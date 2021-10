11. Vaříme do lehkého zhoustnutí. Poté omáčku dochutíme solí a případně dokořeníme.

7. Opékáme do lehce zlatova.

5. Pánev s olejem rozpálíme a opečeme kuřecí maso z obou stran do zlatova. Poté dáme stranou.

Kuře a houbová omáčka, to je skvělá kombinace. Já tentokrát použil lišky, ale samozřejmě můžete použít i jiné houby. Recept je velmi jednoduchý, ale tím více záleží na kvalitě surovin. Obzvláště kvalita koření je zásadní.

