitavách. Asi dvacet let pracoval na Zavadilce, vařil na sporáku, musel ráno zatopit, nanosit uhlí. Tehdy byl v kuchyni jen tatínek, já, jedna pomocná paní a vařili jsme denně 450 jídel. Na knedlíky se zadělávalo ručně, všechno jsme dělali poctivě domácí. Bylo hodně práce, ale dalo mi to základ do života.

A že jste se nestal cukrářem?

Mám taky výuční list na cukráře. Někdy i peču, třeba vánoční cukroví. To je moje specialita a lidem chutná. Dělám ho, jak mě to tatínek naučil. Mám recepty ještě od něho.

Máte recepty, které se ve vaší rodině dědí?

Na to jsem lajdák. Mám nějaké fotky, ale uvařím a neeviduju, vařím většinou z hlavy.

Učíte v odborné škole v Poličce budoucí kuchaře. Když srovnáte školu v době, kdy jste studoval vy, a nyní, jsou na tom dnes studenti lépe?

Dvě třetiny ano, mají zájem. Mám maturanty, nástavbové studium. Je vidět, že už jsou sečtělí a hledí udělat dobré jídlo. Já jim chci dát věci ze života, z praxe, moderní trendy, šetrné vaření. Vždycky jim říkám, že musí být pokorní, to je základ. A jíme očima, takže jídlo na talíři musí hezky vypadat.

Jak se proměnila gastronomie za posledních třicet let?

Velmi. Jde to dopředu, teď jsou moderní úpravy, třeba sous vide. Kuchaři hodně prodávají degustační menu, různě upravují masa, hodně zeleniny, ale ne všechno je dobré. Jídlo musí mít smysl a chuť. Jsou restaurace, kde dělají moderní menu, cenově jsou na výši, ale kvalitou níž. To si musí každý osahat a musí to umět.

Jíte v restauraci?

Málo. Přijedu, podívám se, jaký je kuchař. Stalo se mi, že přišel kuchař v šortkách a zástěře, tak jsem zase odjel. Musí být čistota, a to poznáte hned. Když je tam plno, asi dobře vaří.

A když už tam zůstanete, co si dáte?

Obyčejně si dávám řízek.

Na tom není co zkazit.

Ale je. Už se mi stalo, že jsem řízek i vracel. Přesmažený, vysušený. Restaurace musí udržet standard, mít dobrého šéfkuchaře, kuchaře, nakupovat čerstvé suroviny, zeleninu, bylinky. Taky se musí s masem hospodařit. Když nabízí biftek za vyšší cenu a to maso tam někde leží nebo ho rozmrazí, není to dobré. Nebo ryba, někde mají mraženého lososa, to je lepší ho ani nedělat.

Co je základem dobré kuchyně?

Kvalitní a čerstvé suroviny. Restaurace si dnes hodně potrpí na maso z farem, lokální výrobky. A to je výhoda sous vide, maso tak vydrží v lednici týden opravdu čerstvé. Jednou jsem si dal maso a bylo cítit. Omlouvali se, dali mi čtyři jägermeistery, ale to bylo pozdě. Pak je vidět že na to kuchař nedbá. Kde se dobře vaří, tam se lidé vrací.

Jaké je vaše oblíbené jídlo, které si rád doma uvaříte?

Doma vaří spíš manželka. A výborně. Někdy děláme steaky, slepici na paprice nebo čínu. K tomu je potřeba mít kvalitní suroviny.

Máte titul Mistr kuchař. Kdy jste ho získal?

To je už dlouho, v roce 1985. Musel jsem tehdy absolvovat kurz kuchař specialista, publikovat v tisku recepty a mít praxi.

Vařil jste pro hodně osobností. Koho z hostů si nejvíce považujete?

Vařil jsem pro prezidenta Václava Havla, když byl v Karlově Studánce v lázních. Občas taky pro Václava Klause, najímali si mě, když byl někde na návštěvě. Dělal jsem vždy tři návrhy meníček, protokol to schválil. Připravoval jsem jídlo i pro Miloše Zemana nebo španělského krále, když byl v Litomyšli, pro dánského prince v Kladrubech. Bylo to zajímavé vaření. I pro zpěváky a herce. Je to dobrý pocit, když přijdete, lidi vám tleskají.

Baví vás ještě vaření?

To víte, že jo. Proto působím ve škole, už si mě zablokovali na příští rok. (smích)

Váš syn je taky kuchař. Chtěl sám jít ve vašich stopách?

Ano, učil se v Moravské Třebové a pak si udělal hotelovou školu. Byl v národním týmu kuchařů. I dcera má hotelovou školu. Jedeme třetí generaci kuchařů. Tatínek, já a syn. Jeho kluci už asi vařit nebudou, od dcery to bude spíš ajťák.

Jak dlouho vlastně už vaříte?

Přes padesát let. Začínal jsem na Zavadilce, pak jsem vedl lahůdkárnu ve Svitavách, dělali jsme chlebíčky, saláty. Bylo toho hodně. Jezdil jsem po soutěžích, dnes mě zvou do komisí. Beru to jako zúročení práce a zkušeností.

VÁCLAV ŠMERDA

Mistr kuchař Václav Šmerda (nar. 11.5.1952)

Kvalifikovaný odborník v oboru gastronomie, nestor české kuchyně, účastník mnoha zahraničních i domácích kuchařských soutěží od roku 1993 do

1998 byl členem Národního týmu kuchařů ČR.

Držitel nejvyššího kuchařského ocenění v ČR Kříž svatého Vavřince.

