Kuře na trojí způsob

Kuřecímu masu sluší víc než jen trojobal. Podlehněte pikantní chuti amerických křídel nebo středomořských úpravám se zeleninou a bylinkami.

Není divu, že se kuřecí maso těší v českých domácnostech takové oblibě. Má jemnou chuť, kterou lze zkombinovat téměř s každou zeleninou, je snadné na úpravu a navíc jej seženete za příjemnou cenu. Hledáte-li další inspiraci, jak naložit s drůbežím masem, najdete ji například na gastroblogu kublanka.cz nebo v kuchařce Hovory s řezníkem (vydal Smart Press). Dobrou chuť!

RECEPTY

Pikantní kořeněná křídla

Na 4 porce, 1 hodina a 30 minut, bez laktózy

Suroviny: 10 kuřecích křidélek, 4 lžíce sójové omáčky, 4 lžíce rajčatové passaty nebo kečupu, 1 lžíce medu, 2 lžičky drceného chilli, sůl a pepř dle chuti, sezamová semínka a petrželka podle chuti

Postup: Troubu předehřejte na 200 °C. Ve větší míse promíchejte sójovou a rajčatovou omáčku, med a koření, Přidejte křídla, obalte je směsí a rozložte je na plech vyložený pečicím papírem. Pečte 30 minut dozlatova, během pečení dvakrát obraťte. Před podáváním křídla posypejte sezamovými semínky a nasekanou petrželkou.

Caesar salát s kuřecím prsem

Na 4 porce, 30 minut, bez lepku

Suroviny: 4 kuřecí prsa, 1 římský salát, 150 g parmazánu v celku, 1/2 starší bílé bagety či toastového chleba; na zálivku: 2 čerstvé žloutky nebo 1–2 lžíce majonézy, pár kapek vinného octa, 1 lžička dijonské hořčice, 1/2–1 lžička krupicového cukru, sůl a pepř, 100 ml olivového oleje, 1 menší stroužek česneku, 4 sardelové řezy

Postup: Nejprve si nakrájejte pečivo na malé kousky a opečte ho na suchu na nepřilnavé pánvi dokřupava. Nechte vychladnout. Mezitím si připravte zálivku. Ve větší míse smíchejte žloutky a prošlehejte je s octem, cukrem, špetkou soli, pepřem a hořčicí. Po kapkách přilévejte olivový olej a nakonec přidejte najemno nakrájené sardelky a drcený česnek. Dejte chladit do ledničky. Nyní si připravte očištěná kuřecí prsa. Osmahněte je zprudka na pánvi zprudka dozlatova, z každé strany asi čtyři minuty. Vyjměte, zabalte na chvíli do alobalu a před podáváním ještě dodělejte salát. Do zálivky natrhejte omytý a očistěný salát. Rozdělte zeleninu do čtyř misek a na vrch přidejte krutony a pokrájený kuřecí steak.

Kuře na citronech

Na 4–6 porcí, 2 hodiny, bez laktózy, bez lepku

Suroviny: 1 celé kuře (cca 1,6kg), olivový olej dle chuti, hrst provensálského koření nebo hrst čerstvého tymiánu a rozmarýnu, 4 biocitrony, 6 stroužků česneku, 2 lžíce medu, sůl a pepř, salát nebo pečené brambory k podávání

Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Nastrouhejte a vymačkejte šťávu z poloviny citronů a smíchejte ji v zapékací míse s olivovým olejem, bylinkami, medem, solí a pepřem. Kuře položte do zapékací misky, potřete připravenou marinádou, zakryjte a alespoň půl hodiny marinujte. Kolem kuřete rozložte celé stroužky česneku, zbylé citrony pokrájené na kolečka a pečte zhruba 1 hodinu 20 minut, až bude kuře propečené a zlatavé. Podávejte se zeleninovým salátem a opečenými bramborami.