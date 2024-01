Mandarinky se kvůli své nezaměnitelné chuti a vůni oprávněně stávají královnami každé zimy. Jsou sladké, šťavnaté, mírně nakyslé. A navíc se dají rychle oloupat a hned sníst. Někdy se ale stane, že si přinesete domů kilo mandarinek, které jsou tak kyselé, že se zkrátka nedají jíst. Buď si je můžete pocukrovat, jako to dělávaly naše babičky, nebo zkusit jeden trik, se kterým i ty nejkyselejší mandarinky zesládnou během deseti minut.

Sezóna mandarinek vrcholí kolem Vánoc, ale na pultech obchodů je budeme nacházet minimálně do konce ledna. Jejich sladkou citrusovou chuť milují nejen děti, ale i dospělí. Někdy nám však příjemný ovocný zážitek pokazí silná kyselost, která nám zkroutí úsměv do šklebu, v oku začneme mít tik a zbytek ovoce kyselého jako citron už ani nechceme dojídat.

Pokud jste si domů přinesli kyselé mandarinky, stále existuje cesta, jak jejich kyselost do jisté míry snížit a učinit je sladšími. Stačí vám pár minut a můžete si začít pochutnávat.



Proč jíst denně mandarinky

Výrazná chuť mandarinek, která je často popisována jako sladká a kyselá zároveň, je pro toto tropické ovoce typická. Mandarinky jsou rovněž proslulé svou šťavnatostí, která je činí skutečně osvěžujícím ovocem. To ale není to jediné, proč bychom si v sezóně měli dopřávat mandarinky klidně každý den. Kromě lahodné chuti totiž prospějí i našemu zdraví a tělu.

„Mandarinky jsou výživné citrusové plody, které poskytují řadu vitaminů, minerálů a dalších prospěšných sloučenin. Jsou vynikajícím zdrojem vitaminu C, který je nezbytný pro imunitní funkci, zdraví pokožky a hojení ran. Rovněž nich najdeme i vitamin A, který je důležitý nejen pro zrak, ale i celkové zdraví, vitamin B, který přispívá kromě jiného k celkové pohodě, ale i cenné antioxidanty a minerály,“ jmenuje zdravotní benefity oblíbeného ovoce web Niyis Co UK. Pro svůj vysoký podíl vody nás mandarinky také pomáhají hydratovat.

A kromě toho, že jsou mandarinky dobré pro imunitní systém a udrží vás v zimní sezoně nad vodou, prospějí i vaší kráse, jelikož zpomalují proces stárnutí a oddalují jeho projevy.

„Antioxidanty obsažené v mandarinkách dodávají pleti mladistvý nádech. Další silnou vlastností tohoto sladkokyselého ovoce je, že stimuluje produkci kolagenu a elastinu, ale především odráží volné radikály, které pokožce ubírají na pružnosti a mají na svědomí vznik vrásek,“ tvrdí web poskytující odborné výživové tipy Eat This Not That.

Jak mandarinky vybrat v obchodě

Mandarinky ale především kupujeme pro jejich typickou chuť a většina z nás je má raději, když jsou šťavnaté a sladké. O ty kyselé nikdo moc nestojí. Jak ale poznat sladkou mandarinku už v obchodě a umět ji odlišit od té příliš kyselé?

Důležité je nekupovat mandarinky jen podle ceny, ale podle jejich celkového stavu. V první řadě věnujte pozornost tomu, jak ovoce vypadá a jak voní. Mělo by se vyznačovat silnou vůní, elasticitou a pevnou kůrou, na které by neměly být žádné známky poničení, neměla by být příliš měkká, ani dřevitá.

„Stopka na ovoci vám většinou a čerstvosti a chuti plodů nic moc neřekne. Lepší je podívat se raději na barvu a stav kůry. Také platí pravidlo, že čím těžší ovoce je, tím je kyselejší. Navíc když k mandarince přivoníte, musíte cítit její vůni. Pokud je vůně příliš slabá, znamená to, že byla mandarinka utržena příliš brzy a bude kyselá,“ doporučuje postup při výběru mandarinek zpravodajský web Actualno.

Trik, díky kterému mandarinky zesládnou

Chuť kyselých mandarinek můžete snadno a rychle vylepšit pomocí jednoduchého postupu, který zbaví oblíbené citrusy kyseliny a dodá jim medově sladkou chuť. „Vše, co mandarinky k zesládnutí potřebují, je vysoká teplota,“ radí zahradnický web Garden Firenews. Můžete je proto nechat na parapetu, na který dopadá přímé slunce, 2 až 3 dny, což ovšem v zimních měsících není zas tak snadné, nebo zkusit urychlovač.

„Nalijte do nádoby vodou o teplotě asi 40 °C. Vložte do ní mandarinky a nechte je asi 10-15 minut odstát. Následně je vyndejte a ihned namočte do studené vody. Po pár minutách přestanou být mandarinky kyselé a začnou být krásně sladké,“ radí web City Magazine.

A pokud chcete mít ovoce ještě sladší, web Actualno doporučuje místo studené vody přímo misku s ledem. Přímo tvrdí: „Po provedení tohoto triku by mandarinky měly změnit chuť. Obsažené kyseliny se vlivem teplotních změn zničí a ovoce lze pak s chutí sníst.“