500 gramů pšeničné polohrubé mouky

1 špetka soli

3 balíčky vanilkového cukru

kůra z 1 citronu

4 žloutky

250 mililitrů mléka

500 gramů másla

2 lžíce rumu

42 gramů droždí

zavařenina na plnění (jahodová, malinová, meruňková)

cukr moučkový na posypání

Postup:

Do mísy prosejte mouku se solí, přidejte cukr a citronovou kůru. Uprostřed udělejte důlek, vlijte do něj žloutky, vlažné mléko, 50 gramů rozpuštěného másla a rum. Nakonec do základu rozdrobte droždí a nastrouhejte kůru. Dobře promíchejte a pak propracujte na hladké, vláčné těsto. Lehce ho poprašte moukou a zakryté čistou utěrkou nechte na teplém místě kynout, až zhruba zdvojnásobí svůj objem.

Vykynuté těsto přesuňte na pomoučenou pracovní plochu a rozválejte ho zhruba do tvaru obdélníku o síle asi 1,5 centimetru. Na polovinu obdélníku dejte kopečky marmelády, pak přiklopte druhou půlkou těsta a tvořítkem z něj vykrajujte jednotlivé koblihy. Zbylé těsto znovu zpracujte na koblihy.

Do menšího kastrolu dejte 300 gramů rozpuštěného másla, rozpalte jej a koblihy v něm smažte z obou stran dozlatova. Přebytečný tuk nechte odsát na papírových kuchyňských ubrouscích. Vlažné koblihy pocukrujte.

2. Koblížky bez kynutí

Příprava na tyhle koblížky foodblogerky Markéty Chovancové, tvůrkyně fantastických moučníků i slaných pokrmů, je snadná a výsledek je skvostný. Těsto je hotové za pět minut, a díky tvarohu jsou ještě vláčnější, než klasické koblihy.

Koblížky jsou díky tvarohu ještě vláčnější, než klasické koblihy.Zdroj: se svolením Markéty Chovancové

Budeme potřebovat:

na těsto:

250 g tvarohu ve vaničce

3 vejce

3 lžíce rumu

3 lžíce mléka

špetku soli

250 g hladké mouky

1 prášek do pečiva

na dokončení:

90 g cukru moučka

1 vanilkový cukr

1 lžičku skořice

sklenici oblíbené marmelády

250 ml smetany ke šlehání

1 tvaroh ve vaničce

Postup:

V misce prošleháme tvaroh, vajíčka, mléko, rum a špetku soli. Nakonec přimícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva.

Mezitím si nachystejte menší kastrůlek, do něj nalijte olej (cca 0,75 l) a rozehřejte. Pokud máte teploměr, změřte na 175 °C. Pomocí lžíce vhazujeme do oleje (se dvěma lžícemi můžete zkusit kulatý tvar). Koblížky by se měly smažit na středním plameni z obou stran tak, aby byly dozlatova a propečeny.

Osmažené koblížky skládejte na talíř vyložený ubrousky, aby se odsál tuk. Poté obalujeme v misce s moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem a skořicí, protože těsto není oslazeno.

Tvarohové koblížky servírujeme s marmeládou a našlehanou smetanou s tvarohem.

3. Koblížky Bohyně kuchyně

„Když doma usmažím tyhle koblihy, tak se po nich jen zapráší. Většinou část naplním marmeládou a část vanilkovým pudingovým krémem. Připravte si je s takovou náplní, jakou máte rádi,“ říká k receptu Alena Elly Kolaříková, autorka blogu Bohyně kuchyně.

Koblížky Bohyně kuchyně.Zdroj: se souhlasem Aleny Elly Kolaříkové, autorky blogu Bohyně kuchyně

Budeme potřebovat:

na kvásek:

75 ml vlažného polotučného mléka

30 g čerstvého droždí

20 g cukru moučky

20 g hladké mouky

na těsto:

360 g hladké mouky

100 ml polotučného mléka

2 žloutky

2 lžíce rumu

1 lžíce citronové šťávy

špetka soli

50 g cukru moučka

50 g rozpuštěného másla

na dohotovení:

marmeláda

cukr

na pudinkový krém:

600 gramů mléka

5 lžic cukru krupice

2 balíčky vanilkového pudingu

200 g měkkého másla

vanilková semínka z jednoho lusku

Připravíme si kvásek. Ohřejeme mléko tak, aby bylo vlažné, přidáme cukr a mouku, rozmícháme a nakonec do něj rozdrobíme droždí. Necháme minimálně pět minut na teplém místě kvásek vzejít. Na jeho povrchu budou bublinky.

Připravíme si do mísy mouku a do ní vylijeme vykynutý kvásek. Přidáme žloutky rozšlehané v deci vlažného mléka. Přidáme rum, citronovou šťávu, špetku soli, cukr a rozpuštěné, mírné vychladlé máslo. Vypracujeme těsto, které necháme na teplém místě kynout.

Vykynuté těsto rozválíme na pomoučené ploše na tloušťku asi 1,5 cm. Použijeme nerezovou kulatou formičku a vykrajujeme koblihy, lehce pomoučíme, přikryjeme je čistou utěrkou a necháme ještě 20 minut kynout.

