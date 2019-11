„Sám se v kuchyni pohybuju od malička a postupem času jsem si začal víc a víc uvědomovat, jak mi plýtvání jídlem vadí a je právě na mně, na kuchaři, abych se snažil o osvětu a dělal maximum proto, aby se plýtvalo co nejméně,“ vysvětluje Martin Škoda, proč se zapojil do projektu Konec plýtvání.

Kontrolujte, co máte v lednici. | Foto: Shutterstock

V dnešní době se v kuchyni apeluje na čerstvost a kvalitu použitých surovin. Jak to jde dohromady s využíváním zbytků, odřezků, scvrklé zeleniny, ztvrdlého pečiva a podobně?

Celé to začíná samozřejmě už ve chvíli, kdy jsou suroviny ještě v dobré kondici, výzva je, si s nimi poradit, zpracovat je, aby neměly čas sejít. Proto apeluju na lidi: Dělejte menší nákupy, kupujte hlavně základní potraviny a další, co opravdu v danou chvíli potřebujete. Klidně si i vyfoťte, co máte v lednici, než jdete na nákup, ať nezjistíte, že už to máte doma dvakrát. A pokud už nějaká surovina holt není v nejlepší kondici, stačí se trochu zastavit, ne bezhlavě vše hodit do koše. Trochu scvrklá zelenina se ztratí v polévce, zbytkem sýra se dá dochutit téměř jakékoliv slané jídlo, tvrdé pečivo se použije na zahuštění polévky a omáčky. No a taky tomu jde předejit, použít včas mrazák, či zeleninu naložit, tím se zkažení velmi efektivně předejde.