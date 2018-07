Léto je plné barev a chutí. Vyzkoušejte s Deníkem výborné letní recepty

Ta nejlepší gastronomická sezona v roce je konečně tady! I letos má léto má opravdu co nabídnout, tak hurá ke stolu ke grilovaným masům, šťavnaté zelenině a dokonale sladkým dezertům.

Léto chutná po salátech, grilovaném masu, cuketách, rajčatech, ale i po jahodách, třešních nebo švestkách. Vybírejte k vaření a pečení čerstvé suroviny – z domácích zásob či produkty z trhů – a nešlápnete vedle. Právě teď, kdy dozrávají pod horkým sluncem, chutnají totiž nejlépe.

TIP: Někdy stačí málo, abyste se skvěle najedli. „Koláče“ bez práce vám nabídnou v plzeňském bistru The Fresh Bar nebo třeba v pražském Martin's Bistro, kde servírují menu složené z výhradně sezonních surovin. Dobrou chuť!

Zužitkovat letní úrodu je až překvapivě snadné. Málokdo jí odolá, a co zbyde, lze zamrazit, odšťavnit, usušit či zavařit. Při mrazení dbejte na řádný výběr, jakkoliv poškozené plody vyhoďte a ostatní buďto obalte cukrem nebo rozmixujte na nanuk či dřeň.

Konzervovat lze i zavařením. Rozvařením ovoce získáte džem, ze zeleniny se tak stane čatní, které nahradí kupované dipy k masu. Úrodu ale zužitkujete i v kompotech, v sirupech či moštech. Pokud máte rádi kyselé přílohy, zkuste místo okurek tentokrát naložit mrkve, cibule a jarní cibulky, papriky nebo rajčata. Ta jsou vhodná i ke konzervaci v oleji nebo na sušení pod paprsky slunce.

Máte na zahradě letní jablka? Nakrájejte je na tenké plátky a za pár dní budete mít křížaly. Všechny vitaminy a další zdraví prospěšné látky dostanete z ovoce a zeleniny odšťavněním nebo rozmixováním na osvěžující smoothie, které mnohdy osvěží lépe než orosená sklenice piva.

Jde to i na slano

Sladké ovoce se zeleninou, masem či pikantním kořením je mimořádně skvělá kombinace chutí. Zvlášť stvořené jsou pro to všechny druhy melounů. Žlutý podávejte obalený sušenou šunkou, vodní vydlabejte, nakrájejte na kostičky a smíchejte s feta sýrem, šalotkou a pepřem.

Čím dál populárnější je i jahodový salát, který se dá kombinovat s výraznými sýry, pepřem, uzeným lososem, oříšky i listovými saláty všeho druhu. K masům se nejlépe hodí rebarbora a bobulovité ovoce. Až budete péct vepřové maso, přidejte do pekáčku pár třešní a skleničku červeného vína. Omáčku k masu připravíte také z borůvek či ostružin, stačí je svařit spolu s balzamikovým octem.

Cuketový krémPro 4 osoby, 30 minut, bez lepku



Suroviny: 2 velké cukety, 2 brambory, 2 šalotky, 2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 500 ml kuřecího vývaru, mořská sůl a čerstvě mletý pepř;



K dozdobení: 1 kelímek řeckého jogurtu, menší svazek petrželky



Postup: Oloupejte brambory a spolu s cuketou je nakrájejte na kostičky. Oloupané šalotky pokrájejte nahrubo, česnek prolisujte. Rozehřejte olej ve středním hrnci a opečte na něm všechny výše zmíněné ingredience. Osolte, opepřete, přilijte vývar a hrnec přikryjte pokličkou. Nechte dusit asi 15 minut, aby brambory změkly. Poté ochutnejte, případně dokořeňte, a polévku rozmixujte pomocí ručního mixéru na hladký krém. Podávejte s pár kapkami olivového oleje, lžící jogurtu a pokrájenou pažitkou.