V rendlíku rozpálíme velkou vrstvu oleje, minimálně 2 až 3 cm vysokou. Do ní postupně vkládáme koblížky a smažíme po obou stranách dozlatova. Koblížky vkládáme do rozpáleného tuku vždy vrchní stranou dolů.

Hotové koblížky plníme marmeládou nebo krémem.

Krém: 500 ml mléka zahřejte až k varu, dejte do něj cukr. Ve zbylém mléku rozmíchejte metličkou pudingový prášek a vlijte do horkého mléka. Přidejte vanilková semínka. Vařte, míchejte, až do ztuhnutí. Nechejte stranou úplně vychladnout. Vyšlehejte se změklým máslem a naplňte do koblížků. Použijte sáček s úzkou trubičkou zdobičkou.

4. Bramborové koblížky

Recept na bramborové koblížky, který zdědila od své maminky, nám do Deníku poslala Svatava Týmová ze Zlína. Z této dávky je přibližně 70 – 80 malých výborných koblížků.

Maminčiny bramborové koblížky.Zdroj: Deník/Kristýna Bürgerová

Budeme potřebovat:

50 dkg polohrubé mouky

40 dkg vařených teplých lisovaných brambor (ne nových)

1/4 l mléka

1 kostka kvasnic

1 lžíce cukru

6 dkg másla

3 žloutky

citronová kůra

sůl

rum

povidla (pokud možno tužší)

2 x ztužený tuk na smažení

kolečka mrkve

Postup:

Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě. Ještě teplé je prolisujeme (nastrouháme na jemném struhadle) do mísy, přidáme máslo, mouku, žloutky, citronovou kůru, sůl, rum a kvásek (do teplého mléka dáme 1 lžíci cukru a kostku kvasnic, necháme vzejít).

Vypracujeme tužší těsto (pokud je těsto řídké přidáme trochu mouky), necháme vykynout. Lžící vykrajujeme kousky, které dáváme na dobře pomoučený vál, plníme povidly, zabalíme jako koláček, otočíme a necháme ještě chvíli kynout.

V malém kastrůlku (koblížky musí plavat) rozpustíme 1 ztužený tuk a do rozpáleného vkládáme koblížky vykynutou stranou dolů. Musí se do kastrůlku vejít tak akorát – podle velikosti tak 5–6 dokola a jeden doprostřed, ale pozor nabudou. Až vyběhnou ztlumíme plamen, za chvíli je obrátíme a dosmažíme do červena. Při smažení přidáváme do tuku na kolečka nakrájenou mrkev – tuk se tolik nepřepaluje. Druhý tuk přidáváme postupně po kouskách s každou další várkou koblížků.

Pozor musíme pracovat rychle, protože těsto rychle řídne. Nejlépe je nachystat si dvě várky koblížků, dát první smažit, druhá kyne, třetí si chystáme. A tak pořád dokola. Když si jich totiž nachystáme moc, tak překynou a pak při smažení ztratí svůj tvar. Usmažené koblížky necháme na ubrousku odsát přebytečný tuk a pak je podle chuti buď jenom pocukrujeme nebo obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.

5. Koblihy pečené ve fritéze

Koblihy pečené v horkovzdušné fritéze z blogu Davida v kuchyni jsou plněné marmeládou a jak říká jejich autor David Vonášek, výsledek stojí za to. Pro zpestření chuti lze podle něj do marmelády přidat rum.

Koblihy pečené ve fritéze a plněné marmeládou.Zdroj: se svolením Davida v kuchyni

Budeme potřebovat:

(na 12 koblihů)

200 g polohrubé mouky

200 g hladké mouky

150 ml teplého mléka

20 g čerstvé droždí

70 g másla

4 žloutky

50 g moučkového cukru

70 ml rumu

kůru z jednoho citrónu

1/2 lžičky soli

marmeládu na naplnění

Postup:

Smícháme obě mouky v míse, vytvoříme důlek, do kterého nalijeme teplé mléko, přidáme cukr a rozdrobené droždí. Promícháme a vmícháme i trochu mouky a necháme 10 minut vzejít kvásek.

Přidáme zbytek surovin a v robotu vypracujeme hladké, nelepivé těsto. Kdyby lepilo, přidáme trochu hladké mouky. Z vypracovaného těsta vytvoříme bochánek a lehce posypeme moukou.

Přikryjeme utěrkou a dáme na hodinu kynout. Po vykynutí těsto propracujeme a rozdělíme na 12 stejných části. Z každé části vytvoříme bochánek, který lehce rozplácneme, aby koblih nebyl příliš vysoký. Takto vytvořené koblihy klademe do horkovzdušnéfritézy. Použijeme obě varné zóny.

Necháme ve fritéze 15 minut nakynout. Poté fritézu zapneme na program určený přímo pro koblihy a pečeme do zlatova.

Po upečení dáme na chladící mřížku a necháme vychladnout. Koblihy bez smažení jsou na povrchu lehce křupavé a uvnitř nádherně vláčné. Navíc nejsou nasáklé tukem ze smažení.

Poté cukrářským sáčkem nebo gastro lahví naplníme marmeládou (do té můžete vmíchat trochu rumu).