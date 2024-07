Nakládané okurky například v sladkokyselém nálevu si sice můžete koupit v každém obchodě s potravinami, ale určitě budete mít větší radost z těch, které si sami zavaříte. Není to nijak složité a jednoduchých receptů a postupů, jak si tuhle tradiční pochoutku připravit, existuje mnoho. Ověřené recepty na co nejlepší výsledek se v některých rodinách jako ty vítězné předávají jako poklad dalším generacím. Jednou z nejdůležitějších ingrediencí je správný nálev neboli lák. Vyzkoušejte některý z nejoblíbenějších prověřených tipů.

Co je vlastně lák a proč je tak důležitý? „Lák čili nálev je potravinářský a gastronomický vodný roztok, užívaný pro konzervaci potravin. Upraví výslednou chuť potraviny a vytěsní vzduch. Zajišťuje také dokonalé prohřátí potraviny během zavařování,“ nabízí definici internetová encyklopedie Wikipedie.

Znojemský lák:

| Video: Youtube

Nepodceňte přípravu, čisté sklenice jsou základ

Před samotným zavařováním si připravte všechno, co k němu budete potřebovat. Základem je samozřejmě zavařovací hrnec, vymyté zavařovací sklenice a šroubovací víčka. Okurky nakládačky musí být kvalitní, tvrdé a perfektně čisté, nejlépe vydrbané kartáčkem.

Na dno sklenic si připravte ingredience podle toho, co máte rádi. Můžete použít kolečka křenu, mrkve, nakrájenou cibuli, stroužek česneku, trochu hořčičného semínka, celý pepř, větvičku kopru a milovníci ostřejších chutí mohou přidat feferonku. Pak už stačí do sklenic vyskládat okurky co nejtěsněji na sebe a zalít připraveným lákem tak, aby dosahoval asi 1 centimetr pod okraj hrdla sklenice.

Nakonec sklenice řádně uzavřete víčkem, umístěte do zavařovacího hrnce a při teplotě 80° sterilizujte 15 minut. Pak už stačí sklenice vytáhnout ze zavařovacího hrnce, převrátit dnem vzhůru a nechat nejlépe do druhého dne.



Nahrává se anketa ...

Tři TOP tipy, jak připravit lák na okurky

K přípravě láku budete potřebovat kromě vody také ocet, cukr a sterilizační přípravky. Měly by být co nejkvalitnější, aby podpořily finální chuť okurek.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Zavařené okurky se musí nechat před konzumací pár týdnů odležet.

Vyhlášené znojemské okurky zůstaly stejné od doby, kdy je zde nechal v 16. století vysadit opat premonstrátského kláštera. Lák na nakládání byl po staletí tajemstvím premonstrátů.

Dnes si ho může uvařit každý, ale jak spolu s uvedeným receptem upozornil Deník v článku Tak se vařívalo na Znojemsku, nezaměnitelná chuť závisí na přesném dávkování a každé zrníčko koření navíc může chuť podstatně ovlivnit.

Tradiční lák na znojemské okurky

Ingredience:

3 a 3/4 litru vody

1 a 1/4 litru octa

40 dkg cukru

15 dkg soli

30 kuliček černého pepře

30 kuliček nového koření

10 kousků hřebíčku

5 středních bobkových listů.

Postup:

Lák vaříme přesně 20 minut. Zchladíme a nalijeme na okurky ve sklenicích. Sterilujeme 15 minut při teplotě 75–80 st. Celsia. Ne víc, jen tak zůstanou okurky křupavé.

Státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys v Deníku v článku Podívejte se, jak okurky připravují známé tváře prozradil, že zavařuje v klasickém zavařovacím hrnci z roku 1950 a přes léto udělá asi 70 sklenic okurek.

Recept na okurkový nálev od Ondřeje Andryse

Ingredience:

3 litry vody

28 dkg krystalového cukru

1litr 8% octa

12 dkg soli

1/2 polévkové lžíce hořčičného semena

1/3 polévkové lžíce nového koření

1/2 polévkové lžíce pepře celého

4-6 bobkových listů

3 hřebíčky

křen

skořice celá 1kus

Do sklenic: mrkev, křen, cibule, kopr

Postup:

Nálev přivést k varu a chvíli povařit. Poté do sklenic přidat okurky, zalít nálevem a přivést v zavařovacím hrnci na teplotu 80° C. Odstavit a 30 minut nechat v hrnci. Následně vytáhnout, ochladit, položit na ručník víčkem dolů, přikrýt ručníkem a nechat takto do rána. Uskladnit do chladnějších prostor.

Anna Korbářová z Bělé nad Svitavou poslala do Deníku rodinný recept. V článku Kyselé okurky, sezona vrcholí popsala postup, který převzala po své mamince. Rozpis je na 16 zavařovacích sklenic o objemu 0,7 litrů.

Recept na okurkový nálev Anny Korbářové

Ingredience:

4 litry vody

25 dkg krystalového cukru

15 dkg nakdače DEKO

40 tablet umělého sladidla

1,2ř litru octa

Postup:

Vodu s přísadami vařím 5 minut Ještě do horkého přidám 1,25 l octa. Nálevem hned zaleji naplněné sklenice s okurkami. Sklenice zavíčkuji, steriluji při 100° C pět minut. Po dalších pěti minutách sklenice vyndám ze zavařovacího hrnce. Okurky jsou pěkně křupavé. Pro lepší chuť přidávám do okurek mrkev, cibuli, kopr, bobkový list a pokud je, tak křen.

Lák od okurek jako životabudič i hnojivo

Pokud vám zbyde po snězení okurek lák, nemusíte ho hned vylít do záchodu. Obsahuje totiž prospěšné látky, které mohou pozitivně ovlivnit vaše trávení a hydrataci. Okurkový nálev obsahuje sodík a draslík, které jsou důležité pro rovnováhu tekutin v těle.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Okurkový lák pomůže uklidnit žaludek a rychleji obnovit tekutiny i po bujarém večírku.

Pokud jste dehydratovaní po večírku, kde jste popíjeli alkohol nebo po náročném tréninku, pomůže vám okurkový lák rychleji obnovit tekutiny. Pomůže také tlumit pálení žáhy a předejít nepříjemné plynatosti.

Lák z okurek také podpoří v růstu a kvetení okrasné rostliny, které si libují v kyselé půdě. „Lák můžete použít třeba na lilii, petrklíč, rododendrony, azalky, vlčí bob nebo kanadské borůvky. Stačí, když 2 polévkové lžíce láku smícháte se 2 šálky vody a vzniklý roztok nalijte květinám ke kořenům. Uvidíte, jak krásně pookřejí,“ doporučil iReceptář.

Přečtěte si další články s tipy na zdravá a chutná jídla v nabídce níže.