Tvarohové knedlíky se švestkamiNa 15 knedlíčků, 30 minut



Suroviny: 15 středně velkých švestek, cca 2 hrnky polohrubé mouky, 1 cm kostky másla, 250 g polotučného měkkého tvarohu, 1 vejce, špetka soli;



K podávání: máslo, tvrdý tvaroh a moučkový cukr dle chuti



Postup: Z másla, které jste předem nechali změknout, mouky, měkkého tvarohu, vajíčka a soli vypracujte hladké těsto a vytvořte z něj váleček o výšce 0,5 cm. Z těsta nakrájejte 15 plátků a do každého zabalte vypeckovanou a očištěnou švestku. V dlani knedlík utáhněte, všechny vhoďte do vroucí jemně osolené vody a zvolna je vařte 15–18 minut. Knedlíky před podáváním posypejte moučkovým cukrem, nastrouhaným tvarohem a přelijte je rozpuštěným máslem.

Buddha bowl s grilovaným steakem

Pro 6 osob, 30 minut + marinování, bez lepku



Suroviny: 600g hovězí steak (hovězí pupek či flank steak), 2 plechovky sterilované kukuřice, 2 zralá avokáda, 1 okurka hadovka, 1–2 svazky ředkviček, 2 125g vaničky rukoly, šťáva z 1 citronu, olivový olej dle potřeby, mořská sůl a čerstvě mletý pepř;



Na marinádu: 80 ml čerstvé limetkové šťávy, 60 ml kvalitního ananasového džusu, 2 lžíce worcesterské omáčky, 3 lžíce olivového oleje, 1 větší stroužek česneku, 2 lžičky mletého chilli, 1 lžička mleté uzené papriky, 1 lžička mořské soli, ½ lžičky mletého černého pepře, pár lístků koriandru;



Na quinou: 100 g červené quinoy, hrst máty, šťáva z ½ citronu, 30 g nesolených pistácií



Postup: Prolisujte česnek do větší mísy a přidejte k němu další suroviny na marinádu. Promíchejte a naložte do ní steak, který jste předem omyli a osušili. Překryjte fólií a dejte do lednice odležet alespoň na 1 hodinu, ideálně přes noc. Z lednice steak vyndejte alespoň 30 minut před přípravou. Dejte vařit quinou podle návodu na obalu. Rozpalte gril a pomazejte jej kapkou olivového oleje. Přendejte na něj steak a grilujte 3–5 minut z každé strany nebo déle, máte-li ho raději propečený.



Až bude maso hotové, přendejte ho do alobalu a nechte ještě pár minut odpočívat. Mezitím si pokrájejte zeleninu. Zralé avokádo rozřízněte, zbavte pecky a vydlabejte lžící. Nakrájejte ho na kostičky a pak dochuťte citronovou šťávou, solí a pepřem. Stejně nakrájejte omyté ředkvičky a oloupanou okurku. Kukuřici přeceďte, rukolu omyjte, nechte okapat a dochuťte olivovým olejem, špetkou soli a pepře. Uvařenou quinou smíchejte s citronovou šťávou, solí, pepřem, oříšky a nahrubo nakrájenou mátou. Jednotlivé přísady nemíchejte a servírujte je v buddha bowl tak, aby v míse měly svoje vlastní místo.

Třešňový clafoutisNa 1 koláč, 50 minut



Suroviny: 300 g třešní, máslo na vymazání, krystalový cukr na vysypání, moučkový cukr dle chuti;



Na těsto: 60 g hladké mouky, ½ lžičky prášku do pečiva, 2 vejce, 60 g krupicového cukru, 300 ml mléka, 1 lžíce višňového likéru (my použili Kirsch), špetka soli



Postup: Předehřejte troubu na 180 ºC. Ve větší míse smíchejte všechny ingredience na těsto a promixujte je šlehačem, abyste získali hladké těsto. Dejte stranou na 20 minut. Mezitím si připravte koláčovou formu o průměru 25 cm. Vymažte ji máslem, vysypejte ji cukrem a celé dno pokryjte vypeckovanými třešněmi, které jste předem umyli a osušili. Dejte na pět minut do trouby, aby třešně trochu změkly, poté vyndejte formu a třešně zalijte připraveným těstem. Vraťte do trouby a nechte péct dalších 30–35 minut, dokud koláč nevyběhne a nezezlátne. Před servírováním posypejte moučkovým cukrem.